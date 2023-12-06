Льготы или схема? Как государство собирается помогать ветеранскому бизнесу

Сами ветераны уже обнаружили коррупционные риски в новом законопроекте

В Украине хотят включить зеленый свет ветеранскому бизнесу. В ноябре группа депутатов зарегистрировала в Раде законопроект №10258 о ветеранском предпринимательстве.

Как отмечается в пояснительной записке, его принятие должно создать благоприятные условия для ветеранского бизнеса и помочь реинтегрировать защитников "в гражданскую жизнь".

Проект, если его примут, станет едва ли не первым системным документом, определяющим государственную политику в этой сфере. Хотя и ветераны, и ветеранский бизнес в Украине давно есть, своего закона у них нет.

С его появлением власти будут "выдавать" статус ветеранского бизнеса. Но могут его и отбирать: в проекте прописан ряд причин, по которым ветеранский бизнес может стать "обычным". Гипотетически, статус ветеранского бизнеса позволяет предпринимателям рассчитывать на широкую государственную поддержку, которую пока многие компании не сильно ощущают.

"Мы вложили в бизнес все наши средства, много раз заполняли анкеты на разные гранты, но пока ничего не получили. Даже льготный кредит 5-7-9 взять не смогли. Поддержка нам нужна. Правда, деньги здесь не на первом месте. Основные проблемы у ветеранского бизнеса лежат в несколько иной плоскости — это дистрибуция, маркетинг, сертификация и т.д.", — рассказала представитель компании FamBerry Наталья Ольшанская.

Особый бизнес

Еще в 2013 году семья Ольшанских взорвала в Токмакском районе Запорожской области огромный сад кизила на 14 500 гектар. А незадолго до полномасштабного вторжения, когда объемы урожая достигли промышленных масштабов, приступила к переработке ягод на джемы, пастилу, заморозку и т.д.

Все изменилось в феврале 2022 года. "Токмак быстро попал в оккупацию, а мы потеряли все", — вспоминает Наталья Ольшанская.

Сын Ольшанских ушел на фронт, семья уехала в другой регион. Страшным ударом для них стала смерть сына. "Мы буквально собирали себя кусочками. Решили найти свой "фронт", экономический, ведь для победы это тоже важно", — говорит Ольшанская.

Ольшанские вернулись в Запорожье и вложили все сбережения в строительство перерабатывающего предприятия с нуля. В мае этого года уже запустили морозильные камеры на площади 150 квадратов, разработали новую рецептуру соусов, джемов, законтрактовали у фермеров урожай кизила.

"Многие удивляются, почему в Запорожье, город же постоянно обстреливается. Но, я считаю, неправильно ехать. Люди должны здесь оставаться, жить и работать, иначе будет серая зона", — говорит Ольшанская.

Каждая история ветеранского бизнеса уникальна, но все объединяет особая щемящее – до слез – и восхищение силой наших людей. Конечно, бизнес не место для сантиментов, он даже в войну (и особенно в войну) жесток и не для слабаков.

И большинство ветеранов-предпринимателей, а их в Украине сотни, работают "как все", не особо афишируя свой статус.

Но для них в скором времени может появиться новый закон. Законопроект №10258 подала группа депутатов (Галина Третьякова, Ирина Борзова, Евгений Брагар и другие). "Защитники нуждаются в поддержке своей страны и новых возможностей". Поэтому собственно возникла идея нового закона", — объяснили свою идею авторы. В качестве примера они приводят опыт США, где ветеранский бизнес имеет особый статус. Сейчас там работает более 2 млн ветеранских предприятий, которые генерируют 5% американского ВВП. Также нардепы ссылаются на результаты социологических опросов наших ветеранов (нынешних и потенциальных) 55% респондентов высказались за предоставление ветеранскому бизнесу льгот от государства.

Разнообразные грантовые программы для ветеранского бизнеса в Украине уже должны работать. По данным Украинского ветеранского фонда при профильном министерстве, только их конкурсные программы профинансированы почти на 164 млн гривен, еще около 5,4 млн выделено на микрофинансирование (например, предприниматели получали по 20 тысяч гривен).

Ветеранские бизнесы поддерживают спонсоры, международные организации и, наконец, потребители.

Но целостной государственной стратегии по ветеранскому бизнесу до сих пор не было. И сейчас она вырисовывается.

Статус и льготы. Но денег пока нет

Что написано в законе о ветеранском предпринимательстве?

Во-первых, определяется статус ветеранского бизнеса и кто его может получить. Кроме самих защитников, это члены их семьи (родители, один из супругов (если не заключил повторный брак), дети. В то же время, не могут быть субъектами ветеранского бизнеса юрлица, нарушившие требования о раскрытии конечных собственников, или имеющие среди собственников (прямых) то же касается граждан России или лиц, живущих там.

Статус можно будет получить по запросу, предоставив подтверждающие документы. Сведения о лицах со статусом ветеранов-предпринимателей будут публиковаться в Едином государственном реестре ветеранов войны. Но статуса могут и позабавить. Порядок предоставления потерь статуса должен отдельно разработать Кабмин. Но одной из причин утраты статуса ветеранского бизнеса может быть, например, несоответствие поданных документов или нарушение условий использования государственной помощи. В частности, речь идет о налоговых стимулах, приоритетном привлечении к госзаказу, государственном кредитовании и компенсации процентных ставок, возвратной и безвозвратной помощи, упрощении разрешительных процедур, образовательной, кадровой, экспортной поддержке и т.д. То есть обещают много, хотя пока и без особой конкретики.

Подробные программы будут разрабатываться Кабмином и местными органами власти уже после принятия закона.

А вот кому могут отказать в господдержке уже известно. Причинами для сворачивания финансирования в проекте названы долги по ЕСВ и зарплате, налогам, неспособность выполнять свои обязательства перед кредиторами.

Сколько государство готово выделить в поддержку ветеранского бизнеса пока тоже не совсем понятно. В пояснительной записке лишь указано, что принятие проекта не требует дополнительных расходов из бюджета этого года (что не удивительно, потому что сейчас декабрь, а законопроект еще даже не рассматривали). Понятно, что такие дополнительные расходы должны быть, и, по-хорошему, это миллиарды. Но как будет на самом деле пока вопрос.

Поддержка с рисками

Законопроект требует внимания депутатов. Николай Коломиец адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" говорит, что в принципе задумка поддержать ветеранов хорошая. "Стимулирование ведения собственного бизнеса и самозанятость ветеранов войны является необходимой законодательной реакцией на вызовы общества, активно защищающего и защищающего суверенитет нашего государства", — отметил он. Но, по словам адвоката, "в настоящее время законопроект достаточно "сырый" с точки зрения конкретных процедур и механизмов, которые позволили бы реализовать цель его принятия — социальную поддержку и реинтеграцию ветеранов войны в гражданскую жизнь".

Коломиец приводит следующие примеры. "Законопроектом предлагается ввести такую категорию как "субъект ветеранского предпринимательства", которая достаточно широка и включает как участников боевых действий и участников войны, так и лиц, участвующих в мерах безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии россии и членов их семей, участников Революции достоинства и членов их семей, а также военнослужащих, участвовавших в сдерживании россии в рамках антитеррористической операции, а также другие субъекты, определенные отдельным законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социального защиты».

То есть список тех, кто может назвать свою компанию ветеранской и рассчитывать на государственную поддержку, немалый. Не станет ли это в будущем схемой, когда бизнес будет просто привлекать кого-то из ветеранов, членов их семей и т.п., чтобы получать льготы (как это в свое время было, например, с чернобыльцами, на которых оформляли иномарки, чтобы завезти их по льготным ставкам), вопросы.

"С другой стороны, законопроектом не определены конкретные меры поддержки, а также льгот, которые будут предоставляться субъектам ветеранского предпринимательства. Сейчас законопроект содержит лишь общие направления государственной поддержки ветеранского предпринимательства. В части стимулирования и поддержки ветеранского предпринимательства законопроектом переводится обязанность на Кабинет Министров Украины, который должен инициировать введение конкретных государственных и целевых программ, а также направлений поддержки с учетом предусмотренных на них средств", — добавил Коломиец.

Эффективность законопроекта будет напрямую зависеть от конкретных программ поддержки, а также от объема выделяемых на них средств.

Не в восторге от нового проекта и в Ассоциации предпринимателей-ветеранов. "Отдельные положения и сроки, в частности, в отношении субъектов ветеранского предпринимательства, противоречивы и содержат коррупционные риски и потенциальные злоупотребления", — говорит руководитель ассоциации Сергей Позняк. Конечно, текст проекта еще может измениться. И профильные ассоциации уже готовят свои предложения.

"Хотя бы налоговые накладные не блокировали"

Пока ведутся разговоры о будущем законе, ветеранский бизнес живет своей жизнью. Проблем хватает, потому что бизнес обычно мал и с ограниченными инвестиционными возможностями.

"Нам очень тяжело пробиться в торговые сети, потому что слишком жесткие условия — ретробонусы, отсрочка платежа. Баночка нашего джема за 50 гривен, на которой мы зарабатываем 10 гривен, на торговой полке стоит почему-то 120 гривен, и она уже неконкурентна. Сети просят денег на маркетинг, в то же время возвращают выручку же через 45-60 дней после продажи.То есть надо иметь хорошую финансовую подушку, только чтобы выставить товар на полку.О производстве, логистике, кадрах — отдельный разговор.Обычно небольшой ветеранский бизнес тратит на создание предприятия все, что имеет, А масштабировать уже не за что", — говорит Ольшанская.

Конечно, можно подаваться на грант или конкурс для ветеранов-предпринимателей. И дают не всем.

Руслана Величко-Трифонюк, первый заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Минветеранов, дает такую статистику о финансировании по программам "20 тысяч" и "Варто". В первой тройке — непродовольственная и продовольственная торговля, заведения питания, меньше денег выдают фермерам и компаниям, специализирующимся на оборонке (например, шьют военную форму).

Что объясняется главным образом структурой заявок. Большинство поступает именно от представителей сферы услуг и торговли, массово выбирающих для своего бизнеса ветераны.

"Логика сейчас такова, что бизнес должен быть максимально "легким" по структуре, чтобы минимизировать ущерб в случае нового витка вооруженной агрессии", — объясняет Величко-Трифонюк в колонке для "Экономической Правды".

По словам Ольшанской, ветеранскому бизнесу от государства нужны даже не деньги, а масштабные программы, например развитие предпринимательского экспорта или договоренности с торговыми сетями о льготах для товаров и тому подобное.

И чтобы хотя бы налоговые накладные не блокировали. "Пока никаких льгот или особого отношения к нам нет, блокируют, как и всем", — говорит Ольшанская.