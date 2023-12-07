Ахметов обыграл государство: компания самого богатого украинца ликвидируется вместе с долгом перед Антимонопольным комитетом

Корум Украина еще несколько лет назад была крупным трейдером на рынке оборудования для шахт

Штрафы Антимонопольного комитета – странное дело. Комитет борется с монополистами, налагает штрафы. Эти штрафы производят впечатление, там миллиарды или сотни миллионов. Все бы ничего, но эти штрафы никто не платит. И в список тех, кто их не платит, добавился самый богатый украинец Ринат Ахметов.

"Клиенты, партнеры, органы власти и средства массовой информации имеют право ожидать от нас честного ведения бизнеса, а наши сотрудники должны иметь возможность испытывать гордость не только за то, чего они достигли, но и за то, как это было сделано" — так описывает свои принципы корпоративной этики на собственном сайте Corum Group. Это субхолдинг миллиардера Рината Ахметова, специализирующийся на изготовлении и ремонте горно-шахтного оборудования и входящий в состав холдинга "ДТЭК Энерго". Основными активами Corum Group являются предприятия "Корум Свет шахтера" в Харькове и "Корум Дружковский машиностроительный завод" (последний после широкомасштабного нападения русские были релоцированы из Донецкой в Хмельницкую и Днепропетровскую области). А ключевыми клиентами являются крупнейшие угледобывающие компании Украины, среди которых выделяются предприятия собственно Ахметова во главе с ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" и ПАО "Шахтоуправление Покровское".

Однако один из органов власти этикой Corum Group может быть удивлен. В ноябре хозяйственный суд Киева признал банкротом ООО "Корум Украина", называвшее себя "структурным торговым представительством Corum Group на территории Украины", и еще в 2018 году имело более 600 млн грн выручки. Но уже в 2019 году компания превратилась в мелочь.

Выручка и активы Корум Украина в 2018-2022 годах

"Антимонопольный комитет Украины установил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, совершенные ООО "Корум Украина" и АО НПК "Горные Машины" во время участия в трех процедурах публичных закупок, которые проводило госпредприятие "Львовуголь". Торги проходили через систему Prozorro. Заказчик должен был получить врубовые машины для добывания угля (2 процедуры) и элеваторы и конвейеры (1 торги) – в общей сложности почти на 330 млн грн Однако настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку "Корум Украина" и "Горные Машины" согласовали свое поведение, то есть сговорились" — такое сообщение разместил на своем сайте Антимонопольный комитет в октябре 2019 года. Из-за этого нарушение АМКУ наложил на обоих участников тендеров штрафы — на ООО "Корум Украина" в размере 53 млн грн, на АО НПК "Горные Машины" — 3,3 млн грн. Отдельно отметив, что "опосредованный контроль над ООО "Корум Украина" осуществляет Р.Л. Ахметов".

"Корум Украина" начал судебную тяжбу с АМКУ. В конце декабря 2021 г. Верховный Суд Украины встал на сторону комитета. Аналогичное решение ВСУ приняло в июне 2022 года по иску "Горных Машин".

Компания Ахметова пыталась найти любую возможность не платить. В начале 2023 года "Корум Украина" предпринял отчаянную попытку пересмотреть решение по тяжбе по АМКУ по вновь открывшимся обстоятельствам, которыми компания считала данные аудита относительно собственного финансово-хозяйственного состояния. Но 16 марта 2023 года хозяйственный суд Киева это заявление отклонил, а уже 28 марта 2023 года он же принял к рассмотрению заявление ООО "ДТЭК Павлоградуголь" об открытии производства по делу о банкротстве ООО "Корум Украина".

В Антимонопольном комитете такому "досадному самоубийству" их должника (как уже было сказано, "ДТЭК Павлоградуголь" и "Корум Украина" принадлежат одному человеку — Ринату Ахметову) совсем не обрадовались. Потому что в тот момент у них еще не было на руках ни одного решения суда о взыскании долга. Такой судебный процесс АМКУ по какой-то причине начал только в октябре 2022 года. Тогда комитет потребовал взыскать с "Корум Украина" 53,163 млн грн штрафа и еще столько же пени — в общей сложности более 106,3 млн грн. Но судья Хозяйственного суда Киева Наталья Зеленина не торопилась и назначила дело на рассмотрение по сути только на 25.04.2023. Наконец, иск АМКУ был удовлетворен в мае, а приказ о взыскании — издан судом в июне 2023 года.

В отличие от многих других представителей крупного бизнеса, не любящих платить АМКУ, ДТЭК не стал искусственно наращивать кредиторку "Корум Украина". И Антимонопольный комитет в сентябре этого года официально стал крупнейшим кредитором этой компании (у структур Ахметова — "ДТЭК Павлоградуголь", "Корум Сорс" и "Корум Групп" совокупно накопилось требований всего на 63 млн грн). Но именно они решили дальнейшую судьбу должника, потому что АМКУ заявил свои требования к "Корум Украина" поздно. Суд признал их в сентябре 2023 года, но отдельно отметил, что Комитет не будет иметь права решающего голоса на собрании и комитете кредиторов ООО "Корум Украина". И внес его требования в последнюю, шестую очередь, которая традиционно считается безнадежной, потому что до нее очень редко доходят любые деньги.

В случае с Корум Украина можно не сомневаться, что так оно и будет. Признавая компанию банкротом, суд констатировал, что у нее нет никаких доходов с 2020 года и отсутствуют необоротные и оборотные активы. То есть в процесс банкротства компания вошла уже "пустышкой", получить от которой хоть какие-то деньги не сможет, наверное, никто. Но если ДТЭК, наверное, без лишних страданий простит этот долг собственной структуре, то АМКУ будет немного обидно. Хотя в этом ведомстве уже привыкли к страданиям. По данным "Наших денег", комитет взимает с нарушителей не более 8% наложенных штрафов.