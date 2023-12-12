Камінь аут: навколо 10-мільярдного родовища на Закарпатті палає конфлікт, в якому задіяні Олександр Фельдман, Едуард Мкртчан та Максим Єфімов

Поважні люди сперечаються за будівельні матеріали

Чим більшим стає масштаб руйнувань української інфраструктури, тим дорожче держава продає ліцензії на право розробки родовищ корисних копалин, що використовуються як будівельні матеріали. До того ж, охочих купити ліцензії, вистачає. За одну з них сперечаються відомі підприємці.

15 листопада 2023 Державна служба геології та надр України провела аукціон з продажу спеціального дозволу на розробку родовища Кам’яницьке 2, яке розташоване в Ужгородському районі Закарпатської області. "Вид корисної копалини: андезит. Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл: геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ), 20 років", — так описали цей актив чиновники, встановивши на нього стартову ціну в 48,37 млн грн. Родовище ще не розробляли.

Аукціон став популярним. Це пояснюється масштабністю запасів. Детальну розвідка родовища провели в радянські часи (1978‒1983) на замовлення управління Львівської залізниці. Розвідані та затверджені запаси андезиту, який використовується у якості сировини для виробництва щебеню та будівельного каменю, підтвердили в обсязі більше 17 млн кубометрів. Таким чином, при середній ціні щебеню в Україні на рівні 600 грн/кубометр, мова йде про куш вартістю більше 10 млрд грн.

За дозвіл боролись три компанії: "КобальтумРесурсЕкспорт", "Френдлі Вінд Технолоджі" та "Дорстрой Монтаж Київ". Остання компанія, яку вважають близькою до засновників харківської групи компаній "Дорстрой" Анатолія Чаговця та Анатолія Туніка, "відвалилась" майже одразу. І основна боротьба розгорнулась між першими двома претендентами. В результаті "Френдлі Вінд Технолоджі" зупинилась на відмітці 75 млн грн. "КобальтумРесурсЕкспорт" запропонувала на 50 грн більше і стала переможцем.

Проте, відсвяткувати не вийшло. "Френдлі Вінд Технолоджі" 29 листопада звернулась до Господарського суду Києва з позовом до Держгеонадр, Української енергетичної біржі та ТОВ "КобальтумРесурсЕкспорт" з вимогою визнати недійсними результати аукціону та сформувати новий протокол, в якому переможцем вже має бути позивач. А також укласти з ним договір купівлі-продажу дозволу на користування надрами родовища Кам`яницьке 2.

Як стверджують в компанії "Френдлі Вінд Технолоджі", їх конкурент не мав бути допущеним до аукціону, оскільки зазначив про себе дані не у повному обсязі. А саме, не надав інформацію щодо структури власності за формою, затвердженою Мінюстом в 2021 році. "КобальтумРесурсЕкспорт", зрозуміло, з цим не погоджується, вважаючи, що його документація відповідала законодавству. "Френдлі Вінд Технолоджі" тим часом вже здійснила спробу заборонити Державній службі геології та надр України видавати "КобальтумРесурсЕкспорт" дозвіл до винесення рішення у цій справі. Проте поки що без успіху: 1 грудня суд відмовив задовольняти це клопотання.

Формально за обома компаніями стоять маловідомі люди. Власниками "Френдлі Вінд Технолоджі", прописаного в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області, вказані Владислав Єременко (75%) та Раїса Кобилянська (25%). Єдиний власник зареєстрованого в Ужгороді "КобальтумРесурсЕкспорт" — Володимир Андрющенко.

І ці люди не виглядають самостійними гравцями. Андрющенко — харків’янин, основним місцем роботи якого до останнього часу була громадська організація "Фельдман Екопарк", де він працював заступником директора. Також він був помічником засновника цієї ГО — Олександра Фельдмана. В 2015 році Андрющенко балотувався до Харківської обласної ради від партії "Наш край", проте мандата так і не здобув. Фельдман в цей час був співголовою цієї партії, та очолював її Харківську обласну організацію. Тобто, є підстави підозрювати, що реальним власником "КобальтумРесурсЕкспорт" є саме Фельдман.

Впливу у цієї людини більш ніж достатньо. Фельдман є діючим депутатом Верховної ради та одним з найбагатших людей Харкова. Його основний актив — легендарний ринок "Барабашово" (під час обстрілів Харкова його було частково знищено). Причин ховатись за менеджерами в нього достатньо. В 2019-2022 Фельдман входив у фракцію проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, а в 2011-2014 входи в у фракцію партії регіонів у ВР та голосував за диктаторські закони.

За "Френдлі Вінд Технолоджі" також стоять непрості люди. Владислав Єременко, що на папері є основним власником цієї компанії, одночасно працює директором ТОВ "Управляюча компанія "Вітряні парки України". Нею на 75% володіє Едуард Мкртчан — син екс-голови правління корпорації "Індустріальна Спілка Донбасу" Олега Мкртчана, який в 2019 р. отримав 9 років позбавлення волі від московського суду за шахрайство з грошима російської державної корпорації Внєшекономбанк. У вітряному бізнесі молодшим партнером Едуарда Мкртчана, який з початком війни переїхав з Краматорську до Києва та зараз є офіцером взводу тактичної підтримки батальйону ТОР управління патрульної поліції у Києві, виступає Максим Єфимов. Він колишній нардеп та співголова депутатської групи "Відновлення України", якого український Forbes називає одним з найбагатших людей Донеччини. За президентства Порошенка Єфимов (тоді він був нардепом від БПП) запам’ятався скупкою активів "Сім’ї" Януковича. Наприклад, енергогенеруючої компанії "Донбасенерго" та КВЦ "Парковий", неформально відомого як "Вертолітний майданчик Януковича". Через це спрогнозувати хід судового протистояння наразі доволі важко. Очевидно, що вагомих аргументів для суддів достатньо у обох сторін конфлікту. І якщо вони не домовляться один з одним за межами судів, він може затягнутися дуже надовго.