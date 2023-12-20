Державні шахти провалили підготовку до зимового періоду, — нардеп

Державні шахти, які є підконтрольними міністру енергетики Герману Галущенку, фактично провалили підготовку до зими. Таку думку журналістам "СтопКору" висловив заступник голови комітету ВР з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Десятки років було заведено мати на складах теплоелектростанцій двомісячний запас вугілля. Було накопичено на початок опалювального сезону приблизно вдвічі менше – 1,2 млн тонн. Провал відбувся у державному секторі. Держкомпанія "Центренерго" не зробила належного запасу", – коментує нардеп.

Редакція "СтопКору" спрямувала запит у "Центренерго", щоб дізнатися, скільки саме вугілля на складах накопичено станом на сьогодні. Проте у відповіді представники державної компанії зазначили, що це комерційна таємниця. Але той факт, що твердого палива наразі недостатньо для проходження опалювального сезону, засвідчує навіть офіційний сайт держкомпанії.

"Так виходить, що вже другий опалювальний сезон виходить супернапруженим. І якщо перед минулим осінньо-зимовим сезоном керівництво країни казало, що ця зима буде найтяжчою за всю історію України, то, на жаль, є всі підстави для повторення цього невтішного прогнозу", – зазначає директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк.

Нагадаємо, журналісти "СтопКору" виявили, що у 2022 році підконтрольна Герману Галущенку ДП "Укрвугілля", попри заборону на експорт вугілля, продала вугілля в Чехію зі збитком у 2 млн грн для державного бюджету.