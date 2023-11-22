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Мінагрополітики перенесло запровадження деяких вимог ЄС до молочних продуктів

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Мінагрополітики перенесло запровадження деяких вимог ЄС до молочних продуктів Новина оновлена 22 листопада 2023, 10:22

До обговорення нових регуляцій виробники і спеціалісти міністерства повернуться в 2025 році

В Міністерстві аграрної політики дослухалися до вимог виробників молочних продуктів щодо впровадження регламентів ЄС №1308/2013 та №445/2007 і перенесли їх обговорення на 2025 рік.

"Враховуючи позицію асоціацій українських виробників харчових продуктів ми дійшли згоди продовжити обговорення даного питання у 2025 році за ініціативи та готовності галузі", — йдеться у відповіді міністерства на запит "Телеграфа".

Спілка молочних підприємств України (СМПУ), яке виступала ініціатором допрацювання цих регуляцій, схвалює таке рішення.

"Ми вітаємо зважену позицію Міністерства аграрної політики в сфері адаптації вимог ЄС до нашого ринку. Це дає нам час сформувати спільну позицію з Європейською молочною асоціацією для подальшої інтеграції молочного сектору України до ринку ЄС", — коментує виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур.

Нагадаємо, СМПУ вимагала від Мінагрополітики перенести запровадження деяких вимог ЄС щодо жировмісних продуктів. В березні 2024 року Спілка планує приєднатися до Європейської молочної асоціації (EDA), щоб спільно відстоювати інтересів молочного бізнесу на ринках ЄС.

Теги:
#Молоко #Молочна продукція