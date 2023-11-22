Минагрополитики перенесло введение некоторых требований ЕС к молочным продуктам

К обсуждению новых регуляций производители и специалисты министерства вернутся в 2025 году

В Министерстве аграрной политики прислушались к требованиям производителей молочных продуктов по внедрению регламентов ЕС №1308/2013 и №445/2007 и перенесли их обсуждение на 2025 год.

"Учитывая позицию ассоциаций украинских производителей пищевых продуктов, мы пришли к согласию продолжить обсуждение данного вопроса в 2025 году по инициативе и готовности отрасли", — говорится в ответе министерства на запрос "Телеграфа".

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ), выступавший инициатором доработки этих регуляций, одобряет такое решение.

"Мы приветствуем взвешенную позицию Министерства аграрной политики в сфере адаптации требований ЕС к нашему рынку. Это дает нам время сформировать общую позицию с Европейской молочной ассоциацией для дальнейшей интеграции молочного сектора Украины в рынок ЕС", — комментирует исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур.

Напомним, СМПУ требовала от Минагрополитики перенести введение некоторых требований ЕС по жиросодержащим продуктам. В марте 2024 года Союз планирует присоединиться к Европейской молочной ассоциации (EDA), чтобы совместно отстаивать интересы молочного бизнеса на рынках ЕС.