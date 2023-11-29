ЕС нашел фальшивый мед: как это повлияет на украинских пчеловодов?

Как себя чувствуют украинские экспортеры меда

Евросоюз усложняет импорт меда. Украина – один из его крупнейших поставщиков в Европу. Бизнес-Телеграф объясняет, как инициативы еврочиновников могут повлиять на украинских экспортеров.

В ноябре 2023 года специальный комитет по сельскому хозяйству Европейского Совета поддержал предложение Словении по улучшению информирования потребителей о меде и медовых смесях. После того, как новые правила маркировки меда будут одобрены Европарламентом, они станут обязательными для всех стран-членов ЕС.

Неправильные пчелы

В начале прошлого года национальные объединения пчеловодов некоторых европейских стран обратили внимание на появление на полках супермаркетов в большом количестве баночек меда по низкой цене. Это вызвало подозрение в недобросовестной конкуренции со стороны импортеров дешевого меда. "Нереально, чтобы люди могли производить настоящий мед по таким ценам", — жаловалась известная английская пчеловодка Линн Ингрэм.

Появление дешевого меда в торговых сетях совпало с ростом импорта. В первую очередь из Китая и Турции. Согласно Евростату, крупнейшими поставщиками меда в страны Евросоюза Украина и Китай, на долю которых суммарно приходилось более 50% всего импорта. Наша страна, для которой Европа является традиционным рынком сбыта меда, в последние годы лидировала по объему экспорта в ЕС. Однако в 2022 году пчеловоды из Поднебесной оттеснили Украину с первого места, резко нарастив продажу меда в Европу. Еще больше нарастила экспорт меда в ЕС Турция.

Динамика импорта меда в Евросоюз

Чтобы завоевать привлекательный европейский рынок, китайские и турецкие импортеры снижали стоимость своего меда. Цена китайского сладкого продукта на рынках стран ЕС, который и так был дешевле мед всех остальных импортеров, в 2021 году сократилась на 1,1% и составила 1,36 евро за килограмм. Турецкие импортеры меда снизили стоимость своего продукта в 2021 году сразу на 24,1%.

Проверка на сахар

После жалоб местных ассоциаций пчеловодов на демпинг, Еврокомиссия решила проверить: а не "бодят" импортеры мед для снижения его стоимости. Масштабную контрольную операцию назвали "Из ульев". В период с ноября 2021 по февраль 2022 Объединенный опытный центр Комиссии (JRC) отобрал на границах шестнадцати государств-членов, а также в Норвегии и Швейцарии по случайной выборке 320 партий импортируемого в ЕС меда. Данные пробы меда были исследованы по соответствию Директиве Еврокомиссии о меде. Параллельно с этим Группа по борьбе с продовольственным мошенничеством в ЕС собирала информацию о поставщиках и их деловых связях.

Цены меда в Евросоюзе

Результаты проверки шокировали европейцев. Почти половина образцов были признаны не отвечающими требованиям Директивы ЕК о меде. 70 импортеров меда из 123, участвовавших в поставках, подозреваются в завозе в ЕС фальсифицированных партий медовых смесей. Некачественным продуктом оказались 74% импорта из Китая, 93% турецкого меда и 100% меда из Великобритании. Хотя, как отмечают авторы отчета, имеющаяся информация об отслеживании позволяет предположить, что мед из Великобритании может быть изготовлен в других странах и затем подвергнут дальнейшей обработке на Туманном Альбионе перед его реэкспортом в ЕС.

Из 21 пробы, взятой во Франции, всего четыре оказались "настоящим" медом. Из более чем 30 проб с полок немецких магазинов проверку прошли менее половины. Подавляющая часть нарушений – добавление к меду чужеродного сахара, например свекловичного. Или рисового сиропа. Это безопасно для здоровья, но снижает полезные свойства меда. Как и его цена. Еврокомиссия начала расследование в отношении 44 компаний, 7 из них уже подвергнуты санкциям.

Новая маркировка

Чтобы остановить поток фальсифицированного дешевого меда, Еврокомиссия решилась изменить маркетинговые стандарты, установленные более 20 лет назад так называемыми директивами по завтракам.

Директива ЕС о меде требует от производителей маркировать продукт с указанием страны его происхождения. Однако когда производитель смешивает мед из разных стран, полученный продукт может быть маркирован как "смесь меда с ЕС" или "смесь меда из-за пределов ЕС". Этой лазейкой пользовались недобросовестные импортеры для проникновения на европейский рынок. Они смешивали дешевый мед из Азии с европейским медом и продавали в виде медовых смесей. Это привело к тому, что доля медовых смесей на рынке ЕС в настоящее время составляет 80% от всего продаваемого меда.

Согласно новым правилам ЕС, продавец меда и медовых смесей должен будет указывать на упаковке все страны происхождения меда в порядке убывания вместе с соответствующей долей меда в смеси. Если в смеси присутствует мед из более чем четырех стран, производитель будет обязан перечислить 4 наибольшие доли в процентах, а для других – перечислить страны в порядке убывания их доли в смеси.

Кроме того, европейцы намерены защитить нынешнее определение меда в Международной организации по стандартизации от намерений Китая "навязать определение, которое позволило бы ему экспортировать в ЕС недорогие продукты под названием "мед" в ущерб его качеству".

Что по Украине

Ужесточение правил маркировки меда и медовых смесей в ЕС может даже сыграть на руку украинским пчеловодам. Большинство из них не стесняются надписи "Произведено в Украине" на баночке их меда, вставленной на полки европейского супермаркета. Так среди партий меда, которые проверка Еврокомиссии признала "не соответствующими" директиве ЕК, были партии, импортированные из Украины. Но их количество незначительно. Директор компании Ukrainian Bee (один из крупнейших экспортеров меда) Станислав Паньковский говорит, что к меду основных украинских экспортеров со стороны европейских перекатателей никаких нареканий нет. Подавляющее большинство отечественных импортеров меда завозят в Европу качественный продукт. После введения новых правил маркировки крупные украинские импортеры меда ради сохранения своих позиций на рынке позаботятся о недопущении ввоза фальсификата под украинским брендом.

Кроме того, новые требования идентификации медовых смесей неизбежно подтолкнут украинских импортеров меда заниматься его брендированием, инвестировать в его имидж и маркетинг. Дело в том, что 70-80% украинского экспорта составляет самый дешевый мед подсолнуха, который европейские компании используют как сырье. Паньковский говорит, что наш мед часто смешиваются с китайским, индийским, вьетнамским медом. Чтобы "получить более качественный и привычный по вкусовым характеристикам для европейских потребителей продукт". В этом случае конкурентные преимущества украинского меда, как натуральность и качество не работают.

По мнению Паньковского, новые правила по меду в ЕС на нашем экспорте никак не скажутся. Однако он видит проблему на европейском рынке. "Сейчас в Европе — ценовой диктат торговых сетей. И, чтобы туда зайти, местные упаковщики пытаются получить самый низкий ценник. И в том числе "давят" украинских экспортеров. Мы, например, два года не пересматривали цены. А заказчики думают, если в Украине война, вообще все должно быть за копейки. Скажем, в этом году ждали до последнего скидок от нас, теперь склады опустели, готовы брать, а вывезти мы не можем через заблокированные границы", — рассказывает Паньковский.

Кто заметил новые регуляции, так это пчеловоды. Глава профильного объединения "Пчеловоды Буковины" Иван Филипчук говорит, что ужесточение требований к меду в Европе уже используют наши скупщики как аргумент для знания закупочных цен. "Закупочные цены уже упали катастрофически. В прошлом году покупали мед по 65-68 гривен за килограмм, в этом году цена упала сначала до 52, а потом вообще до 43 гривен за килограмм. Оптовики говорят, что тратятся на дополнительные проверки и логистику. Но расходы пчеловодов только растут. Вощина подорожала на 60%, обслуживание пасек тоже дорожает. Поэтому некоторые пчеловоды просто закрываются. У нас за год стало меньше на 3700 пчелосемей, то есть из бизнеса вышло до 200 пчеловодов", — рассказал Филипчук.

Трудно всем. Паньковский прогнозирует, что нынешний год может стать худшим за последнее десятилетие, и это несмотря на то, что после 24 февраля Европа отменила пошлину. "Четыре года назад мы поставляли около 73 000 тонн, а в прошлом году — 50 000 тонн. В 2023-м будет еще хуже", — считает Паньковский. Потому что европейские фасовщики предпочитают более дешевый китайский и индийский мед, а наш берут, чтобы их "разбавить".

Как европейцы воспринимают украинский мед? В мире гораздо выше ценятся сорта меда, которые носят монофлорный характер, то есть собраны из одной культуры, например акациевый, гречишный или липовый. И, конечно, выигрывает поставщик с брендированным медом в виде готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Паньковский говорит, что сделать это очень тяжело. "Это большие инвестиции в маркетинг, очень трудно зайти в европейские торговые сети, местные потребители предпочитают известные европейские торговые марки. Как-то наши канадские партнеры делали попытку раскрутить украинский мед, но не пошел этот продукт. То же в Саудовской Аравии, там даже сделали тщательные проверки, выставили их на презентационной витрине, все безуспешно.В Австрии мы также хотели продвинуть украинский мед как бренд.Нам сказали, надо открывать местную компанию, там фасовать, это очень дорого.Кроме того, есть стереотипы относительно украинского меда. В настоящее время боятся, что он может оказаться радиоактивным из-за последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И никакие сертификаты и проверки не срабатывают", — отметил Паньковский.