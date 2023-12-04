Штрафний кидок: WOG залишає АМКУ без чергового мільйонного штрафу

В групі WOG відбувається звичайна справа: трейдер, до якого АМКУ застосував штраф, пішов під банкрутство

Черговий трейдер WOG’у стає банкрутом. 28 листопада господарський суд Волинської області розпочав процес банкрутства ТОВ "Нафтотрейд Ресурс". Кілька років тому цей трейдер був одним з найбільших в Україні. Його виручка в 2017-2019 перевищувала 15 млрд грн на рік. Ініціатором банкрутства стало ТОВ "Глобус-Петролеум". Борг — 120 000 грн.

"Нафтотрейд Ресурс" входить до групи WOG. Її власниками записані Сергій Лагур та Світлана Івахів — екс-дружина нардепа від групи "За майбутнє" Степана Івахіва. "Глобус-Петролеум" прямо відноситься до цієї ж групи. Компанія, що записана на HR-директора WOG Іванну Бараник, володіє обслуговуючою WOG мережею випробувальних лабораторій контролю якості нафтопродуктів і зрідженого газу. Група називає "партнером" "Глобус-Петролеум".

Фінансові проблеми "Нафтотрейд Ресурс" красномовно описані в матеріалах справи. "ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" тривалий час перебуває в нестабільному фінансовому становищі, у зв`язку з чим не в змозі на сьогодні акумулювати кошти для повного проведення розрахунків з ТОВ "Глобус-Петролеум", а також з іншими кредиторами. Загальна сума заборгованості боржника перед кредиторами за зобов`язаннями, що передбачають виплату грошових коштів, складає 873 667 518 гривень… Відсутнє майно, в тому числі заставлене майно. Згідно бухгалтерського обліку за товариством рахується дебіторська заборгованість на загальну суму 4 276 109 грн; Залишок грошових коштів на рахунку товариства на поточну дату становить 3651 грн" — вказується в рішенні суду.

Тобто, "Нафтотрейд Ресурс" є без п’яти хвилин банкрутом. Повний перелік кредиторів компанії поки невідомий. Проте, як свідчить досвід подібних банкрутств, які в останні роки можна регулярно спостерігати в групі WOG, комітет кредиторів компанії будуть контролювати споріднені структури. А місця в цій схемі точно не знайдеться Антимонопольному комітету України. Ось до чого тут АМКУ.

Заява в суд від ТОВ "Глобус-Петролеум" поступила 15 листопада. Так сталося, що саме в цей день у господарському суді Волинської області було прийнято рішення в справі за позовом АМКУ до "Нафтотрейд Ресурсу". Ціна позову склала 10,878 млн грн, з яких половина — це штраф, який був накладений рішенням Антимонопольного комітету України №315-р ще в червні 2018 року, а інша половина — пеня. Що саме за рішення було прийнято, поки невідомо (інформація про нього заборонена до публікації, оскільки засідання було закритим). Скоріше за все, в цій справі перемога буде за АМКУ, але навряд чи це допоможе комітету. Навіть якщо АМКУ встигне заявитися в ролі кредитора "Нафтотрейд Ресурсу", ця компанія с активами на суму 4,3 млн грн та пасивами в 873 млн грн приречена на те, щоб ліквідуватися, "списавши" майже всі борги.

Судячи з усього, небажання платити бодай якийсь штраф АМКУ стало для WOG принциповим. Вказаним рішенням від 21 червня 2018 року комітет серед інших оштрафував загалом три компанії з групи Івахіва-Лагура за цінову змову на ринку скрапленого газу. Окрім "Нафтотрейд Ресурсу", ними стали ТОВ "Імпорт Транс Сервіс", який отримав штраф у розмірі 5,17 млн грн, та ТОВ "ВОГ Ритейл" ( 4,18 млн грн). А в 2016 р. за результатами розгляду справи про змову на ринку нафтопродуктів на ТОВ "ВОГ Рітейл" було накладено штраф у розмірі 54 млн грн, і на ще одну компанію з групи WOG "Золотий екватор" — 16,2 млн грн.

Загальний борг групи WOG по штрафах Антимонопольного комітету

Всі ці компанії, з якими роками судився АМКУ, збільшивши суму претензій вдвічі, оскільки вони не захотіли добровільно платити, також поринули у вир банкрутства. Як повідомляв "Телеграф", 6 жовтня господарський суд Львівської області завершив ліквідації ТОВ "ВОГ Ритейл" (Броди, Львівська область). Це відбулося після того, як рішенням Господарського суду Львівської області в березні 2023 року позовні вимоги АМКУ було повністю задоволено та стягнуто з ТОВ "ВОГ Ритейл" на користь Антимонопольного комітету України 4,18 млн грн штрафу, 4,18 млн грн пені та 125 тис. грн судового збору. Незадовго до цього контроль над комітетом кредиторів боржника отримали ТОВ "Вест петрол маркет" (546 млн грн), "ВОГ ресурс" (453 млн грн) та "ВОГ трейд ресурс" (365 млн грн) — всі з групи WOG. Оскільки жодного рухомого чи нерухомого майна банкрута не було знайдено, а "дебіторку" продали аж за 6 580 грн, фактично всі гроші, які були виручені в ході ліквідації, пішли на послуги ліквідатора. "Враховуючи наведене, кредиторські вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Ритейл", не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними" — констатували в суді "прощення" боргу перед АМКУ.

Така ж історія відбулась і з найбільшим штрафником — "ВОГ Рітейл". В липні 2022 року АМКУ виграв справу у Верховному суді та заявив, що "ВОГ Рітейл" має сплатити 108 млн грн штрафу та пені за узгоджені дії на ринку пального. Проте у Івахіва та Лагура була інша думка. Ще в червні 2021 р ця компанія була визнана банкрутом, а в квітні 2023 — ліквідована, а її борг перед АМКУ — списаний. Що ж стосується "Золотого екватору", то він після багаторічних судів з АМКУ остаточно сконав, не сплативши борги, в березні минулого року.

Аналогічна історія очікується і з ТОВ "Імпорт Транс Сервіс". Постановою господарського суду Волинської області від 17 жовтня 2023 цю компанію було визнано банкрутом за ініціативою ТОВ "Вест Петрол Маркет". А його найбільшим кредитором наразі є ТОВ "Геліос Дістрібюшин" (також належить Івахіву та Лагуру) з вимогами майже в 2 млрд грн. І з огляду на майже повну відсутність активів у "Імпорт Транс Сервісу", шанси Антимонопольного комітету України отримати від боржника заявлені 10,5 млн грн вже офіційно можна вважати нульовими.