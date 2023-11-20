"Медведчуківці" на роздачі: скандальна компанія "Анвітрейд", яка сиділа на "трубі Медведчука" повертається на державні тендери

На кону — майже півмільярдний контракт на постачання дизелю "Укргазвидобуванню"

Інколи колишні фаворити повертаються. 7 листопада АТ "Укргазвидобування" провело найбільший в цьому році тендер на закупівлю дизельного палива. 7 500 тонн було розбито на два рівні лоти, зі строком постачання кожної партії до 15 січня 2024 року. Один з переможців заслуговує на увагу.

На відміну від більшості попередніх великих закупівель дизпалива "Укргазвидобуванням" в 2023 році, цей тендер був відкритим та пройшов в Prozorro. Тоді як, наприклад, закупівля дизеля на 1 млрд грн в березні, та на 563 млн грн в лютому 2023 були проведені без використання електронної системи, та досі залишаються секретними. Невідомі ані об’єми, ані ціна товару, тільки постачальник — ПАТ "Укрнафта".

В останньому тендері "Укрнафта" також приймала участь, проте, в неї з’явився конкурент — київське ТОВ "Анвітрейд". Перший лот після недовгих торгів відійшов спорідненій із замовником структурі з цінником 442,8 млн грн (контрольними пакетами акцій "Укргазвидобування" та "Укрнафти" володіє НАК "Нафтогаз України"). А от на другий "Укрнафта" просто не подала заявку. І його переможцем став"Анвітрейд", який запропонував "Укргазвидобуванню" 3,75 тис т дизелю за 451,46 млн грн.

Поки що ні з "Укрнафтою", ні з "Анвітрейдом" контракти не підписані. 8 листопада "Укргазвидобування" вирішило продовжити розгляд пропозицій переможців до 4 грудня 2023, "зважаючи на значний обсяг наданої на розгляд документації, можливу необхідність проведення дозапитів документів, схвалення рішення щодо кваліфікації учасників з локальною радою з контрактування". Проте, очевидно, вивчати документи та радитись в держкомпанії будуть з приводу лише одного учасника. І "Анвітрейд" — цікавий об’єкт для дослідження.

З травня 2023 року єдиним власником ТОВ "Анвітрейд" є маловідомий житель Івано-Франківська Андрій Дем’яник. Він викупив компанію у свого земляка Петра Белза. Вони добре знайомі один з одним. Як зізнався в 2021 році в інтерв’ю "Економічній правді" Белз, він починав бізнес разом з Дем’яником на початку 2000-х в Івіано-Франківській області, де вони відкрили СТО. "Він займався безпосередньо реалізацією запчастин. Ми з 18 років з ним знайомі. Це Андрій Дем'яник. Наразі він очолює відділ продажу в нашій групі" — казав тоді Белз.

Групу, яку він мав на увазі — Wexler Group — заснував саме Белз. На той момент вона вважалась найбільшим гравцем на ринку дизельного палива в Україні. "Анвітрейд" був її важливою складовою. Компанія займалася імпортом дизпалива. Здебільшого виробленого заводами підконтрольної Кремлю "Роснєфті" (Новокуйбишевський НПЗ, "Башнефть — Новойл" та інші), який завозила в Україну за допомогою компанії "БілКазТранс" Миколи Воробья — людини з найближчого оточення Олександра Лукашенка. А також завозила нафтопродукти Новошахтинського НПЗ, яким володіла Оксана Марченко — дружина Віктора Медведчука. Про рівень відносин Белза з росіянами можна судити по тому, що його компанія Wexler Global в листопаді 2018 році придбала у "Роснєфті" пансіонат "Гута" в Івано-Франківській області. Він знаходиться біля резиденції Президента України "Синьогора".

За словами нардепа Олександри Устінової, "Анвітрейд" фактично контролював українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" довжиною 1433 км. Компанія була ексклюзивним оператором по відвантаженню дизеля з цього трубопроводу, неофіційно відомого як "труба Медведчука". За даними Bihus.Info, у 2015-2016 цю "трубу" було виведено з власності російської "Транснафти". Її новим власником через ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс" стала компанія International Trading Partners Анатолія Шеффера, пов'язаного з братом Медведчука. Сам Медведчук після його затримання в травні 2022 зізнався СБУ, що питаннями трубопроводу він займався на прохання екс-президента Петра Порошенка, який начебто і став його фактичним власником. "Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", – повідомив тоді Медведчук.

Незважаючи на постійні асоціації з Медведчуком, Белз завжди спростовував зв’язок з одіозним політиком. З початком широкомасштабного вторгнення росії в Україну його паливні зв’язки з росіянами та білорусами були розірвані (принаймні офіційно). "Анвітрейд" переключився з російського дизелю на грецький. Так, зараз компанія пропонує паливо виробництва Elefsis Refinery, яким володіє найбільша нафтопереробна компанія Греції Hellenic Petroleum. Цікаво, що ще в 2016 році Hellenic Petroleum заключив стратегічний договір з "Роснєфтью" про пряме постачання нафти. Як виконуються ці домовленості з огляду на заборону морських поставок російської нафти в ЄС, наразі невідомо.

За даними Clarity Project, останній контракт перед великою війною "Анвітрейд" підписав в листопаді 2021 року з "Укрзалізницею". Мова йшла про постачання 20 тис. т дизелю на 600 млн грн. Тільки через рік після цього стало відомо про непублічну закупівлю 3 тис. т дизелю на 164 млн грн у "Анвітрейду" компанією "Укргазвидобування". І тепер, коли пройшов ще один рік, оновлений "Анвітрейд" прийшов на тендери знову, і ще з більшими апетитами. Хоча цифри, які були зафіксовані раніше, для компанії поки виглядають недосяжними — в 2017-2021 "Анвітрейд" поставив держзамовникам нафтопродуктів на 9,68 млрд грн. В тому числі "Укрзалізниці" — на 9,5 млрд грн.