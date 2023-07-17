"Ощадбанк" восстанавливает обязательную физическую идентификацию ВПЛ. С чем связаны изменения и кто может потерять выплаты

Зачем правительство усложняет процесс получения пенсий и социальной помощи для переселенцев

С 1 сентября 2023 года "Ощадбанк" возобновляет процедуру физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи из числа ВПЛ. В пресс-службе учреждения предупреждают: счета клиентов, которые не успеют подтвердить свою личность в установленный срок, будут заблокированы.

"Телеграф" выяснял, насколько необходимы такие изменения во время войны, и кто из переселенцев может остаться без выплат.

Не новое, а хорошо забытое старое

Напомним, что физическая идентификация получателей социальных выплат из числа внутренне перемещенных лиц – не новая процедура. Она была введена постановлением Кабинета министров №637 еще в ноябре 2014 года, после начала гибридной войны с рф.

Во время пандемии коронавируса правительство поставило на паузу это требование из-за карантинных ограничений. Однако недавно министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил об отмене чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 и карантинными ограничениями в Украине уже с 1 сентября 2023 года.

Суть процедуры физической идентификации состоит в том, что пенсионеры и другие получатели адресных выплат, имеющие статус ВПЛ, должны явиться в любое отделение "Ощадбанка" с паспортом или другим документом, подтверждающим личность, и основной платежной картой или электронным пенсионным удостоверением (далее – ЭПУ).

Предоставив работнику банка вышеуказанные документы, клиент должен провести операцию по снятию наличных денег или проверке баланса на счете через POS-терминал, или установке/изменению пин-кода карты/ЭПУ.

Теперь физическую идентификацию необходимо проходить регулярно:

– пенсионерам, имеющим ЭПУ, и получателям адресной социальной помощи из числа ВПЛ каждые 6 месяцев;

– пенсионерам из числа ВПЛ, которые еще не получили ЭПУ, каждые 3 месяца.

В случае непрохождения процедуры, банк остановит расходные операции по счету. Разблокировка карты произойдет в течение суток после выполнения требований по физической идентификации.

Для кого это может стать проблемой

На первый взгляд, ничего принципиально нового и сложного в данном требовании нет. Тем более что по словам начальницы филиала Донецкого областного управления АО "Ощадбанк" Анны Прасол, она касается только тех переселенцев, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

В то же время, с началом полномасштабной войны в Украине решение любых бюрократических вопросов значительно усложнилось, особенно для граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий.

Так, если жители восточных областей, которые имели статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, выехали за границу, для прохождения физической идентификации им придется вернуться в Украину, ведь, как сообщили "Телеграфу" в "Ощадбанке", проведение процедуры в дистанционном режиме (например, с помощью видеосвязи) невозможно.

Граждане с временно оккупированных территорий и вовсе будут вынуждены рисковать жизнью, пересекая "административные границы", установленные российскими боевиками, чтобы не потерять средства.

Учитывая, что данное требование касается пенсионеров и получателей адресных социальных выплат (т.е. уязвимых категорий граждан), возникает резонный вопрос — насколько оправдано оно в условиях военного положения.

Для получения ответа в "Ощадбанке" советуют обращаться к правительству, ведь, по словам работников учреждения, они лишь выполняют постановление Кабинета Министров. Последнее экс-президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко называет откровенно вредным в условиях войны.

"Если они являются врагами Украины, то должны сделать так, как сделали. То есть, по их мнению, война создает для граждан меньше проблем, чем коронавирус? Это нонсенс. И речь сейчас не о банке, ведь он выступает лишь распорядителем средств, которые начисляет Минфин или Пенсионный фонд. В условиях военного положения власти были обязаны найти другой способ прохождения этой процедуры, а не подвергать пенсионеров таким сложностям", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Вред без умысла

С тем, что возвращение физической идентификации для ВПЛ во время войны является сомнительным решением, соглашается и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников. По словам эксперта, в условиях военного положения у государства нет возможности даже отследить точное количество переселенцев и установить их реальное местонахождение, не говоря уже о создании условий для выполнения требований постановления Кабмина.

Необходимость обновления регулярной идентификации ВПЛ – также под большим вопросом. Экономический эксперт отмечает: вероятные потери от получения социальных выплат адресатами без данной проверки не станут болезненными для государственного бюджета. В то же время заблокировав счета всем, кто не пройдет идентификацию, правительство аккумулирует существенные объемы средств.

"Сейчас мы имеем ситуацию, которая намного хуже и сложнее, чем во времена пандемии. На части территорий не работают отделения банков, часть находится под систематическими обстрелами. В таких условиях данные требования выглядят крайне несвоевременными. Однако я не стал бы искать умысел в этом решении правительства. Скорее, оно вступило в силу автоматически после отмены карантинных ограничений. Учитывая объемы внешнего финансирования, это не те суммы, ради которых можно было сознательно идти на такое безобразие", — уверен Алексей Плотников.

Судя по всему, изменения в процедуре начисления соцвыплат переселенцам действительно были внедрены в пассивном формате – одним пакетом с остальными "доковидными" нормами. В то же время, ничто не мешает Кабмину все же проявить активность и "вручную" отменить данное требование, чтобы не лишать граждан, уже потерявших возможность жить в собственном доме, еще и средств к существованию.