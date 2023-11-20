"Медведчуковцы" на раздаче: сидевшая на "трубе Медведчука" скандальная компания "Анвитрейд" возвращается на государственные тендеры

На кону — почти полумиллиардный контракт на поставку дизеля "Укргаздобыче"

Иногда бывшие фавориты возвращаются. 7 ноября АО "Укргаздобыча" провело самый большой в этом году тендер на закупку дизельного топлива. 7500 тонн было разбито на два уровня лота, со сроком поставки каждой партии до 15 января 2024 года. Один из победителей заслуживает внимания.

В отличие от большинства предыдущих крупных закупок дизтоплива "Укргаздобычей" в 2023 году этот тендер был открыт и прошел в Prozorro. В то время как, например, закупка дизеля на 1 млрд грн в марте, и на 563 млн грн в феврале 2023 были проведены без использования электронной системы, до сих пор остаются секретными. Неизвестны ни объемы, ни цена товара, только поставщик — ПАО "Укрнафта".

В последнем тендере "Укрнафта" также принимала участие, однако у нее появился конкурент — киевское ООО "Анвитрейд". Первый лот после недолгих торгов отошел родственной с заказчиком структуре с ценником 442,8 млн грн (контрольными пакетами акций "Укргаздобычи" и "Укрнафты" владеет НАК "Нафтогаз Украины"). А вот на второй "Укрнафта" просто не подала заявку. И его победителем стал "Анвитрейд", предложивший "Укргаздобыче" 3,75 тыс т дизеля за 451,46 млн грн.

Пока что ни с "Укрнафтой", ни с "Анвитрейдом" контракты не подписаны. 8 ноября "Укргаздобыча" решила продолжить рассмотрение предложений победителей до 4 декабря 2023 года, "ввиду значительного объема предоставленной на рассмотрение документации, возможной необходимости проведения дозапросов документов, одобрения решения по квалификации участников с локальным советом по контрактованию". Однако, очевидно, изучать документы и совещаться в госкомпании будут только один участник. И "Анвитрейд" — интересный объект для исследования.

С мая 2023 года единственным владельцем ООО "Анвитрейд" малоизвестный житель Ивано-Франковска Андрей Демьяник. Он выкупил компанию у своего земляка Петра Белза. Они хорошо знакомы друг с другом. Как признался в 2021 году в интервью "Экономической правде" Белз, он начинал бизнес вместе с Демьяником в начале 2000-х в Ивиано-Франковской области, где они открыли СТО. "Он занимался непосредственно реализацией запчастей. Мы с 18 лет с ним знакомы. Это Андрей Демьяник. Сейчас он возглавляет отдел продаж в нашей группе", — говорил тогда Белз.

Группу, которую он имел в виду – Wexler Group – основал именно Белз. На тот момент она считалась самым крупным игроком на рынке дизельного топлива в Украине. "Анвитрейд" был ее важной составляющей. Компания занималась импортом дизтоплива. В основном производимого заводами подконтрольной Кремлю "Роснефти" (Новокуйбышевский НПЗ, "Башнефть — Новойл" и другие), который завозила в Украину с помощью компании "БилКазТранс" Николая Воробья — человека из ближайшего окружения Александра Лукашенко. А также завозила нефтепродукты Новошахтинского НПЗ, которым владела Оксана Марченко – жена Виктора Медведчука. Об уровне отношений Белза с россиянами можно судить по тому, что его компания Wexler Global в ноябре 2018 года приобрела у "Роснефти" пансионат "Гута" в Ивано-Франковской области. Он находится возле резиденции Президента Украины "Синегора".

По словам нардепа Александры Устиновой, "Анвитрейд" фактически контролировал украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" протяженностью 1433 км. Компания была эксклюзивным оператором по отгрузке дизеля из этого трубопровода, неофициально известного как "труба Медведчука". По данным Bihus.Info, в 2015-2016 эта "труба" была выведена из собственности российской "Транснефти". Ее новым владельцем через ООО "ПрикарпатЗападтранс" стала компания International Trading Partners Анатолия Шеффера, связанного с братом Медведчуком. Сам Медведчук после его задержания в мае 2022 года признался СБУ, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента Петра Порошенко, который вроде бы и стал его фактическим владельцем. "Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко", – сообщил тогда Медведчук.

Несмотря на постоянные ассоциации с Медведчуком, Белз всегда опровергал связь с одиозным политиком. С началом широкомасштабного вторжения России в Украину его топливные связи с россиянами и белорусами были разорваны (по крайней мере, официально). "Анвитрейд" переключился с российского дизеля на греческий. Так, сейчас компания предлагает топливо производства Elefsis Refinery, которым владеет крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Греции Hellenic Petroleum. Интересно, что еще в 2016 году Hellenic Petroleum заключил стратегический договор с "Роснефтью" о прямых поставках нефти. Как выполняются эти договоренности с учетом запрета морских поставок российской нефти в ЕС, пока неизвестно.

По данным Clarity Project, последний контракт перед великой войной "Анвитрейд" подписал в ноябре 2021 года с "Укрзализныцей". Речь шла о поставках 20 тыс. т дизеля на 600 млн. грн. Только через год после этого стало известно о непубличной закупке 3 тыс. т дизеля на 164 млн грн у "Анвитрейда" компанией "Укргаздобыча". И теперь, когда прошел еще один год, обновленный "Анвитрейд" пришел на тендеры снова и еще с большими аппетитами. Хотя цифры, зафиксированные ранее, для компании пока выглядят недостижимыми — в 2017-2021 "Анвитрейд" поставил госзаказчикам нефтепродуктов на 9,68 млрд грн. В том числе "Укрзализныци" — на 9,5 млрд грн.