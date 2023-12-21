СНБО взялся за молоко

Украине не хватает 400 тыс. молочных коров и 3 млн. тонн промышленного молока, чтобы обуздать инфляцию на молочные продукты и не упасть в зависимость от импорта

Глубокий продовольственный кризис в Украине — в молочной отрасли. Не хватает коров и качественного молока. Это провоцирует его удорожание и рост цен на готовые молочные продукты. Цены на молоко достигли европейского уровня, и украинские молочные предприятия теряют преимущества перед импортом. Количество зарубежной "молочки" на полках ежегодно увеличивается. Остановить эти негативные тренды может только государственное вмешательство. Какие шаги нужны, узнавал "Бизнес Телеграф".

О безопасности пока никто не переживает

Еще 9 октября этого года Совет нацбезопасности и обороны решил контролировать выполнение Указа президента Украины №681 "О состоянии обеспечения продовольственной безопасности", который был введен в силу той же датой. То есть чиновники признали проблемы с продовольственной безопасностью на самом высоком уровне. А 19 декабря СНБО провел совещание о состоянии выполнения своего же решения о продовольственной безопасности.

Напомним, что в двухмесячный срок на выполнение указа президента Украины правительство должно было внедрить программы финансовой помощи на деоккупированных и пострадавших от боевых действий территориях, в частности — субъектам хозяйствования в области животноводства в виде частичной компенсации стоимости закупки племенного материала, а также молодняка скота и птицы. Минагрополитики вместе с Министерством общин и территорий в этот срок должны были проработать мероприятия по поощрению увеличения поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях и создать условия для развития молочного скотоводства в фермерских хозяйствах. А еще соответствующие министерства должны были предложить концепцию Государственной целевой экономической программы на период до 2033 года, где должны быть шаги по улучшению состояния продовольственной отрасли, молочной в том числе.

Пока решений нет, ситуация в отрасли ухудшается. Это беспокоит участников рынка, и они готовы приобщиться к разработке этой концепции в более узком кругу — "бизнес-власть" ради спасения отрасли.

"Мы приветствуем то, что СНБО готов следить за выполнением поручений президента Украины по обеспечению продовольственной безопасности, но настаиваем на том, чтобы этот контроль был на всех этапах и звеньях исполнения этого решения", — комментирует участие в совещании СНБО исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур. Молочные предприятия готовы помочь наработать такие шаги для молочной отрасли. Более того, они готовы инвестировать в увеличение предложения молока, но при гарантиях поддержки со стороны государства.

Как поправить ситуацию в отрасли?

В СМПУ подсчитали, что с 2015 по 2023 год поголовье молочных коров в Украине уменьшилось в 1,7 раза — с 2,2 до 1,3 млн. Наибольшее падение поголовья произошло в домохозяйствах. Там количество коров уменьшилось за этот период вдвое: с 1,7 млн голов до 822 тыс. На фермах Украины тоже негативный тренд, хотя и не столь существенный. Если в 2015 году фермерские хозяйства удерживали 505,1 тыс. коров, то в 2023 году этот показатель уменьшился до 389,5 тыс. От фермерских хозяйств текущего года поступило на переработку 2,8 млн. тонн молока.

Чтобы остановить негативные тренды в отрасли, нужно увеличить промышленное производство молока до 6 млн. тонн в год. Это означает, что имеющееся поголовье в сельхозпредприятиях нужно удвоить почти до 800 тыс. голов. На это уйдет не менее 3 лет. Почему? Чтобы вырастить продуктивную телку, которая будет давать качественное молоко, нужно 3 года, утверждают в СМПУ.

Если сейчас ничего не делать, поголовье будет и дальше уменьшаться, как и предложение молока молокозаводам. Соответственно, цены на молоко превзойдут его стоимость в ЕС, а у украинцев будут самые дорогие молочные продукты в Европе. Это спровоцирует еще большее увеличение дешевого импорта и сделает Украину импортозависимой по стратегически важным для продуктовой безопасности государства молочным продуктам. Что нужно сделать, чтобы этого не произошло?

Молочники считают, что поправить ситуацию на рынке молока смогут следующие шаги.

Первое — доступ к "дешевым" и "длинным" деньгам, то есть — льготное кредитование и не только в государственных банках. Это вполне доступная цель для государства, если дать переработчикам и производителям молока преимущество в доступе к таким средствам. Потребность в них молочники оценивают примерно в 3 млрд евро в расчете на то, что каждый дополнительный миллион тонн молока потребует инвестиций на уровне не менее 800 млн евро.

Второе — спецрежим льготного администрирования НДС. Это решение еще более реалистично для государства, потому что его суть в том, что налог на добавленную стоимость, аккумулируемый производителями молока, на 50% будет направляться на спецсчета. Не потребуется закладывать в бюджет дополнительные средства на дотации и компенсации фермерам — они используют собственный ресурс для увеличения поголовья. В случае внедрения этого механизма уже в 2024 году производители смогут потратить на увеличение предложения молока около 2 млрд гривен.

Третье – начать борьбу с фальсификатом. Подсчитано, что не менее 1 млн тонн молока, преимущественно от населения, молокозаводы теряют, потому что оно идет на так называемую "серую" переработку полулегальными предприятиями, предлагающими рынку продукцию "no name", да еще и сомнительного качества. Такую "молочку" можно увидеть на базарах и стихийных рынках, подземных переходах. Вы не узнаете имя производителя и не сможете пожаловаться на него, если у вас возникнут проблемы со здоровьем после употребления его продукции. И тут государство пока не контролирует ситуацию, к сожалению.

Важно понять, что с вступлением Украины в Евросоюз будет действовать требование по прослеживаемости молока. Это означает, что молоко от населения молокозаводы принимать не смогут, потому что у него нет понятной истории происхождения. Именно поэтому государству следует сосредоточиться на стимулировании промышленного производства молока, в отношении которого будут действовать требования к прослеживаемости и качеству.

Почему нынешней поддержки от государства недостаточно?

Гранты, предоставляемые государством от международных партнеров, используют преимущественно небольшие производители молока, потому что их сумма небольшая — 8 млн грн. Поэтому этот слой фермеров не сможет быстро перекрыть существующий дефицит промышленного молока. Государственная программа льготного кредитования, известная бизнесу как 5-7-9, позволит лишь пополнить оборотные средства средним и крупным фермам. Речь об инвестициях в увеличение производства молока здесь пока не идет. Почему? На следующий год "в одни руки" государство будет предоставлять только 150 млн. гривен таких льготных кредитов. Для сравнения — ферма на 4000 тысяч голов требует не менее 40 млн евро, а это — не менее 1,6 млрд гривен.

"Мы считаем, что доступ к значительным финансовым, льготным налогообложениям и борьбе с фальсификатом, которую начнет государство, в 3-5 летней перспективе сможет переломить ситуацию в молочной отрасли. И молокопереработка обеспечит украинских потребителей молочными продуктами по доступным ценам и в необходимых объемах. Государство при этом получит дополнительные поступления в виде налогов от новых или модернизированных ферм, которые увеличат ежегодный доход и отчисления в бюджет", — прогнозирует Арсен Дидур.