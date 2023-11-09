Продать друга: сколько можно заработать, если устроить знакомого на работу

Компании вынуждены решать кадровые проблемы креативно

Украинские работодатели покупают друзей своих сотрудников. Таково было и раньше. Но в последнее время так называемый рекомендательный рекрутинг распространяется. Компании предлагают сотрудникам приводить на работу друзей и знакомых. Если все сложится хорошо, платят "сводчику" премию. Размер "бонуса" по трудоустроенному по вашей рекомендации знакомому может составлять от 5-8 000 до 40 000 грн.

"Бизнес-Телеграф" собрал несколько кейсов.

От IT-шников к медикам и аграриям

Реферальный или рекомендательный рекрутинг украинский бизнес уже давно практикует. Но, как говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, раньше таким образом искали сотрудников, в основном, IT-компании. Теперь к ним добавились агрохолдинги, ритейл, промышленные предприятия и другие. Список тех, кто устраивает акции "Приведи друга-получи деньги", только растет.

"Причина — нарастающий дефицит кадров в стране", — говорит Забловский. О нехватке специалистов как основной причине популяризации рекомендательного рекрутинга говорит и руководитель Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков. По его словам, к такому методу все чаще прибегают также частные клиники и фармацевтические компании. "В отрасли — жесткий кадровый дефицит, поэтому ищут людей в том числе из-за штатных сотрудников", — отмечает Чертков.

По данным Центра экономических стратегий количество вакансий приближается к показателям довоенного 2021 года. E сентября на work.ua было размещено около 106 тысяч вакансий, что на 3% больше, чем раньше. "Бизнес-Телеграф" уже писал, что кандидатов, напротив, все меньше. Активность соискателей работы сократилась по сравнению с прошлым годом на 20%. О себе дают знать и массовый отток беженцев и мобилизация.

Такая ситуация практически во всех отраслях и с большинством специалистов: от рабочих до топ-менеджеров. Вот рекомендации сотрудников и становятся все более распространенной практикой рекрутинга. "Есть очень редкие технологии, некоторые компании не могут найти специалистов больше года. Поэтому предлагают бонусы сотрудникам по рекомендации", – говорит генеральный директор IT-компании Alcor Дмитрий Овчаренко.

И по мере того, как дефицит специалистов нарастает, платить своим сотрудникам за ценные рекомендации готовы все больше компаний.

"Уменьшилась текучесть кадров, нет конфликтов и интриг"

Директор фармацевтической компании "Алкалоид Киев" Артем Матвеев рассказывает, что их компания активно использует рекомендательный рекрутинг.

Помимо дефицита кадров задействовать такой метод поиска специалистов заставила и другая причина. "Наш опыт показывает, что качество рекрутинга по рекомендациям сотрудниц выше, чем обычного. Например, у нашей компании достаточно невысокая текучесть персонала — 10%, притом что средний показатель по фармацевтическому сегменту — 25%. Здесь включается психологический фактор. Если сотрудник приводит психологический фактор. в компанию своего знакомого, он этим берет на себя ответственность за рекомендацию, кого-нибудь не предложит, ведь придется вместе работать, выполнять план, да и новичок пытается не подвести коллегу, к тому же, если работают "свои", улучшается атмосфера в коллективе. и снижается вероятность разного рода конфликтов", – говорит Матвеев.

Сколько платят за рекомендации? Матвеев говорит, что "Алкалоид Киев" платит своим сотрудникам за рекомендации около 50% месячной зарплаты, а со следующего года бонус планируется повысить более чем вдвое. "Сейчас это 13-14 000, будет — 30 000", — считает он.

Недавно рекомендательный рекрутинг начала внедрять и обширная сеть клиник "Добробут". По рекомендации сотрудники могут получить бонус – 10000 гривен. Но только если новичок приживется – успешно пройдет 3-месячный испытательный период. О таком предложении от работодателя "Бизнес-Телеграфа" рассказали врачи клиники.

ИТ-шники срезали бонусы за друзей

Айтишники по рекомендациям ищут самых ценных работников. "Как показывает практика, в каждом отделе есть "ядро" специалистов примерно 20%, которое достигает 80% результата. И чем больше кандидатов нам приводят сотрудники, тем больше шансов это "ядро" пополнять", — отмечает Дмитрий Овчаренко.

Премии за рекомендации для сотрудников в IT-компаниях зависят от позиции, на которую приводят кандидата и могут составлять от 200 до 1000 долларов. Но по сравнению с довоенными временами бонусы снизились – раньше работодатели платили и до 2-3 тысяч долларов. Причина – общее снижение платежеспособности предприятий.

"Рекомендации не спасают"

Глава компании "Молочный альянс" Сергей Вовченко рассказал "Бизнес-Телеграфу", что у них также есть программа "Приведи друга", работает она уже несколько лет. Ранее, по рекомендациям сотрудников, на заводы холдинга устраивалось до 15 человек в месяц. Но сейчас ее эффективность снизилась. "Людей просто не хватает на местах – и по рекомендациям, и без них", – объяснил Вовченко. Однако компания продолжает искать специалистов по рекомендациям сотрудников. "Ищем таким образом кандидатов практически на все вакансии", — говорит Вовченко,

Сумму вознаграждения за новичка он назвать отказался. Но отметил, что есть специальная формула: часть суммы сотрудник получает, когда специалиста по его рекомендации относят к штату, еще одна доплата- когда новичок проходит испытательный срок". "Преимущество такого подбора в том, что рекомендуют, как правило, тех, кого знают с лучшей стороны как людей и профессионалов", — говорит Сергей Вовченко.

Только для своих

А вот "АрселорМиттал Кривой Рог", который до войны также практиковал акцию "Приведи друга — получи деньги", сейчас фокусируется на том, чтобы предлагать открывающиеся вакансии только для штатных работников предприятия, в том числе находящихся в простое. Например, на данный момент открыты вакансии "только для своих" смотрителя-ремонтника вагонов, газосварщика, электромонтера, машиниста-инструктора бригад специального подвижного состава, составителя поездов, оператора котельной и т.д.

В компании "Бизнес-телеграф" рассказали, что мобилизовано более 2600 их сотрудников. "Есть ключевые позиции, на которые мы обязательно берем замену. Но эти вакансии предлагаем прежде всего работникам предприятия – даем им возможность развиваться и зарабатывать больше в это непростое время", — отметили в пресс-службе компании.