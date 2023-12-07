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Ахметов обыграл государство: компания самого богатого украинца ликвидируется вместе с долгом перед Антимонопольным комитетом

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Дмитрий Грицай Дмитрий Грицай
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Ринат Ахметов (справа) не оставил шансов Антимонопольному комитету
Ринат Ахметов (справа) не оставил шансов Антимонопольному комитету

Корум Украина еще несколько лет назад была крупным трейдером на рынке оборудования для шахт

Штрафы Антимонопольного комитета – странное дело. Комитет борется с монополистами, налагает штрафы. Эти штрафы производят впечатление, там миллиарды или сотни миллионов. Все бы ничего, но эти штрафы никто не платит. И в список тех, кто их не платит, добавился самый богатый украинец Ринат Ахметов.

"Клиенты, партнеры, органы власти и средства массовой информации имеют право ожидать от нас честного ведения бизнеса, а наши сотрудники должны иметь возможность испытывать гордость не только за то, чего они достигли, но и за то, как это было сделано" — так описывает свои принципы корпоративной этики на собственном сайте Corum Group. Это субхолдинг миллиардера Рината Ахметова, специализирующийся на изготовлении и ремонте горно-шахтного оборудования и входящий в состав холдинга "ДТЭК Энерго". Основными активами Corum Group являются предприятия "Корум Свет шахтера" в Харькове и "Корум Дружковский машиностроительный завод" (последний после широкомасштабного нападения русские были релоцированы из Донецкой в Хмельницкую и Днепропетровскую области). А ключевыми клиентами являются крупнейшие угледобывающие компании Украины, среди которых выделяются предприятия собственно Ахметова во главе с ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" и ПАО "Шахтоуправление Покровское".

Однако один из органов власти этикой Corum Group может быть удивлен. В ноябре хозяйственный суд Киева признал банкротом ООО "Корум Украина", называвшее себя "структурным торговым представительством Corum Group на территории Украины", и еще в 2018 году имело более 600 млн грн выручки. Но уже в 2019 году компания превратилась в мелочь.

Выручка и активы Корум Украина в 2018-2022 годах
Выручка и активы Корум Украина в 2018-2022 годах

"Антимонопольный комитет Украины установил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, совершенные ООО "Корум Украина" и АО НПК "Горные Машины" во время участия в трех процедурах публичных закупок, которые проводило госпредприятие "Львовуголь". Торги проходили через систему Prozorro. Заказчик должен был получить врубовые машины для добывания угля (2 процедуры) и элеваторы и конвейеры (1 торги) – в общей сложности почти на 330 млн грн Однако настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку "Корум Украина" и "Горные Машины" согласовали свое поведение, то есть сговорились" — такое сообщение разместил на своем сайте Антимонопольный комитет в октябре 2019 года. Из-за этого нарушение АМКУ наложил на обоих участников тендеров штрафы — на ООО "Корум Украина" в размере 53 млн грн, на АО НПК "Горные Машины" — 3,3 млн грн. Отдельно отметив, что "опосредованный контроль над ООО "Корум Украина" осуществляет Р.Л. Ахметов".

"Корум Украина" начал судебную тяжбу с АМКУ. В конце декабря 2021 г. Верховный Суд Украины встал на сторону комитета. Аналогичное решение ВСУ приняло в июне 2022 года по иску "Горных Машин".

Компания Ахметова пыталась найти любую возможность не платить. В начале 2023 года "Корум Украина" предпринял отчаянную попытку пересмотреть решение по тяжбе по АМКУ по вновь открывшимся обстоятельствам, которыми компания считала данные аудита относительно собственного финансово-хозяйственного состояния. Но 16 марта 2023 года хозяйственный суд Киева это заявление отклонил, а уже 28 марта 2023 года он же принял к рассмотрению заявление ООО "ДТЭК Павлоградуголь" об открытии производства по делу о банкротстве ООО "Корум Украина".

В Антимонопольном комитете такому "досадному самоубийству" их должника (как уже было сказано, "ДТЭК Павлоградуголь" и "Корум Украина" принадлежат одному человеку — Ринату Ахметову) совсем не обрадовались. Потому что в тот момент у них еще не было на руках ни одного решения суда о взыскании долга. Такой судебный процесс АМКУ по какой-то причине начал только в октябре 2022 года. Тогда комитет потребовал взыскать с "Корум Украина" 53,163 млн грн штрафа и еще столько же пени — в общей сложности более 106,3 млн грн. Но судья Хозяйственного суда Киева Наталья Зеленина не торопилась и назначила дело на рассмотрение по сути только на 25.04.2023. Наконец, иск АМКУ был удовлетворен в мае, а приказ о взыскании — издан судом в июне 2023 года.

В отличие от многих других представителей крупного бизнеса, не любящих платить АМКУ, ДТЭК не стал искусственно наращивать кредиторку "Корум Украина". И Антимонопольный комитет в сентябре этого года официально стал крупнейшим кредитором этой компании (у структур Ахметова — "ДТЭК Павлоградуголь", "Корум Сорс" и "Корум Групп" совокупно накопилось требований всего на 63 млн грн). Но именно они решили дальнейшую судьбу должника, потому что АМКУ заявил свои требования к "Корум Украина" поздно. Суд признал их в сентябре 2023 года, но отдельно отметил, что Комитет не будет иметь права решающего голоса на собрании и комитете кредиторов ООО "Корум Украина". И внес его требования в последнюю, шестую очередь, которая традиционно считается безнадежной, потому что до нее очень редко доходят любые деньги.

В случае с Корум Украина можно не сомневаться, что так оно и будет. Признавая компанию банкротом, суд констатировал, что у нее нет никаких доходов с 2020 года и отсутствуют необоротные и оборотные активы. То есть в процесс банкротства компания вошла уже "пустышкой", получить от которой хоть какие-то деньги не сможет, наверное, никто. Но если ДТЭК, наверное, без лишних страданий простит этот долг собственной структуре, то АМКУ будет немного обидно. Хотя в этом ведомстве уже привыкли к страданиям. По данным "Наших денег", комитет взимает с нарушителей не более 8% наложенных штрафов.

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