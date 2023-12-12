Камень аут: вокруг 10-миллиардного месторождения в Закарпатье разгорается конфликт, в котором задействованы Александр Фельдман, Эдуард Мкртчан и Максим Ефимов

Уважаемые люди спорят за строительные материалы

Чем больше масштаб разрушений украинской инфраструктуры, тем дороже государство продает лицензии на разработки месторождений строительных материалов. Желающих купить лицензии хватает. За одну из них спорят известные предприниматели.

15 ноября 2023 года Государственная служба геологии и недр Украины провела аукцион по продаже специального разрешения на разработку месторождения Каменицкое 2, которое расположено в Ужгородском районе Закарпатской области. "Вид полезного ископаемого: андезит. Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение, в том числе опытно-промышленная разработка, полезных ископаемых с последующей добычей полезных ископаемых (промышленная разработка месторождений), 20 лет", — так описали этот актив чиновники, установив на него стартовую цену в 48,37 млн. грн. Месторождение еще не разрабатывалось.

Аукцион стал популярным. Это объясняется масштабностью запасов. Подробную разведку месторождения провели в советские времена (1978-1983) по заказу управления Львовской железной дороги. Разведанные и утвержденные запасы андезита, используемого в качестве сырья для производства щебня и строительного камня, подтвердили в объеме более 17 млн кубометров. При средней цене щебня в Украине на уровне 600 грн/кубометр, речь идет о куше стоимостью более 10 млрд грн.

За разрешение боролись три компании: "КобальтумРесурсЭкспорт", "Френдли Винд Технолоджи" и "Дорстрой Монтаж Киев". Последняя компания, которую считают близкой к основателям харьковской группы компаний "Дорстрой" Анатолию Чаговцу и Анатолию Тунику, "отвалилась" почти сразу. И основная борьба развернулась между двумя первыми претендентами. В результате "Френдли Винд Технолоджи" остановилась на отметке 75 млн. грн. "КобальтумРесурсЭкспорт" предложила на 50 грн больше и стала победителем.

Отпраздновать не вышло. "Френдли Винд Технолоджи" 29 ноября обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Госгеонадрам, Украинской энергетической бирже и ООО "КобальтумРесурсЭкспорт" с требованием признать недействительными результаты аукциона и сформировать новый протокол, в котором победитель. А также заключить с ним договор купли-продажи разрешения на пользование недрами месторождения Каменицкое 2.

Как утверждают в компании "Френдли Винд Технолоджи", их конкурент не должен быть допущен к аукциону, поскольку указал о себе данные не в полном объеме. А именно, не предоставил информацию о структуре собственности по форме, утвержденной Минюстом в 2021 году. "КобальтумРесурсЭкспорт", разумеется, с этим не согласен, считая, что его документация соответствовала законодательству. "Френдли Винд Технолоджи" уже сделала попытку запретить Государственной службе геологии и недр Украины выдавать "КобальтумРесурсЭкспорт" разрешение к вынесению решения по этому делу. Однако пока безуспешно: 1 декабря суд отказал удовлетворять это ходатайство.

Формально за обеими компаниями стоят малоизвестные люди. Владельцами "Френдли Винд Технолоджи", прописанного в Перечине Ужгородского района Закарпатской области, указаны Владислав Еременко (75%) и Раиса Кобылянская (25%). Единственный владелец зарегистрированного в Ужгороде "КобальтумРесурсЭкспорт" — Владимир Андрющенко.

И эти люди не смотрятся самостоятельными игроками. Андрющенко — харьковчанин, основным местом работы которого до последнего времени была общественная организация "Фельдман Экопарк", где он работал заместителем директора. Также он был помощником основателя этой ОО – Александра Фельдмана. В 2015 году Андрющенко баллотировался в Харьковский областной совет от партии "Наш край", однако мандата так и не получил. Фельдман в это время был сопредседателем этой партии и возглавлял ее Харьковскую областную организацию. То есть есть основания подозревать, что реальным владельцем "КобальтумРесурсЭкспорт" является именно Фельдман.

Влияния у этого человека предостаточно. Фельдман является действующим депутатом Верховной рады и одним из богатейших людей Харькова. Его основной актив — легендарный рынок "Барабашово" (при обстреле Харькова он был частично уничтожен). Причин скрываться за менеджерами у него достаточно. В 2019-2022 Фельдман входил во фракцию пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, а в 2011-2014 входы во фракцию партии регионов в ВР и голосовал за диктаторские законы.

За "Френдли Винд Технолоджи" тоже стоят непростые люди. Владислав Еременко, являющийся на бумаге основным владельцем этой компании, одновременно работает директором ООО "Управляющая компания "Ветряные парки Украины". Ею на 75% владеет Эдуард Мкртчан — сын экс-председателя правления корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчана9 г. получил 9 лет лишения свободы от московского суда за мошенничество с деньгами российской государственной корпорации Внешэкономбанк., выступает Максим Ефимов, он бывший нардеп и сопредседатель депутатской группы "Восстановление Украины", которого украинский Forbes называет одним из самых богатых людей Донетчины. .К примеру, энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" и КВЦ "Парковый", неформально известного как "Вертолетная площадка Януковича". Поэтому спрогнозировать ход судебного противостояния пока довольно трудно. Очевидно, что веских аргументов для судей достаточно у обеих сторон конфликта. И если они не договорятся друг с другом вне судов, он может затянуться очень надолго.