По личным делам объездил пол-Европы: ГБР взялось за народного депутата

Генеральный прокурор инициировал соответствующее уголовное производство в октябре текущего года

Сотрудники ГБР ведут расследование в отношении возможного подлога служебных документов для выезда за границу. Речь идет о ситуации с народным депутатом Украины от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), члене Комитета Верховной Рады Украины по бюджету.

Об этом во вторник, 5 декабря, сообщили в Государственном бюро расследований. Отмечается, что Генеральный прокурор инициировал соответствующее уголовное производство в октябре текущего года. Расследование ведется в рамках ч. 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что народный депутат в соответствии с распоряжениями Председателя Верховной Рады Украины дважды ездил в Венгрию: с 12 по 14 апреля и с 03 по 05 июля 2023 года", — говорится в сообщении.

Также в ГБР добавили, что после завершения сроков командировки депутат не вернулся в Украину. В это время он все еще находился за границей. В частности, депутат по личным делам посещал Венгрию, Турцию, США, Австрию, Германию, Италию и Францию.

В настоящее время в рамках уголовного производства проверяется информация о внесении ложных сведений в документы о командировке за границу народным депутатом Украины относительно сроков, целей и стран командировки.

Как сообщает "Украинская правда", депутат, о котором идет речь — это Виталий Борт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время военного положения в Украине за границу могут также выезжать депутаты местных советов, однако это быть произойти при некоторых условиях.