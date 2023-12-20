Государственные шахты провалили подготовку к зимнему периоду, — нардеп

Государственные шахты, подконтрольные министру энергетики Герману Галущенко, фактически провалили подготовку к зиме. Такое мнение журналистам "СтопКора" высказал заместитель главы комитета ВР по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Десятки лет было принято иметь на складах теплоэлектростанций двухмесячный запас угля. Было накоплено к началу отопительного сезона примерно вдвое меньше — 1,2 млн тонн. Провал произошел в государственном секторе. Госкомпания "Центрэнерго" не сделала должного запаса", — комментирует нардеп.

Редакция "СтопКора" направила запрос в "Центрэнерго", чтобы узнать, сколько именно угля на складах накоплено по состоянию на сегодняшний день. Однако в ответе представители государственной компании отметили, что это коммерческая тайна. Но о том факте, что твердого топлива недостаточно для прохождения отопительного сезона, свидетельствует даже официальный сайт госкомпании.

"Так выходит, что уже второй отопительный сезон получается супернапряженным. И если перед прошлым осенне-зимним сезоном руководство страны говорило, что эта зима будет самой тяжелой за всю историю Украины, то, к сожалению, есть все основания для повторения этого неутешительного прогноза", – отмечает директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Напомним, журналисты "СтопКора" обнаружили, что в 2022 году подконтрольная Герману Галущенко ГП "Укрвугілля", несмотря на запрет на экспорт угля, продала уголь в Чехию с убытком в 2 млн грн для государственного бюджета.