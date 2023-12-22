Украина договорилась о миллиардах: чем важно согласие кредиторов на приостановление выплат по государственному долгу

Вчера страна достигла важной цели

Украина договорилась с кредиторами о приостановлении выплат по внешнему долгу. Это ожидаемо, ведь является частью Меморандума по МВФ. Но это важно. И вот почему.

"Подписал изменения в Меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба, — написал вчера вечером министр финансов Сергей Марченко. — Благодарен партнерам из стран G7 за понимание потребностей Украины в условиях войны ". Эта добровольная приостановка выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму 122 млрд долларов США, предоставленной партнерами Украины соответствует завершению текущей EFF программы МВФ. Оно позволит продлить до конца марта 2027 года действие Меморандума о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Событие ожидаемое. "Договоренность с официальными кредиторами Украины об отсутствии каких-либо платежей по внешнему долгу до конца действия текущей программы МВФ (до конца марта 2027 г.) предусмотрена этой программой. Предварительная договоренность Украины с Парижским Клубом и G7 об отсрочке платежей, которая была достигнута осенью 2022 года, заканчивается в декабре этого года, и вполне ожидаемо, была продолжена в рамках меморандума с МВФ", — констатирует руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Меморандум, о котором идет речь, был подписан 14 сентября 2022 года. Общая сумма покрываемого им долга составляет примерно 3,1 миллиарда долларов. "В целом это (подписание – БТ) ожидаемо, первое сообщение об отсрочке выплат по внешним долгам до 2027 года включительно появилось еще в марте этого года. Сейчас состоялась финализация этого процесса", – добавляет финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

В 2022 году Украина получила не только Меморандум, но и столь необходимое согласие от собственников евробондов относительно реструктуризации суверенного долга – отсрочки выплат и сроков погашения по ним на два года. После этого кредиторы двух государственных компаний, Укравтодора и Укрэнерго также согласились на отсрочку выплат по долгу на аналогичных условиях.

Насколько важно подписание изменения в Меморандум? "Влияние именно этого соглашения на платежи Украины по государственному и гарантированному долгу незначительно. Это экономия на выплатах на несколько сотен миллионов долларов в 2024 году, и около 1 млрд долларов за 2024-2026. Однако, как и в 2022 году, такая договоренность является необходимым условием для того, чтобы Украина могла начать переговоры о реструктуризации более важного долга – Еврооблигаций Украины – на подобных условиях", – объясняет Паращий. — Реструктуризация Еврооблигаций, которая предусматривает отсутствие каких-либо платежей по ним до конца марта 2027 года, тоже является частью нашего соглашения с МВФ, и оно должно пройти до конца первого полугодия 2024 года. Там сумма платежей более ощутима – около 4,5 млрд долларов в 2024 году и почти 10 млрд долларов за 2024-2026".

В Минфине удовлетворены. Там считают, что договоренность о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов. "Из-за увеличения в структуре доходов госбюджета международной помощи у нас сложилась парадоксальная ситуация, что часть официальных кредиторов Украины с прошлых лет должна сама обслуживать свои долги. Поэтому решение и логично и улучшит ликвидность в системе государственных финансов в последующие годы", — считает член общества. финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Что еще важно? "Эта договоренность является ориентиром для реструктуризации коммерческого долга Пока детали реструктуризации коммерческого долга неизвестны, но можно ожидать, что в ближайшие годы выплаты по этим долгам будут минимальны или отсутствуют", — говорит Демкив.