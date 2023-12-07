Ахметов обіграв державу: компанія найбагатшого українця ліквідується разом з боргом перед Антимонопольним комітетом

Корум Україна ще кілька років тому була крупним трейдером на ринку обладнання для шахт

Штрафи Антимонопольного комітету — дивна річ. Комітет бореться з монополістами, накладає штрафи. Ці штрафи справляють враження, там мільярди, там сотні мільйонів. Все б нічого, але ці штрафи ніхто не сплачує. І в список тих, хто їх не сплачує, додався найбагатший українець Рінат Ахметов.

"Клієнти, партнери, органи влади та засоби масової інформації мають право очікувати від нас чесного ведення бізнесу, а наші співробітники повинні мати можливість відчувати гордість не тільки за те, чого вони досягли, але і за те, яким чином це було зроблено" — так описує свої принципи корпоративної етики на власному сайті Corum Group . Це субхолдинг мільярдера Ріната Ахметова, що спеціалізується на виготовленні та ремонті гірничо-шахтного обладнання і входить до складу холдингу "ДТЕК Енерго". Основними активами Corum Group є підприємства "Корум Світло шахтаря" у Харкові та "Корум Дружківський машинобудівний завод" (останній після широкомасштабного нападу русні було релоковано з Донецької в Хмельницьку та Дніпропетровську області). А ключовими клієнтами є найбільші вуглевидобувні компанії України, серед яких виділяються підприємства, власне, самого Ахметова на чолі з ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" та ПАТ "Шахтоуправління Покровське".

Проте один з органів влади етикою Corum Group може бути здивований. У листопаді господарський суд Києва визнав банкрутом ТОВ "Корум Україна", яке називало себе "структурним торговим представництвом Corum Group на території України", та ще у 2018 році мало більше 600 млн грн виручки. Але вже в 2019 році компанія перетворилась на дрібницю.

Виручка і активи Корум Україна в 2018-2022 роках

"Антимонопольний комітет України встановив порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вчинені ТОВ "Корум Україна" і АТ НВК "Гірничі Машини" під час участі в трьох процедурах публічних закупівель, які проводило держпідприємство "Львіввугілля". Торги відбувалися через систему Prozorro. Замовник мав отримати врубові машини для добування вугілля (2 процедури) і елеватори та конвеєри (1 торги) – загалом на майже 330 млн грн. Однак справжньої конкуренції на торгах не могло бути, оскільки "Корум Україна" та "Гірничі Машини" узгодили свою поведінку, тобто, змовилися" — таке повідомлення розмістив на своєму сайті Антимонопольний комітет в жовтні 2019 року. Через це порушення АМКУ наклав на обох участників тендерів штрафи — на ТОВ "Корум Україна" у розмірі 53 млн грн, на АТ НВК "Гірничі Машини" – 3,3 млн грн. Окремо зазначивши, що "опосередкований контроль над ТОВ "Корум Україна" здійснює Р.Л. Ахметов".

"Корум Україна" почав судову тяганину з АМКУ. Наприкінці грудня 2021 року Верховний Суд України встав на бік комітету. Аналогічне рішення ВСУ прийняв у червні 2022 року за позовом "Гірничих Машин".

Компанія Ахметова намагалась знайти будь-яку можливість не платити. На початку 2023 році "Корум Україна" здійснив відчайдушну спробу переглянути рішення по тяжбі з АМКУ за нововиявленими обставинами, якими компанія вважала дані аудиту щодо власного фінансово-господарського стану. Але 16 березня 2023 господарський суд Києва цю заяву відхилив, а вже 28 березня 2023 року він же прийняв до розгляду заяву ТОВ "ДТЕК Павлоградвугілля" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Корум Україна".

В Антимонопольному комітеті такому "прикрому самогубству" їх боржника (як вже було сказано, "ДТЕК Павлоградвугілля" та "Корум Україна" належать одній людині — Рінату Ахметову) зовсім не зраділи. Бо на той момент в них ще не було на руках жодного рішення суду про стягнення боргу. Такий судовий процес АМКУ з якоїсь причини почав лише в жовтні 2022 року. Тоді комітет виставив вимогу стягнути з "Корум Україна" 53,163 млн грн штрафу та ще стільки ж пені — загалом більше 106,3 млн грн. Але суддя Господарського суду Києва Наталія Зеленіна не квапилася та призначила справу до розгляду по суті тільки на 25.04.2023. Врешті позов АМКУ був задоволений в травні, а наказ про стягнення — виданий судом в червні 2023 року.

На відміну від багатьох інших представників великого бізнесу, які не люблять платити АМКУ, ДТЕК не став штучно нарощувати кредиторку "Корум Україна". І Антимонопольний комітет у вересні цього року офіційно став найбільшим кредитором цієї компанії (у структур Ахметова — "ДТЕК Павлоградвугілля", "Корум Сорс" та "Корум Груп" сукупно назбиралося вимог лише на 63 млн грн). Але саме вони вирішили подальшу долю боржника, бо АМКУ заявив свої вимоги до "Корум Україна" запізно. Суд їх визнав у вересні 2023 року, але окремо зазначив, що Комітет не матиме права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів ТОВ "Корум Україна". І вніс його вимоги до останньої, шостої черги, яка традиційно вважається безнадійною, бо до неї дуже рідко доходять будь-які гроші.

У випадку з "Корум Україна" можна не сумніватися, що так воно і буде. Визнаючи компанію банкрутом, суд констатував, що у неї немає жодних доходів з 2020 року, та відсутні необоротні та оборотні активи. Тобто в процес банкрутства компанія увійшла вже "пустушкою", отримати від якої бодай якісь гроші не зможе, напевно, ніхто. Але якщо ДТЕК, напевно, без зайвих страждань пробачить цей борг власній структурі, то АМКУ буде трошки прикро. Хоча в цьому відомстві вже звикли до страждань. За даними "Наших грошей", комітет стягує з порушників не більше 8% накладених штрафів.