Продати друга: скільки можна заробити, якщо влаштувати знайомого на роботу

Компанії змушені вирішувати кадрові проблеми креативно

Українські роботодавці "купують" друзів своїх співробітників. Таке було й раніше. Але останнім часом так званий рекомендаційний рекрутинг поширюється. Компанії пропонують співробітникам приводити на роботу друзів та знайомих. Якщо все складеться добре, платять "звіднику" премію. Розмір "бонусу" за працевлаштованого за вашою рекомендацією знайомого може складати від 5-8 000 до 40 000 грн.

"Бізнес-Телеграф" зібрав кілька кейсів.

Від IT-шників до медиків та аграріїв

Реферальний чи рекомендаційний рекрутинг український бізнес практикує вже давно. Але, як каже голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський, раніше у такий спосіб шукали співробітників, переважно, IT-компанії. Тепер до них додалися агрохолдинги, рітейл, промислові підприємства та інші Список тих, хто влаштовує акції "Приведи друга-отримай гроші", тільки зростає.

"Причина — дефіцит кадрів, що наростає, в країні", — каже Забловський. Про нестачу фахівців як основну причину популяризації рекомендаційного рекрутингу говорить і керівник Агентства медичного маркетингу Юрій Чертков. За його словами, до такого методу все частіше вдаються також приватні клініки та фармацевтичні компанії. "У галузі — жорсткий кадровий дефіцит, тому шукають людей у тому числі через штатних співробітників", — зазначає Чортков.

За даними Центру економічних стратегій, кількість вакансій наближається до показників довоєнного 2021 року. E вересні на work.ua було розміщено близько 106 тисяч вакансій, що на 3% більше, ніж раніше. "Бізнес-Телеграф" вже писав, що кандидатів, навпаки, дедалі менше. Активність шукачів роботи скоротилася, порівняно з минулим роком, на 20%. Про себе дають знати і масовий відтік біженців, і мобілізація.

Така ситуація – практично у всіх галузях та з більшістю фахівців: від робітників до топ-менеджерів. От рекомендації співпрацівників і стають дедалі більш поширеною практикою рекрутингу. "Є дуже рідкісні технології, деякі компанії не можуть знайти спеціалістів більше року. Тому – пропонують бонуси співробітникам за рекомендації", – каже генеральний директор IT-компанії Alcor Дмитро Овчаренко.

І в міру того, як дефіцит спеціалістів наростає, платити своїм співробітникам за цінні рекомендації готові дедалі більше компаній.

"Зменшилася плинність кадрів, немає конфліктів та інтриг"

Директор фармацевтичної компанії "Алкалоїд Київ" Артем Матвєєв розповідає, що їхня компанія активно використовує рекомендаційний рекрутинг.

Окрім дефіциту кадрів, задіяти такий метод пошуку фахівців змусила й інша причина. "Наш досвід показує, що якість рекрутингу за рекомендаціями співробітниць вища, ніж звичайного. Наприклад, у нашій компанії досить невисока плинність персоналу — 10%, при тому, що середній показник по фармацевтичному сегменту — 25%. Тут включається психологічний чинник. Якщо співробітник приводить у компанію свого знайомого, він цим бере на себе відповідальність за рекомендацію. Будь-кого не запропонує, адже доведеться разом працювати, виконувати план. Та й новачок намагається не підвести колегу. До того ж, якщо працюють "свої", покращується атмосфера в колективі та знижується ймовірність різного роду конфліктів", – каже Матвєєв.

Скільки платять за рекомендації? Матвєєв каже, що "Алкалоїд Київ" платить своїм співробітникам за рекомендації близько 50% місячної зарплати, а з наступного року бонус планується підвищити більш як удвічі. "Зараз це 13-14 000, буде — 30 000", — рахує він.

Нещодавно рекомендаційний рекрутинг почала запроваджувати і велика мережа клінік "Добробут". За рекомендації співробітники можуть отримати бонус – 10 000 гривень. Але тільки якщо новачок "приживеться" – успішно пройде 3-місячний випробувальний період. Про таку пропозицію від роботодавця "Бізнес-Телеграфу" розповіли лікарі клініки.

ІТ-шники зрізали бонуси за друзів

Айтішніки за рекомендаціями шукають найцінніших працівників. "Як показує практика, у кожному відділі є "ядро" фахівців приблизно 20%, яке досягає 80% результату. І що більше кандидатів нам приводять співробітники, то більше шансів це "ядро" поповнювати", — зазначає Дмитро Овчаренко.

Премії за рекомендації для співробітників в IT-компаніях залежать від позиції, на яку приводять кандидата, і можуть складати від 200 до 1000 доларів. Але порівняно з довоєнними часами бонуси знизилися — раніше роботодавці платили і до 2-3 тисяч доларів. Причина — загальне зниження платоспроможності підприємств.

"Рекомендації не рятують"

Голова компанії "Молочний альянс" Сергій Вовченко розповів "Бізнес-Телеграфу", що вони також мають програму "Приведи друга", працює вона вже кілька років. Раніше, за рекомендаціями співробітників, на заводи холдингу влаштовувалося до 15 осіб на місяць. Але зараз її ефективність знизилася. "Людей просто не вистачає на місцях – і за рекомендаціями, і без них", – пояснив Вовченко. Проте компанія продовжує шукати фахівців за рекомендаціями співробітників. "Шукаємо в такий спосіб кандидатів практично на всі вакансії", — каже Вовченко,

Суму винагороди за новачка він назвати відмовився. Але зазначив, що є спеціальна формула: частину суми співробітник отримує, коли фахівця за його рекомендацією зараховують до штату, ще одна доплата- коли новачок проходить випробувальний термін". "Перевага такого підбору в тому, що рекомендують, як правило, тих, кого знають з кращого боку як людей та професіоналів", — каже Сергій Вовченко.

Лише для своїх

А ось "АрселорМіттал Кривий Ріг", який до війни також практикував акцію "Приведи друга — отримай гроші", зараз фокусується на тому, щоб пропонувати вакансії, що відкриваються, тільки для штатних працівників підприємства, у тому числі тих, які перебувають у простої. Наприклад, на даний момент відкриті вакансії "тільки для своїх" наглядача-ремонтника вагонів, газозварювальника, електромонтера, машиніста-інструктора бригад спеціального рухомого складу, упорядника поїздів, оператора котельні та ін.

У компанії "Бізнес-телеграфу" розповіли, що мобілізовано понад 2600 їхніх співробітників. "Є ключові позиції, на які ми обов'язково беремо заміну. Але ці вакансії пропонуємо, насамперед, працівникам підприємства – даємо їм можливість розвиватися та заробляти більше у цей непростий час", — зазначили у прес-службі компанії.