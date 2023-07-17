"Ощадбанк" відновлює обов'язкову фізичну ідентифікацію ВПО. З чим пов'язані зміни і хто може втратити виплати

Навіщо уряд ускладнює процес отримання пенсій та соціальної допомоги для переселенців

З 1 вересня 2023 року "Ощадбанк" поновлює процедуру фізичної ідентифікації пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги з числа ВПО. У прес-службі установи попереджають: рахунки клієнтів, які не встигнуть підтвердити свою особу до встановленого строку, будуть заблоковані.

"Телеграф" з'ясовував, наскільки необхідні такі зміни під час війни, і хто з переселенців може залишитись без виплат.

Не нове, а добре забуте старе

Нагадаємо, що фізична ідентифікація одержувачів соціальних виплат з числа внутрішньо переміщених осіб — не нова процедура. Вона була запроваджена постановою Кабінету міністрів №637 ще в листопаді 2014 року, після початку гібридної війни з рф.

Під час пандемії коронавірусу уряд поставив на паузу цю вимогу через карантинні обмеження. Проте нещодавно міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про скасування надзвичайної ситуації у зв'язку з COVID-19 та карантинних обмежень в Україні вже з 1 вересня 2023 року.

Суть процедури фізичної ідентифікації полягає у тому, що пенсіонери та інші отримувачі адресних виплат, які мають статус ВПО, повинні з'явитися у будь-яке відділення "Ощадбанку" з паспортом або іншим документом, підтверджуючим особу, та основною платіжною карткою або електронним пенсійним посвідченням (далі – ЕПП).

Надавши працівнику банку вищеназвані документи, клієнт повинен провести операцію зі зняття готівки або перевірки балансу на рахунку через POS-термінал, або встановлення/зміни пін-коду картки/ЕПП.

Тепер фізичну ідентифікацію необхідно проходити регулярно:

– пенсіонерам, які мають ЕПП, та одержувачам адресної соціальної допомоги з числа ВПО кожні 6 місяців;

– пенсіонерам з числа ВПО, які ще не отримали ЕПП, кожні 3 місяці.

У разі непроходження процедури банк зупинить видаткові операції за рахунком. Розблокування картки відбудеться протягом доби після виконання вимог з фізичної ідентифікації.

Для кого це може стати проблемою

На перший погляд, нічого принципово нового та складного у даній вимозі нема. Тим більше, що за словами начальниці філії Донецького обласного управління АТ "Ощадбанк" Ганни Прасол, вона стосується лише тих переселенців, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року.

Водночас, з початком повномасштабної війни в Україні вирішення будь-яких бюрократичних питань значно ускладнилось, особливо для громадян, змушених покинути свої домівки через бойові дії.

Так, якщо жителі східних областей, які мали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, виїхали за кордон, для проходження фізичної ідентифікації їм доведеться повернутись в Україну, адже, як повідомили "Телеграфу" в "Ощадбанку", проведення процедури у дистанційному режимі (наприклад, за допомогою відеозв'язку) неможливе.

Громадяни з тимчасово окупованих територій взагалі будуть змушені ризикувати життям, перетинаючи "адміністративні кордони", встановлені російськими бойовиками, щоб не втратити кошти.

Враховуючи, що дана вимога стосується пенсіонерів та одержувачів адресних соціальних виплат (тобто вразливих категорій громадян) виникає резонне запитання — наскільки виправдана вона в умовах воєнного стану.

Для отримання відповіді в "Ощадбанку" радять звертатися до уряду, адже, за словами працівників установи, вони лише виконують постанову Кабінету міністрів. Останню екс-президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко називає відверто шкідливою в умовах війни.

"Якщо вони є ворогами України, то мали б зробити так, як зробили. Тобто, на їхню думку, війна створює для громадян менше проблем, аніж коронавірус? Це нонсенс. І мова зараз не про банк, адже він виступає лише розпорядником коштів, які нараховує Мінфін або Пенсійний фонд. В умовах воєнного стану влада була зобов'язана знайти інший спосіб проходження цієї процедури, а не наражати пенсіонерів на такі складнощі", – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Шкода без умислу

З тим, що повернення фізичної ідентифікації для ВПО під час війни є сумнівним рішенням, погоджується й заслужений економіст України Олексій Плотніков. За словами експерта, в умовах воєнного стану у держави нема можливості навіть відстежити точну кількість переселенців і встановити їхнє реальне місцезнаходження, не кажучи вже про створення умов для виконання вимог постанови Кабміну.

Необхідність поновлення регулярної ідентифікації ВПО – також під великим запитанням. Економічний експерт зазначає: ймовірні втрати від отримання соціальних виплат адресатами без даної перевірки не стануть болісними для державного бюджету. Водночас, заблокувавши рахунки усім, хто не пройде ідентифікацію, уряд акумулює суттєві обсяги коштів.

"Зараз ми маємо ситуацію, що є набагато гіршою і складнішою, аніж в часи пандемії. На частині територій не працюють відділення банків, частина перебуває під систематичними обстрілами. В таких умовах дані вимоги виглядають вкрай несвоєчасними. Проте я не став би шукати умисел у цьому рішенні уряду. Скоріше, воно набрало чинності автоматично, після скасування карантинних обмежень. Враховуючи обсяги зовнішнього фінансування, це не ті суми, заради яких можна було свідомо йти на таке неподобство", – впевнений Олексій Плотніков.

Судячи з усього, зміни у процедурі нарахування соцвиплат переселенцям, дійсно, були впроваджені у пасивному форматі – одним пакетом з рештою "доковідних" норм. Водночас, ніщо не заважає Кабміну все ж проявити активність і "вручну" скасувати дану вимогу, аби не позбавляти громадян, які вже втратили можливість жити у власній домівці, ще й засобів до існування.