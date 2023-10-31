Политтехнолог Алексей Голобуцкий прокомментировал решение БЭБ по "Привату" по делу Коломойского

Такое впечатление, что Украина решила уже как лажать в вопросах борьбы с коррупцией и судебной реформы – от души. Ну и пусть всем очевидна априори провальность судебных процессов и несостоятельность обвинений – ну так все знают, что у нас здесь делается, зачем сохранять кому-то остатки иллюзий.

Я дальше слежу за процессом над Коломойским – согласитесь, дело интересное и принципиальное с многих точек зрения для нас, для государства, для союзников и для потенциальных инвесторов. Как ни прискорбно, но обвинение продолжает изображать то ли надругательство, то ли саботаж. А как еще воспринимать обновленные обвинения, вообще никак не кубирующиеся с реальностью?

БЭБ заявляет (а суд верит), что из касс "Привата" в канун Нового года 2014-го исчезло почти 5 миллиардов гривен. Точнее, в соответствии с изменившимся уведомлением о подозрении от 14.09.2023, за 2013 год Коломойский И.В. "имитировал внесение" 4 986 975 263,2 грн. "Имитировал внесение" — то есть, где-то числилось, что деньги есть, но по факту их не было.

Вот только это был канун Нового года – в смысле глобальный отчет. "Не заметить" отсутствие такого количества наличных денег просто нереально. Там бы все на уши встали. Потому что к концу банковского дня 31.12.2013, как утверждает куча документов, остаток наличных средств в кассе АО КБ "Приватбанк" составил 7,3 млрд. грн.

И прокурор БЭБ утверждает, что из этих 7,3 млрд. почти 4,99 млрд. не существовали физически. То есть ответственные лица перечислили наличные, не обнаружили более 2/3 денег (68%) – но спокойно записали, что все пакеты, паллеты или что там было купюр на месте? Так просто вписались за неизвестного дерзкого грабителя и добровольно стали соучастниками огромного ограбления (ибо умолчали о недостаче)? С ними хоть поделились – или они по зову души подставились под несколько лет тюрьмы каждый?

А соответствующие органы точно не получали никаких сигналов ни 31 декабря 2013 года, ни в январе 2014-го, ни когда-либо потом до сих пор — "спасайте, где-то делось более 12 тонн наличных, все пропало, банк банкротится!".

Спрятали? Как? В "Привате" тогда было более 8000 банкоматов. В каждом банкомате (не только приватовском, это была общая оценка для банкоматов для обеспечения штатного обслуживания клиентов https://www.unian.ua/…/793739-mvs-bankomati… ), по тогдашним оценкам МВД, где-то 0,5 млн грн. То есть, для всех банкоматов "Привата" в день нужно более 4 млрд грн. наличные.

Прокурор БЭБ утверждает, что наличных числилось 7,3 млрд, но по факту оставалось ("Коломойский не внес, только имитировал") 2,3 млрд. То есть, где-то половина от потребностей банкоматов в 4,1 млрд грн (это как не считать наличные) потребности касс отделений – можно предположить, что там у каждой был собственный оборот, одни платили наличными, другим ее выдавали и как-то так возились).

Накануне Нового года, праздник – народ массово снимает наличные, чтобы закупиться продуктами, подарками, запастись деньгами "на после праздников". Плюс бушует Майдан. И часть граждан снимает наличные с карточек еще и чтобы запастись наличными, продуктами длительного хранения "а вдруг что" и всяческим, что нужно для поддержки майдановцев. Я помню, что улицы перекрывались. Отделения "временно прекращали работу", закрывались раньше или открывались позже. Таково было. А вот массовой паники "в банкоматах "Привата" нет наличных денег" не было. Не припомню такого.

И паники "ограбили!" не было ни во время последующей национализации, ни во время аудиторских проверок (не одной) после национализации и международные партнеры никаких таких дыр в приватизационных финансах не видели 7 лет после национализации.

Это объективная реальность. Отсутствия огромной доли банковской наличности не заметили клиенты, СМИ, аудиторы, не сообщил банк. Но БЭБ заявил, что это было – и суд принял это в качестве основы для обвинений.

Ну вот серьезно: соответствующие органы за все те сумасшедшие средства, на которые их удерживает государство из наших налогов и целевой помощи партнеров, не напряглись найти нормальные, хотя бы реальные поводы для предъявления Коломойскому обвинений? Вот абсолютно чистый человек – им оставалось только "менять реальность", убеждая всех, что все видели наличные деньги – а его не было?

Ну очевидно, что и это обвинение рассыплется. И Коломойский таки окажется "абсолютно чистым перед законом человеком" — почти чистым.

Как будет выглядеть суд, прокуроры – это такое. А вот как будет выглядеть государство, и мы все в глазах союзников? Какие сейчас как раз очень серьезные сомнения, можно ли нам доверять финансовую помощь, когда у нас неизвестно что делается с прозрачностью использования денег и с судебными инструментами контроля за ненадлежащим использованием помощи.

Намеренно дискредитируют, как… Потому что громкий процесс ни о чем — это ни о чем.

Источник: пост Голобуцкого в Facebook