Поштовий небанк: меморандум з МВФ руйнує мрію очільника Укрпошти Ігоря Смілянського

Неочевидний наслідок меморандуму з МВФ: фактична заборона Укрпошті на отримання банку. Керівник компанії Ігор Смілянський з цим не згодний

Мрія генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського про створення поштового банку, схоже, стала нездійсненою. МВФ в меморандумі прямо вказав, що всі банки що належать державі, мають бути під управлінням чи то НБУ, чи то Мінфіну. Але Смілянський не здається. Укрпошта зберігає зацікавленість в отриманні акцій Першого інвестиційного банку (PINbank) — заявив він вже після підписання меморандуму.

Смілянський послідовний. Він лобіює створення поштового банку вже чимало років. Навіщо Укрпошті банк? Якщо коротко, то як пояснював сам Смілянський, селянам так зручніше. Стаціонарні та мобільні поштові відділення і правда є скрізь. То ж певна логіка в словах Смілянського є.

Ще в травні 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення банку на базі поштового оператора. Однак проти цього виступили МВФ та Нацбанк. Укрпошта вирішила отримати у власність один з банків, який має ліцензію. Тільки за останні три роки компанія намагалася придбати акції трьох українських банків. НБУ не погодив угоду на придбання Укрпоштою АТ "Альпарі Банк", а від купівлі Банку Січ відмовилася сама. В квітні 2023 року стало відомо, що PINbank, 88,89% акцій якого у 2022 році було конфісковано у російського підприємця Євгена Гінера на користь держави можуть передати до статутного фонду Укрпошти . 30 червня 2023 року заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма повідомив, що Україна повертається до ідеї створення поштового банку: "Мережа відділень Укрпошти в рази перевищує мережу відділень усіх банків і здатна забезпечити покриття 100% населення банківськими продуктами, що критично важливо для "кешлес" (безготівкові розрахунки). Сподіваюся, що найближчим часом будуть ухвалені певні рішення", — заявив Шурма. Цю ідею гаряче підтримали Смілянський та Шурма, а також міністерка економіки Юлія Свириденко. Мінінфраструктури, якому підпорядковується Укрпошта зайняло нейтральну позицію.

НБУ виступив категорично проти. Пояснення НБУ так саме послідовні, як дії Смілянського. "У разі створення ще одного державного банку, який, до речі, не буде у вертикалі Мінфіну, ми бачимо суттєві ризики. Я не очікую, що цей банк буде здатен відповідати всім вимогам, а зважаючи на структуру, власність та обсяги Укрпошти, це може дуже серйозно похитнути фінансову стабільність", — заявила перша заступниця НБУ Катерина Рожкова. Взагалі-то регулятор вважав оптимальнім ліквідувати PINBank (57 місце серед 63 українських банків, загальні активи 482 млн грн) та перерахувати кошти в бюджет.

Попри те, що Укрпошта, здавалося б, мала високі шанси на отримання банківської ліцензії, в грудні вікно можливостей закрилося. Умовою отримання Україною від МВФ 5,4 млрд доларів в оновленому меморандуму з МВФ Україна є 12 нових "структурних маяків". З’явився постійний структурний маяк: "Усі банки, контрольний пакет акцій яких належить державі, залишаються під акціонерним управлінням Міністерства фінансів, а будь-які націоналізовані несистемні банки будуть передані Фонду гарантування вкладів фізосіб для санації". Фінансовий експерт Євген Дубогриз зауважує: "Мені здається, що на появу нового постійного структурного маяка в угоді сильно вплинули новини про те, що Укрпошта хоче отримати банк". МВФ і до того рекомендував скорочувати частку держави в банківському секторі та узгоджувати всі можливі націоналізації банків, а будь-які націоналізовані несистемні передавати лише Фонду гарантування вкладів для санації. Фактично це означає, що Укрпошта не зможе створити свій банк на базі PIN банку. "МВФ дратує розширення сектору держбанків в Україні чим скористались банкіри, які розглядають Укрпошту як клієнта, — додає поінформоване джерело на ринку. – Крім цього новий банк із широкою мережею відділень може створити серйозну конкуренцію деяким держбанкам, в першу чергу, Ощадбанку".

Частка держави на банківському ринку

Смілянський так не вважає: "У меморандумі МВФ немає нічого про те, що цього не можна робити (передавати акції PINbank до статутного капіталу "Укрпошти" – БТ). Власник той самий, тільки кращий користувач, який може вирішити це питання". Наразі банк перебуває в управлінні АРМА. І, виходячи з умов програми фінансування МВФ, акції можуть бути передані лише Фонду. Але Смілянський вважає, що для передачі акцій PINbank "Укрпошті" не потрібен дозвіл Національного банку. "Є така унікальна річ, коли не потрібен дозвіл Нацбанку. Я на адвоката вчився і мене там вчили: ніколи не став запитання, якщо не хочеш почути не ту відповідь", — розмірковує Смілянський. За його словами, економічний ефект від переходу банку до "Укрпошти" становитиме в середньому 2,5 млрд грн за рік, а 100% громадян протягом чотирьох місяців отримають доступ до банківських послуг.

Смілянський не каже, скільки інвестицій потрібно, щоб фактично створити новий "поштовий банк", але до великої війни лунала цифра 1,5 млрд грн. Безумовно, за умов війни сума може бути в рази більшою, до того ж експерти вказують, що відділення Укрпошти не відповідають необхідним стандартам банківської безпеки а це потребує суттєвих інвестицій. Зважаючи, що збиток Укрпошти за останні пів року перевищив 650 млн грн. залишається питання джерел фінансування такого проєкту. Міністерство інфраструктури, якому підпорядковується Укрпошта, мовчить. Традиційні кредитори пошти як ото ЄБРР, навряд чи допоможуть. До того ж, гіпотетичне порушення меморандуму з МВФ може поставити під сумнів отримання Україною не лише коштів МВФ, а й допомоги від інших партнерів, для яких фонд є орієнтиром, а саме 115 млрд долларів на чотири роки. Тож, як вважає Євген Дубогриз "Укрпошта не має шансу отримати банк, "принаймі допоки діє поточна угода з МВФ".