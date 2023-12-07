Могут разозлить Запад. Почему все говорят об "антикоррупционных" правках Лозового

Правки родом с 2018 года касаются наказания топкоррупционеров

Антикоррупционные активисты долго призывают Верховную Раду отменить так называемые "правки Лозового", а на днях к ним присоединились послы стран Большой семерки. Эти правки касаются работы САП и наказания топ-коррупционеров. А именно могут способствовать закрытию этих дел. "Телеграф" рассказывает о правках подробнее:

Что это такое

"Правки Лозового" являются неким приветом из прошлого и напоминанием о работе парламента предыдущего созыва. С марта 2018 начали действовать правки экс-нардепа от "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрея Лозового в Уголовное процессуальное законодательство. Правки предусматривали, что:

экспертизы в уголовном производстве проводятся только по решению следственного судьи,

в уголовном производстве проводятся только по решению следственного судьи, была введена монополия на проведение экспертиз в уголовном производстве в государственных учреждениях ,

в уголовном производстве в , сроки досудебного расследования в уголовных производствах сокращены,

в уголовных производствах стало возможным отменить уведомление о подозрении по определению следователя судьи после 2 месяцев со дня такого уведомления.

А это в свою очередь влияло на закрытие дел против топовых коррупционеров страны. Так, Центр противодействия коррупции в октябре жаловался, что из-за существования правок закрыли расследование дела по коррупции на Одесской таможне некоего "короля контрабанды" Вадима Альперина. А сейчас антикоррупционные правоохранительные органы рискуют потерять дело против Игоря Коломойского.

Намеки на отмену от партнеров

В конце ноября послы стран "Большой семерки" (G7) направили письмо главе ВР Руслану Стефанчуку, где отметили о необходимости отменить в Уголовном процессуальном кодексе ограничения относительно сроков досудебного расследования к сообщению о подозрении, "чтобы предотвратить преждевременное закрытие дел ". Речь шла именно о "правках Лозового". Также G7 просила Стефанчука усилить независимость САП, предоставив ему процессуальную автономию.

А до этого, 8 ноября в историческом отчете Еврокомиссии, где рекомендовала начать переговоры о вступлении, также упоминались условие пересмотреть УПК и УК для эффективности по делам о коррупции чиновников.

Далее, 5 декабря послы G7 в соцсети Х снова повторили свою просьбу:

"Послы G7 внимательно следят за реформой САП. Для укрепления антикоррупционных усилий мы рекомендуем взять за основу текущий проект и отменить поправки Лозового, защитить юрисдикцию САП/НАБУ и разрешить САП запрашивать экстрадицию + инициировать расследование против парламентариев", — говорится в сообщении.

Тогда член фракции "Голос" Ярослав Железняк объяснил, что означал этот комментарий послов G7 о реформе САП в отличие от "правок Лозового":

Есть только три варианта:

1) Сделать правильно сразу;

2) Сделать неправильно, съесть г***на, сделать сразу правильно;

3) Найти пару десятков личных миллиардов долларов и внести эти деньги на счет Нацбанка;

На следующий день, 6 декабря, состоялось внеочередное заседание Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. В ходе решения было внесено поправки в законопроект об отделении САП от Офиса Генпрокурора и предусмотреть отмену "правок Лозового" в определенной части. Речь о законопроекте о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности САП №10060. Комитет рекомендовал его Верховной Раде принять во втором чтении и целом как Закон.

Но эта отмена понравилась не всем и ее назвали лишь частичной. Так, Центр противодействия коррупции назвал это псевдоотменой.

Шквал критики

В объяснении председателя правления ЦБК Виталия Шабунина говорилось, что комитет якобы пытался обмануть общество и международников псевдоотменой "правок Лозового". Мол, комитет рекомендовал отменить лишь частицу поправок, чтобы отчитаться, что все решено. При этом оставить ключевые дыры, позволяющие топовым коррупционерам избегать наказания.

"Псевдоотмена правок не остановит закрытие коррупционных дел. И мы каждый раз будем напоминать, как "слуга Ионушас" (вместе с одним веселым министром) попытались оставить в дураках как украинцев, так и западных партнеров. Кстати, после комитета станем называть эти проклятые правки — "правки Лозового-Ионушаса", — написал Шабунин, прогнозируя, что это приведет к очередной волне новостей в западных медиа об украинских властях, которые защищают коррупционеров, что ударит по выделению такого финансирования Украине.

ГПК утверждает, что комитет предлагает оставить ключевую норму "правок Лозового" – п. 10 ч. 1 ст. 284 УКП – в которой указано, что основанием для закрытия производства после сообщения лицу о подозрении является истечение срока досудебного расследования.

"Именно по этому пункту ВАКС закрыл дела "Роттердам+" и контрабандиста Альперина. Под риском закрытия находятся еще десятки дел ТОП-коррупции и оставление в силе ключевого основания закрытия позволит и дальше закрывать производство. Вместо полной отмены всех необходимых норм депутаты отменяют только сроки по делам к подозрению", — говорится в объяснении ГПК.

Мол, именно эта норма и разваливает антикоррупционные дела сейчас. И без ее отмены этой нормы все остальные изменения бессмысленны.

Блоггер и автор информационного Telegram-канала "Лачен пишет" Игорь Лаченков также призвал по-настоящему отменить "правки Лозового".

"Если коротко: это нормы для быстрого закрытия уголовных дел сугубо по формальным основаниям. Из-за правок Лозового могут закрыть дело Коломойского и еще с десяток топ-коррупционных дел, а работа НАБУ и САП пойдет в одно место из-за этих правок", — пишет блоггер.

Лаченков назвал "правки Лозового" инструментом для скорейшего закрытия дел

Он обратил внимание, что финансовая поддержка Украины может прекратиться именно из-за депутатов, которые не хотят убирать эти правки, ведь они привлекли внимание даже G7:

"Важность нужно понимать. Если не переберут правки — у нас просто не будет адекватного будущего и наказания для топ-коррупционеров. Если здесь нас не услышат, это будет последней каплей", — написал Лаченков.

Ранее "Телеграф" писал, что Высший антикоррупционный отказал прокурорам САП в аресте активов олигарха Игоря Коломойского, сославшись на так называемые "правки Лозового" о предельных сроках расследования.