Почти выполнили требование партнеров: Рада приняла резонансный законопроект

Решение поддержали 298 народных избирателей

Депутаты Верховной Рады 8 декабря приняли законопроект №10060 об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Однако он лишь частично отменил "правки Лозового".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Согласно документу, САП выводится из структуры Офиса генерального прокурора.

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Теперь она будет организована в отдельный орган прокуратуры. В законопроекте также введены другие важные изменения:

определение механизма подотчетности руководства САП, основанного на оценке эффективности деятельности этого органа;

усовершенствование процедуры отбора прокуроров и сотрудников на административные должности САП;

разработка отдельной процедуры дисциплинарных производств по поводу прокуроров САП.

Принятый законопроект №10060 отменяет поправки по поводу срока расследования до вручения подозрения. То есть, теперь расследование может проводиться сколько угодно и дело не будет закрыто из-за истечения срока.

Отменили ли "правки Лозового"

"К сожалению, но в законопроекте только очень частично упразднены некоторые нормы по "правкам Лозового", — написал Железняк.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) еще 6 декабря предупреждала, что принятие законопроекта не отменит важнейшие нормы "правок Лозового".

"Сегодня, 6 декабря, правоохранительный комитет Верховной Рады под руководством "слуги" Сергея Ионушаса, принял версию законопроекта о реформе САП (№ 10060), который не отменяет полностью "правки Лозового" и позволяет беспрепятственно закрывать дела ТОП-коррупции из-за манипуляций со сроками", — говорится в сообщении.

Как объясняет ЦПК, в законопроекте №10060 оставили ключевую норму "правок Лозового", а именно — п.10 ч.1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса. В ней указано, что основанием для закрытия производства после уведомления лица о подозрении является истечение срока досудебного расследования.

По этому пункту ВАКС уже закрыл дела Роттердам+ и контрабандиста Альперина. Также под риском закрытия находятся еще десятки громких дел о коррупции. Поэтому если не отменить эту правку, можно будет и дальше закрывать производства на законных основаниях.

В итоге, эта норма была отменена не полностью, как этого требовали МВФ, Еврокомиссия и послы G7, а лишь в период до объявления подозрения. Дипломаты "Большой семерки" недавно напомнили о важности отмены "правок Лозового" для предоставления независимости САП.

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