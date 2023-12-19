Почтовый небанк: меморандум с МВФ разрушает мечту главы Укрпочты Игоря Смилянского

Неочевидное последствие меморандума с МВФ: фактический запрет Укрпочте на получение банка. Руководитель компании Игорь Смилянский с этим не согласен

Мечта генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского о создании почтового банка, похоже, стала невыполнимой. МВФ в меморандуме прямо указал, что все банки принадлежащие государству должны быть под управлением НБУ или Минфина. Но Смелянский не сдается. Укрпочта сохраняет заинтересованность в получении акций Первого инвестиционного банка (PINbank) – заявил он уже после подписания меморандума.

Смелянский последовательный. Он лоббирует создание почтового банка уже много лет. Зачем Укрпочте банк? Если коротко, то как объяснял сам Смелянский, крестьянам так удобнее. Стационарные и мобильные почтовые отделения и правда везде. Так что определенная логика в словах Смелянского есть.

Еще в мае 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о создании банка на базе почтового оператора. Однако против этого выступили МВФ и Нацбанк. Укрпочта решила получить в собственность один из банков, имеющий лицензию. Только за последние три года компания пыталась приобрести акции трех украинских банков. НБУ не согласовал сделку на приобретение Укрпочтой АО "Альпари Банк", а от покупки Банка Сечь отказалась сама. В апреле 2023 года стало известно, что PINbank, 88,89% акций которого в 2022 году было конфисковано у российского предпринимателя Евгения Гинера в пользу государства, могут передать в уставный фонд Укрпочты. 30 июня 2023 года заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма сообщил, что Украина возвращается к идее создания почтового банка: "Сеть отделений Укрпочты в разы превышает сеть отделений всех банков и способна обеспечить покрытие 100% населения банковскими продуктами, что критически важно для "кешлеса" ( безналичные расчеты). Надеюсь, что в ближайшее время будут приняты определенные решения", — заявил Шурма. Эту идею горячо поддержали Смилянский и Шурма, а также министерша экономики Юлия Свириденко. Мининфраструктуры, которому подчиняется Укрпочта, заняло нейтральную позицию.

НБУ выступил категорически против. Объяснения НБУ так же последовательны, как действия Смелянского. "В случае создания еще одного государственного банка, который, кстати, не будет в вертикали Минфина, мы видим существенные риски. Я не ожидаю, что этот банк будет способен отвечать всем требованиям, а учитывая структуру, собственность и объемы Укрпочты, это может очень серьезно поколебать финансовую стабильность", -заявила первая заместитель НБУ Екатерина Рожкова. Вообще регулятор считал оптимальным ликвидировать PINBank (57 место среди 63 украинских банков, общие активы 482 млн грн) и перечислить средства в бюджет.

Несмотря на то, что у Укрпочты, казалось бы, были высокие шансы на получение банковской лицензии, в декабре окно возможностей закрылось. Условием получения Украиной от МВФ 5,4 млрд долларов в обновленном меморандуме с МВФ Украина является 12 новых "структурных маяков". Появился постоянный структурный маяк: "Все банки, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, остаются под акционерным управлением Министерства финансов, а какие-либо национализированные несистемные банки будут переданы Фонду гарантирования вкладов физлиц для санации". Финансовый эксперт Евгений Дубогрыз отмечает: "Мне кажется, что на появление нового постоянного структурного маяка в сделке сильно повлияли новости о том, что Укрпочта хочет получить банк". МВФ и к тому же рекомендовал сокращать долю государства в банковском секторе и согласовывать все возможные национализации банков, а любые национализированные несистемные передавать только Фонду гарантирования вкладов для санации. Фактически это означает, что "Укрпочта" не сможет создать свой банк на базе PIN банка. "МВФ раздражает расширение сектора госбанков в Украине, чем воспользовались банкиры, которые рассматривают Укрпочту как клиента, — добавляет информированный источник на рынке. – Помимо этого новый банк с широкой сетью отделений может создать серьезную конкуренцию некоторым госбанкам, в первую очередь, Сбербанка".

Доля государства на банковском рынке

Смелянский так не считает : "В меморандуме МВФ нет ничего о том, что этого нельзя делать (передавать акции PINbank в уставный капитал "Укрпочты" – БТ). Владелец тот самый, только лучший пользователь, который может решить этот вопрос". В настоящее время банк находится в управлении АРМА. И исходя из условий программы финансирования МВФ, акции могут быть переданы только Фонду. Но Смилянский считает, что для передачи акций PINbank "Укрпочте" не требуется разрешение Национального банка. "Есть такая уникальная вещь, когда не нужно разрешение Нацбанка. Я на адвоката учился и меня там учили: никогда не задался вопросом, если не хочешь услышать не тот ответ", — рассуждает Смелянский. По его словам, экономический эффект от перехода банка в "Укрпочту" составит в среднем 2,5 млрд грн в год, а 100% граждан в течение четырех месяцев получат доступ к банковским услугам.

Смелянский не говорит, сколько инвестиций нужно, чтобы фактически создать новый "почтовый банк", но до войны звучала цифра 1,5 млрд грн. Безусловно, в условиях войны сумма может быть в разы больше, к тому же эксперты указывают, что отделения Укрпочты не отвечают необходимым стандартам банковской безопасности, а это требует существенных инвестиций. Учитывая, что убыток Укрпочты за последние полгода превысил 650 млн. грн. остается вопрос источников финансирования такого проекта. Министерство инфраструктуры, которому подчиняется Укрпочта, умалчивает. Традиционные кредиторы почты, как ЕБРР, вряд ли помогут. К тому же гипотетическое нарушение меморандума с МВФ может поставить под сомнение получение Украиной не только средств МВФ, но и помощи от других партнеров, для которых фонд является ориентиром, а именно 115 млрд долларов на четыре года. Так, как считает Евгений Дубогрыз "Укрпочта не имеет шанса получить банк, "по крайней мере, пока действует текущее соглашение с МВФ".