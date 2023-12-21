Молочники предложили СНБО шаги по выходу отрасли из кризиса

Состояние молочной индустрии угрожает продовольственной безопасности страны

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ), объединяющий 75% перерабатывающих и 20% — производственных мощностей в Украине, предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) мероприятия, которые выведут молочную отрасль из кризисного состояния, в котором она находится из-за дефицита молока. Об этом "Бизнес Телеграфу" сообщили в СМПУ.

"Мы приветствуем то, что СНБО будет следить за выполнением поручений президента Украины по обеспечению продовольственной безопасности, в частности в молочных отраслях, где кризис — самый глубокий. Со своей стороны молочные предприятия готовы помочь наработать шаги, которые выведут отрасль из кризиса, а также готовы инвестировать в увеличение предложения молока, но при гарантиях поддержки со стороны государства", — комментирует исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур.

Молочники предложили СНБО принять следующие срочные меры:

доступ к "дешевым" и "длинным" деньгам — льготное кредитование и не только лишь в государственных банках;

спецрежим льготного администрирования НДС, когда 50% налога аккумулируется на спецсчетах производителей молока для дальнейшего инвестирования в увеличение поголовья;

борьба с фальсификатом.

Ожидается, что эти предложения Союза будут использованы в концепции государственной целевой программы развития животноводства до 2033 года, которую разработает правительство в рамках выполнения указа президента Украины № 681 "О состоянии обеспечения продовольственной безопасности" от 9 октября этого года.