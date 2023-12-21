Молочники запропонували РНБО кроки по виходу галузі з кризи

Стан молочної індустрії загрожує продовольчій безпеці країни

Спілка молочних підприємств України (СМПУ), яка об’єднує 75% переробних та 20% — виробничих потужностей в Україні, запропонувала Раді національної безпеки та оборони (РНБО) заходи, які виведуть молочну галузь з кризового стану, в якому вона перебуває через дефіцит молока. Про це "Бізнес Телеграфу" повідомили в СМПУ.

"Ми вітаємо те, що РНБО слідкуватиме за виконанням доручень президента України щодо забезпечення продовольчої безпеки, зокрема в молочні галузі, де криза — найглибша. Зі свого боку молочні підприємства готові допомогти напрацювати кроки, які виведуть галузь з кризи, а також готові інвестувати в збільшення пропозиції молока, але за гарантій підтримки з боку держави", — коментує виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур.

Молочники запропонували РНБО вжити такі термінові заходи:

доступ до "дешевих" та "довгих" грошей — пільгове кредитування і не лише в державних банках;

спецрежим пільгового адміністрування ПДВ, коли 50% податку акумулюється на спецрахунках виробників молока для подальшого інвестування у збільшення поголів’я;

боротьба з фальсифікатом.

Очікується, що ці пропозиції Спілки будуть використані в концепції державної цільової програми розвитку тваринництва до 2033 року, яку розробить уряд на виконання указу президента України № 681 "Про стан забезпечення продовольчої безпеки" від 9 жовтня цього року.