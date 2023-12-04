Штрафной бросок: WOG покидает АМКУ без очередного миллионного штрафа

В группе WOG происходит обычное дело: трейдер, к которому АМКУ применил штраф, пошел под банкротство

Очередной трейдер WOG становится банкротом. 28 ноября хозяйственный суд Волынской области начал процесс банкротства ООО "Нефтетрейд Ресурс". Несколько лет назад этот трейдер был одним из самых больших в Украине. Его выручка в 2017–2019 превышала 15 млрд грн в год. Инициатором банкротства стало ООО "Глобус-Петролеум". Долг – 120 000 грн.

"Нефтетрейд Ресурс" входит в группу WOG. Ее владельцами записаны Сергей Лагур и Светлана Ивахов — экс-супруга нардепа от группы "За будущее" Степана Ивахива. "Глобус-Петролеум" напрямую относится к этой же группе. Компания, записанная на HR-директора WOG Иванну Бараник, владеет обслуживающей WOG сетью испытательных лабораторий контроля качества нефтепродуктов и сжиженного газа. Группа называет "партнером" "Глобус-Петролеум".

Финансовые проблемы "Нефтетрейд Ресурс" красноречиво описаны в материалах дела. "ООО "Нефтетрейд Ресурс" длительное время находится в нестабильном финансовом положении, в связи с чем не в состоянии на сегодняшний день аккумулировать средства для полного проведения расчетов с ООО "Глобус-Петролеум", а также с другими кредиторами. Общая сумма задолженности должника перед кредиторами по обязательствам, предусматривающим выплату денежных средств, составляет 873 667 518 гривен… Отсутствует имущество, в том числе заложенное имущество Согласно бухгалтерскому учету по обществу считается дебиторская задолженность на общую сумму 4 276 109 грн; текущая дата составляет 3651 грн» — указывается в решении суда.

То есть, "Нефтетрейд Ресурс" является без пяти минут банкротом. Полный список кредиторов компании пока неизвестен. Однако, как показывает опыт подобных банкротств, которые в последние годы можно регулярно наблюдать в группе WOG, комитет кредиторов компании будет контролировать родственные структуры. А места в этой схеме точно не найдется Антимонопольному комитету Украины. Вот при чем здесь АМКУ.

Заявление в суд от ООО "Глобус-Петролеум" поступило 15 ноября. Так случилось, что именно в этот день в хозяйственном суде Волынской области было принято решение по делу по иску АМКУ к "Нефтетрейд Ресурсу". Цена иска составила 10,878 млн грн, из которых половина — это штраф, наложенный решением Антимонопольного комитета Украины №315-р еще в июне 2018 года, а другая половина — пеня. Что именно за решение было принято пока неизвестно (информация о нем запрещена к публикации, поскольку заседание было закрытым). Скорее всего, по этому делу победа будет за АМКУ, но вряд ли это поможет комитету. Даже если АМКУ успеет заявиться в роли кредитора "Нефтетрейд Ресурса", эта компания с активами на сумму 4,3 млн грн и пассивами в 873 млн грн обречена на то, чтобы ликвидироваться, "списав" почти все долги.

Судя по всему, нежелание платить хоть какой-то штраф АМКУ стало для WOG принципиальным. Указанным решением от 21 июня 2018 года комитет среди других оштрафовал в общей сложности три компании из группы Ивахива-Лагура за ценовой сговор на рынке сжиженного газа. Кроме "Нефтетрейд Ресурса", ими стали ООО "Импорт Транс Сервис", которое получило штраф в размере 5,17 млн грн, и ООО "ВОГ Ритейл" (4,18 млн грн). А в 2016 г. по результатам рассмотрения дела о сговоре на рынке нефтепродуктов на ООО "ВОГ Ритейл" был наложен штраф в размере 54 млн грн, и на еще одну компанию из группы WOG "Золотой экватор" — 16,2 млн грн.

Общий долг группы WOG по штрафам Антимонопольного комитета

Все эти компании, с которыми годами судился АМКУ, увеличив сумму претензий вдвое, поскольку они не захотели добровольно платить, также погрузились в водоворот банкротства. Как сообщал "Телеграф", 6 октября хозяйственный суд Львовской области завершил ликвидацию ООО "ВОГ Ритейл" (Броды, Львовская область). Это произошло после того, как решением Хозяйственного суда Львовской области в марте 2023 года исковые требования АМКУ были полностью удовлетворены и взысканы с ООО "ВОГ Ритейл" в пользу Антимонопольного комитета Украины 4,18 млн грн штрафа, 4,18 млн грн пени и 125 тыс. .грн судебного сбора. Незадолго до этого контроль над комитетом кредиторов должника получили ООО "Вест петрол маркет" (546 млн грн), "ВОГ ресурс" (453 млн грн) и "ВОГ трейд ресурс" (365 млн грн) — все из группы WOG. Поскольку ни одно движимое или недвижимое имущество банкрота не было найдено, а "дебиторку" продали аж за 6 580 грн, фактически все деньги, вырученные в ходе ликвидации, пошли на услуги ликвидатора. "Учитывая изложенное, кредиторские требования общества с ограниченной ответственностью "Вог Ритейл", не удовлетворенные по недостаточности имущества, считаются погашенными" — констатировали в суде "прощение" долга перед АМКУ.

Такая же история произошла и с самым большим штрафником — "ВОГ Ритейл". В июле 2022 года АМКУ выиграл дело в Верховном суде и заявил, что "ВОГ Ритейл" должен заплатить 108 млн грн штрафа и пени за согласованные действия на рынке горючего. Однако у Ивахива и Лагура было другое мнение. Еще в июне 2021 г. эта компания была признана банкротом, а в апреле 2023 г. — ликвидирована, а ее долг перед АМКУ — списан. Что же касается "Золотого экватора", то он после многолетних судов по АМКУ окончательно скончался, не оплатив долги, в марте прошлого года.

Аналогичная история ожидается и с ООО "Импорт Транс Сервис". Постановлением хозяйственного суда Волынской области от 17 октября 2023 года эта компания была признана банкротом по инициативе ООО "Вест Петрол Маркет". А его крупнейшим кредитором является ООО "Гелиос Дистрибюшин" (также принадлежит Ивахиву и Лагуру) с требованиями почти в 2 млрд грн. И учитывая почти полное отсутствие активов в "Импорте Транс Сервиса", шансы Антимонопольного комитета Украины получить от должника заявленные 10,5 млн грн уже официально можно считать нулевыми.