Політтехнолог Олексій Голобуцький прокоментував рішення БЕБ щодо "Привату" у справі Коломойського

Таке враження, що Україна вирішила вже як лажати в питаннях боротьби з корупцією і судової реформи – то від душі. Ну і нехай всім очевидна апріорі провальність судових процесів і неспроможність обвинувачень – ну так всі знають, що в нас тут робиться, нащо зберігати комусь рештки ілюзій.

Я далі слідкую за процесом над Коломойським – погодьтесь, справа цікава і принципова з багатьох точок зору для нас, для держави, для союзників і для потенційних інвесторів. Як не прикро, але обвинувачення продовжує зображувати чи то глум, чи то саботаж. А як ще сприймати оновлені обвинувачення, котрі взагалі ніяк не кубікуються з реальністю?

БЕБ заявляє (а суд вірить), що з кас "Привату" напередодні нового року 2014 зникло майже 5 мільярдів гривень. Точніше, у відповідності до зміненого повідомлення про підозру від 14.09.2023, за 2013 рік Коломойський І.В. "імітував внесення" 4 986 975 263,2 грн. "Імітував внесення" — тобто, десь числилось, що гроші є, але по факту їх не було.

От тільки це був переддень Нового року – в сенсі, глобальний звіт. "Не помітити" відсутність такої кількості готівки просто нереально. Там би всі на вуха встали. Бо на кінець банківського дня 31.12.2013, як стверджує купа документів, залишок готівкових коштів в касі АТ КБ "Приватбанк" становив 7,3 млрд. грн.

І прокурор БЕБ стверджує, що з цих 7,3 млрд майже 4,99 млрд не існували фізично. Тобто, відповідальні особи перерахували готівку, не виявили понад 2/3 грошей (68%) – але спокійно записали, що всі пакунки, палети чи що там було купюр на місці? Отак просто вписались за невідомого зухвалого грабіжника і добровільно стали співучасниками величезного пограбування (бо промовчали про недостачу)? З ними хоч поділились – чи вони за покликом душі підставились під кілька років в’язниці кожен?

А відповідні органи точно не отримували ніяких сигналів ані 31 грудня 2013, ані в січні 2014-го, ані будь-коли потім аж дотепер – "рятуйте, десь ділось понад 12 тон готівки, все пропало, банк банкрутує!".

Приховали? А як? В "Привату" тоді було понад 8000 банкоматів. В кожному банкоматі (не тільки приватівському, це була загальна оцінка для банкоматів для забезпечення штатного обслуговування клієнтів https://www.unian.ua/…/793739-mvs-bankomati… ), за тодішніми оцінками МВС, десь 0,5 млн грн. Тобто, для всіх банкоматів "Привату" на день треба понад 4 млрд грн. готівки.

Прокурор БЕБ стверджує, що готівки числилось 7,3 млрд, але по факту лишалось ("Коломойський не вніс, тільки імітував") 2,3 млрд. Тобто, десь половина від потреб банкоматів в 4,1 млрд грн (це як не рахувати готівкові потреби кас відділень – можна припустити, що там в кожній був власний оборот, одні платили готівкою, іншим її видавали і якось так порались).

Надворі переддень Нового року, свято – народ масово знімає готівку, щоб закупитись продуктами, подарунками, запастись грішми "на після свят". Плюс вирує Майдан. І частина громадян знімає готівку з карток ще й щоб запастись готівкою, продуктами тривалого зберігання "а раптом що" і всіляким, що треба для підтримки майданівців. Я пам’ятаю, що вулиці перекривалось. Відділення "тимчасово припиняли роботу", закривались раніше чи відкривались пізніше. Таке було. А от масової паніки "в банкоматах "Привату" нема готівки" не було. Не згадаю такого.

І паніки "пограбували!" не було ані під час наступної націоналізації, ані під час аудиторських перевірок (не однієї) після націоналізації і міжнародні партнери ніяких таких дірок в приватівських фінансах не бачили 7 років після націоналізації.

Це – об’єктивна реальність. Відсутності величезної частки банківської готівки не помітили клієнти, ЗМІ, аудитори, не повідомив банк. Але БЕБ заявив, що це було – і суд прийняв це як основу для обвинувачень.

Ну от серйозно: відповідні органи за всі ті шалені кошти, на які їх утримує держава з наших податків і цільової допомоги партнерів не напружились знайти нормальні, бодай реальні приводи для пред’явлення обвинувачень Коломойському? От абсолютно чиста людина – їм лишалось тільки "міняти реальність", переконуючи всіх, що всі бачили готівку – а її не було?

Ну ж очевидно, що і це обвинувачення розсиплеться. І Коломойський таки виявиться "абсолютно чистою перед законом людиною" — чи майже чистою.

Як виглядатиме суд, прокурори – то таке. А от як виглядатиме держава і ми всі в очах союзників? Які зараз якраз мають дуже серйозні сумніви, чи нам можна довіряти фінансову допомогу, коли в нас невідомо що робиться з прозорістю використання грошей і з судовими інструментами контролю за неналежним використанням допомоги.

Навмисно дискредитують, чи як… Бо голосний процес ні про що — це таки ні про що.

Джерело: пост Голобуцького у Facebook