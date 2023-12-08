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Майже виконали вимогу партнерів: Рада ухвалила резонансний законопроект

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Засідання Верховної Ради Новина оновлена 08 грудня 2023, 16:58
Засідання Верховної Ради. Фото https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Рішення підтримали 298 народних виборців

Депутати Верховної Ради 8 грудня ухвалили законопроект №10060 про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Однак він лише частково скасував "правки Лозового".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк. Згідно з документом, САП виводиться зі структури Офісу генерального прокурора.

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Тепер її буде організовано в окремий орган прокуратури. У законопроекті також запроваджено інші важливі зміни:

  • визначення механізму підзвітності керівництва САП, що ґрунтується на оцінці ефективності діяльності цього органу;
  • удосконалення процедури відбору прокурорів та працівників на адміністративні посади САП;
  • розробка окремої процедури дисциплінарних проваджень щодо прокурорів САП.

Ухвалений законопроект №10060 скасовує поправки щодо терміну розслідування до вручення підозри. Тобто тепер розслідування може проводитися скільки завгодно і справа не буде закрита через закінчення терміну.

Чи скасували "правки Лозового"

"На жаль, але в законопроекті лише дуже частково скасовано деякі норми щодо "правок Лозового", — написав Железняк.

Громадська організація "Центр протидії корупції" (ЦПК) ще 6 грудня попереджала, що ухвалення законопроекту не скасує найважливіші норми "правок Лозового".

"Сьогодні, 6 грудня, правоохоронний комітет Верховної Ради під керівництвом "слуги" Сергія Йонушаса, ухвалив версію законопроекту про реформу САП (№10060), який не скасовує повністю "правки Лозового" і дозволяє безперешкодно закривати справи ТОП-корупції через маніпуляції з термінами", — йдеться у повідомленні.

Як пояснює ЦПК, у законопроекті №10060 залишили ключову норму "правок Лозового", а саме п.10 ч.1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу. У ній зазначено, що підставою для закриття провадження після повідомлення особи про підозру є закінчення строку досудового розслідування.

За цим пунктом ВАКС вже закрив справи Роттердам+ та контрабандиста Альперіна. Також під ризиком закриття ще десятки гучних справ про корупцію. Тому якщо не скасувати цю правку, можна буде й надалі закривати провадження на законних підставах.

У результаті ця норма була скасована не повністю, як цього вимагали МВФ, Єврокомісія та посли G7, а лише в період до оголошення підозри. Дипломати "Великої сімки" нещодавно нагадали про важливість скасування "правок Лозового" для надання незалежності САП.

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#Україна #Верховна Рада #Закон