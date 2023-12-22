Україна домовилась про мільярди: чим важлива згода кредиторів на призупинення виплат за державним боргом

Вчора країна досягла важливої мети

Україна домовилась з кредиторами про призупинення виплат за зовнішнім боргом. Це очікувано, адже є частиною Меморандуму з МВФ. Але це важливо. І ось чому.

"Підписав зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу, — написав вчора ввечері міністр фінансів Сергій Марченко. — Вдячний партнерам з країн G7 за розуміння потреб України в умовах війни". Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакету міжнародної підтримки на суму 122 млрд доларів США, наданої партнерами України відповідає завершенню поточної EFF програми МВФ. Воно дозволить продовжити до кінця березня 2027 року дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Подія очікувана. "Домовленість із офіційними кредиторами України про відсутність будь-яких платежів за зовнішнім боргом до кінця дії поточної програми МВФ (до кінця березня 2027) передбачено цією програмою. Попередня домовленість України з Паризьким Клубом та G7 про відстрочення платежів, яку було досягнуто восени 2022, закінчується у грудні цього року, і цілком очікувано була продовжена у рамках меморандуму з МВФ", — констатує керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращий. Меморандум, про який мова, було підписано 14 вересня 2022 року. Загальна сума боргу, що покривається ним становить приблизно 3,1 мільярди доларів. "Загалом це (підписання – БТ) очікувано, перше повідомлення про відтермінування виплат по зовнішнім боргам до 2027 року включно зʼявилося ще у березні цього року. Зараз відбулася фіналізація цього процесу", — додає фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.

В 2022 році Україна отримала не тільки Меморандум , але й таку необхідну згоду від власників євробондів щодо реструктуризації суверенного боргу – відтермінування виплат і термінів погашення за ними на два роки. Після цього кредитори двох державних компаній, Укравтодору та Укренерго, також погодились на відтермінування виплат за боргом на аналогічних умовах.

Наскільки важливо підписання зміни до Меморандуму? "Вплив саме цієї угоди на платежі України за державним і гарантованим боргом незначний. Це економія на виплатах на кількасот мільйонів доларів у 2024 році, і біля 1 млрд доларів за 2024-2026. Однак, як і у 2022 році, така домовленість є необхідною умовою для того, щоб Україна могла розпочати переговори про реструктуризацію більш важливого боргу – Єврооблігацій України – на подібних умовах", — пояснює Паращий. — Реструктуризація Єврооблігацій, що передбачає відсутність будь-яких платежів за ними до кінця березня 2027 року, теж є частиною нашої угоди з МВФ, і вона має пройти до кінця першого півріччя 2024 року. Там сума платежів більш відчутна – біля 4,5 млрд доларів у 2024 році, і майже 10 млрд доларів за 2024-2026".

В Мінфіні задоволені. Там вважають, що домовленість про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків. "Через збільшення в структурі доходів держбюджету міжнародної допомоги в нас склалась парадоксальна ситуація, що частина офіційних кредиторів України з минулих років мала б сама обслуговувати свої борги. Тому рішення і логічне і покращить ліквідність в системі державних фінансів в наступні роки", — вважає член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Що ще важливого? "Ця домовленість є орієнтиром для реструктуризації комерційного боргу Поки деталі реструктуризації комерційного боргу є невідомими, але можна очікувати що в найближчі роки виплати за цими боргами будуть мінімальні або відсутні", — каже Демків.