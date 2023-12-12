МВФ розширив список вимог до України: які маяки додались

Чимало змін очікується

У понеділок, 11 грудня, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив оновлений меморандум про економічну та фінансову політику в межах другого перегляду кредитної програми для України. Наша країна взяла на себе зобов'язання за 12 додатковими вимогами (маяками або бенчмарками).

Про це йдеться на сайті МВФ. Для другого перегляду Україна мала виконати 11 вимог, що й зробила, але чотири – з затримкою.

Виконання одного з маяків було перенесено на кінець березня. Йдеться про створення концептуальної записки щодо програми "5-7-9" з пропозиціями залишити її лише для малих та середніх компаній.

Але до кінця 2023 року потрібно ще дотиснути три бенчмарки:

перегляд поточних процедур управління державними інвестиціями;

затвердження Національної стратегії доходів;

ухвалення законодавства для підвищення інституційної незалежності САП.

Також виконання вимоги про підготовку засад оздоровлення банків у консультаціях з ФГВФО та експертами МВФ перенесли з кінця березня 2024 року на кінець грудня 2024 року. Проте маяк "запровадження методології оцінки ризиків під час здійснення нагляду" залишається на кінець червня.

Додали наступні бенчмарки:

знайти джерела для збільшення власних надходжень бюджету 2024 року на 0,5% ВВП. Близько плюс 38 млрд грн (кінець лютого);

змінити КПК в частині розгляду справ ВАКС одним суддею або колегією з трьох суддів (кінець березня);

ухвалити закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (кінець червня);

провести зовнішній аудит фінансового стану компаній теплокомуненерго, з розбивкою боргів до і після лютого 2022 року (кінець червня);

провести аудит ефективності податкових пільг та втрат від них (кінець липня);

ухвалити закон про створення нового суду для розгляду справ проти держорганів – НБУ, НАБУ, НАЗК (кінець липня);

розробити політику державної власності держпідприємств, дивідендну політику та стратегію приватизації (кінець серпня);

визначити найбільш постраждалі від війни держкомпанії та підготувати оцінку потенційних фіскальних та квазіфіскальних ризиків (кінець вересня);

провести зовнішній аудит ефективності НАБУ (кінець вересня);

за допомогою МВФ провести діагностику довоєнного процесу підготовки середньострокового бюджету для посилення стратегічного підходу до бюджету (кінець жовтня);

ухвалити постанову з планом дій, які встановлять чіткий зв’язок між середньостроковим бюджетним плануванням та капітальними видатками, а також визначать Мінфін відповідальним за нагляд (кінець грудня);

збереження всіх державних банків в управлінні Мінфіну, передання всіх націоналізованих несистемних банків у Фонд гарантування вкладів (постійний маяк).

У загальному, ситуація по всім 35-ти вимогам:

13 — виконані вчасно;

4 — виконані зі зривом дедлайнів;

2 — перенесено строк;

4 — в процесі виконання;

12 — нові.

Раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 11 грудня, Міжнародний валютний фонд схвалив перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Відповідне рішення було затверджене радою директорів МВФ.