У особистих справах об’їздив пів-Європи: ДБР взялося за народного депутата

Генеральний прокурор ініціював відповідне кримінальне провадження у жовтні поточного року

Співробітники ДБР ведуть розслідування щодо можливого підроблення службових документів для виїзду за кордон. Йдеться про ситуацію з народним депутатом України від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ), члена Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Про це у вівторок, 5 грудня, повідомили у Державному бюро розслідувань. Зазначається, що Генеральний прокурор ініціював відповідне кримінальне провадження у жовтні поточного року. Розслідування ведеться у рамках ч. 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

"Встановлено, що народний депутат відповідно до розпоряджень Голови Верховної Ради України двічі їздив до Угорщини: з 12 по 14 квітня та з 03 по 05 липня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Також у ДБР додали, що після закінчення строків відрядження депутат не повернувся до України. У цей час він усе ще був за кордоном. Зокрема, депутат по особистих справах відвідував Угорщину, Туреччину, США, Австрію, Німеччину, Італію та Францію.

На даний час у рамках кримінального провадження перевіряється інформація про внесення неправдивих відомостей до документів про відрядження за кордон народним депутатом України щодо термінів, цілей та країн відрядження.

Як повідомляє "Українська правда", депутат, про якого йдеться, — це Віталій Борт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час воєнного стану в Україні за кордон можуть також виїжджати депутати місцевих рад, проте це може статися за деяких умов.