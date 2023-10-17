"Представники держави мають виправити свою помилку, а не кошмарити бізнес", - власник "Пожмашини"

Власник компанії "Пожмашина" Олег Аверʼянов не буде переносити виробництво пожежної техніки та машин для розмінування за межі України. Це рішення промисловець прийняв попри кримінальну справу, порушену ДБР на підставі актів Державної аудиторської служби про те, що прибуток постачальників ДСНС та Міноборони — це збитки для держави.

"Чесно кажучи, такі думки (про перенесення виробництва з України) були. Якщо держава замість сприяння промисловому виробництву за надуманими приводами порушує кримінальні справи, іншого виходу не залишається. Друзі-підприємці, які виїхали раніше, рекомендували мені саме такий крок. Євросоюз компенсує витрати на перевезення обладнання та відкриття виробництва на території ЄС. Але коли емоції вщухли, я зрозумів, що втекти під тиском недолугих чиновників та корупціонерів було б несправедливо до 800 працівників моїх підприємств та підприємств-партнерів. Краще хай ті, хто зстворює нестерпні умови для виробників, забираються з України", — заявив Олег Аверʼянов в інтервʼю Цензору.

Також власник "Пожмашини" повідомив про перспективу вирішення проблеми актів ДАСУ, на підставі яких ДБР порушує кримінальні справи проти українських підприємств.

"Я знаю, що мою справу розглядали в Офісі Президента. Володимир Зеленський чекає від Уряду вирішення питання -, відзначив промисловець. — Є два варіанти рішення: урядова постанова або новий закон. Я знаю, що Федерація роботодавців України зараз рухається обома цими шляхами. Подивимось, який з них виявиться коротшим. Представники держави мають виправити свою помилку, а не кошмарити бізнес. Я дуже сподіваюсь, що в урядовців та правоохоронців вистачить відповідальності, щоб не допустити подальшого загострення".

Нагадаємо, положення урядової постанови, на підставі якої ДАСУ видавало акти про визнання битку підприємств збитками держави, вже скасовані. Але рішення про скасування не має зворотної дії. Відтак, поставки 2022 року тепер стали предметом розслідування ДБР.