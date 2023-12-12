МВФ расширил список требований к Украине: какие маяки добавились

Много изменений ожидается

В понедельник, 11 декабря, Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике в рамках второго пересмотра кредитной программы для Украины. Наша страна взяла на себя обязательство по 12 дополнительным требованиям (маякам или бенчмаркам).

Об этом говорится на сайте МВФ. Для второго пересмотра Украина должна была выполнить 11 требований и сделала, но четыре – с задержкой.

Выполнение одного из маяков было перенесено на конец марта. Речь идет о создании концептуальной записки по программе "5-7-9" с предложениями оставить ее только для малых и средних компаний.

Но до конца 2023 года нужно еще дожать три бенчмарка:

пересмотр текущих процедур управления государственными инвестициями;

утверждение Национальной стратегии доходов;

принятие законодательства по повышению институциональной независимости САП.

Также выполнение требования о подготовке основ оздоровления банков в консультациях с ФГВФЛ и экспертами МВФ было перенесено с конца марта 2024 года на конец декабря 2024 года. Однако маяк "введения методологии оценки рисков при осуществлении надзора" остается на конец июня.

Добавили следующие бенчмарки:

найти источники для увеличения собственных поступлений бюджета в 2024 году на 0,5% ВВП. Около плюс 38 млрд грн (конец февраля);

изменить УПК в части рассмотрения дел ВАКС одним судьей или коллегией из трех судей (конец марта);

принять закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности (конец июня);

провести внешний аудит финансового состояния компаний теплокоммунэнерго с разбивкой долгов до и после февраля 2022 года (конец июня);

провести аудит эффективности налоговых льгот и ущерб от них (конец июля);

принять закон о создании нового суда для рассмотрения дел против госорганов – НБУ, НАБУ, НАПК (конец июля);

разработать политику государственной собственности госпредприятий, дивидендную политику и стратегию приватизации (конец августа);

определить наиболее пострадавшие от войны госкомпании и подготовить оценку потенциальных фискальных и квазифискальных рисков (конец сентября);

провести внешний аудит эффективности НАБУ (конец сентября);

посредством МВФ провести диагностику довоенного процесса подготовки среднесрочного бюджета для усиления стратегического подхода к бюджету (конец октября);

принять постановление с планом действий, которые установят четкую связь между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами, а также определят Минфин ответственным за надзор (конец декабря);

сохранение всех государственных банков в управлении Минфина; передача всех национализированных несистемных банков в Фонд гарантирования вкладов (постоянный маяк).

В общем, ситуация по всем 35 требованиям:

13 — выполнены вовремя;

4 – выполнены со срывом дедлайнов;

2 — перенесен срок;

4 — в процессе выполнения;

12 – новые.

Ранее "Телеграф" писал, что в понедельник, 11 декабря, Международный валютный фонд одобрил пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Соответствующее решение было утверждено советом директоров МВФ.