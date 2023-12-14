Россияне уничтожают Украину баллистикой, чиновники подрывают изнутри, — Аверьянов

Гендиректор "Пожмашины" эмоционально прокомментировал судебное решение о прибыли поставщиков Минобороны

Суд в Тернопольской области принял сторону Государственной аудиторской службы Украины, которая всю прибыль поставщиков Минобороны признала убытками государства. Это произошло, несмотря на то, что еще осенью текущего года украинский парламент принял постановление, которым признал выводы ГАСУ неправомерными, а президент Владимир Зеленский дал личное поручение премьер-министру решить вопрос по ГАСУ.

Генеральный директор промышленного предприятия "Пожмашина" Олег Аверьянов эмоционально прокомментировал судебное решение на своей странице в Facebook.

"Президент давал поручение премьер-министру и заместителям руководителя Офиса президента немедленно разобраться с абсурдом, созданным ГАСУ, признавшей в своих актах, что прибыль, которую получили предприятия, производившие продукцию для нужд обороны страны в 2022 году, является убытком и предприятия должны вернуть свою прибыль обратно в бюджет и понести уголовную ответственность за преступление, которое они совершили, работая в условиях войны, уплачивая налоги и обеспечивая работой украинцев", — возмутился Аверьянов.

Однако вместо того, чтобы помочь промышленникам и производителям, обеспечивающим обороноспособность государства, чиновники уничтожают их.

"Суды принимают решения, которыми подтверждают, что прибыль является убытком, и таким образом дают зеленый свет для уничтожения украинских производителей!!! Что это как не диверсия и работа на врага с целью развалить страну изнутри??" – написал Аверьянов.

Предприятие "Пожмашина" поставляло автомобили для ГСЧС, которая в частности ликвидирует последствия российских ракетных обстрелов.