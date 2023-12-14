Росіяни нищать Україну балістикою, чиновники підривають зсередини, — Авер’янов

Гендиректор "Пожмашини" емоційно прокоментував судове рішення про прибуток постачальників Міноборони

Суд на Тернопільщіні став на бік Державної аудиторської служби України, яка весь прибуток постачальників Міноборони визнала збитками держави. Це відбулось попри те, що ще восени поточного року український парламент ухвалив постанову, якою визнав висновки ДАСУ неправомірними, а президент Володимир Зеленський дав особисте доручення прем'єр-міністрові розв'язати питання з ДАСУ.

Генеральний директор промислового підприємства "Пожмашина" Олег Авер'янов емоційно прокоментував судове рішення на своїй сторінці у Фейсбук.

"Президент давав доручення премʼєр-міністру та заступникам керівника Офісу президента негайно розібратися з абсурдом, який створила ДАСУ, визнавши в своїх актах, що прибуток, який отримали підприємства, що виробляли продукцію для потреб оборони країни у 2022 році, є збитком і підприємства повинні повернути свій прибуток назад у бюджет і понести кримінальну відповідальність за злочин, який вони скоїли, працюючи в умовах війни, сплачуючи податки та забезпечуючи роботою українців", — обурився Авер'янов.

Однак замість того, щоби допомогти промисловцям та виробникам, які забезпечують обороноздатність держави, чиновники знищують їх.

"Суди ухвалюють рішення, якими підтверджують, що прибуток є збитком, і таким чином дають зелене світло щодо знищення українських виробників!!! Що це як не диверсія та робота на ворога з метою розвалити країну зсередини??" — написав Авер'янов.

Підприємство "Пожмашина" постачало автівки для ДСНС, яка зокрема ліквідує наслідки російських ракетних обстрілів.