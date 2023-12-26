Как осудить Россию: украинские компании уже выиграли иски более чем на 200 млрд гривен

Суды принимают решения на сотни миллиардов гривен. Какие шансы на реализацию этих решений?

В ноябре самый большой в Украине частный энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о важной судебной победе. Международный арбитражный суд в Гааге полностью удовлетворил иск ДТЭК против Российской Федерации за захват активов в незаконно аннексированном Крыму. "Арбитраж присудил России выплатить украинской компании компенсацию ущерба в размере $267 млн, включающую проценты и судебные расходы на дату решения. Начисление процентов будет продолжаться вплоть до момента полной уплаты всей суммы убытков. Судебный процесс по иску "ДТЭК Крымэнерго" против России продолжался с 2017 года — указали по этому поводу в ДТЭК.

В украинских судах все происходит гораздо быстрее. Конечно, статус и вес этих процессов не такие, как у Гааги. Решение в пользу ДТЭК подлежит принудительному исполнению в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года. И его уже можно использовать для обращения на иностранное имущество России. Однако число исков уже измеряется сотнями, а фигурирующие в них суммы становятся все больше. И совокупно они уже точно превысили 200 млрд. грн.

Телеграф нашел несколько наиболее показательных примеров того, как украинские компании получают нужные им решения, и объясняет, что с ними потом можно делать. И если бы Forbes на Bloomberg учитывали признанные судами требования к России, то в Украине уже сейчас появились бы как минимум три новых долларовых миллиардера.

Талалаевские магнаты

Первая — дочь скандально известного лидера "Всеукраинского батальонного братства" Вячеслава Фурсы ( был арестован после беспорядков у здания Администрации Президента в феврале 2015, является действующим фигурантом "Миротворца" ) Алина Фурса-Сергеева и ее двоюродные брат и сестра Виктория Драч. Совокупно они владеют 90% долей в агропромышленной компании "Магнат" из Черниговской области. К моменту полномасштабного вторжения она была не самым заметным игроком на аграрном рынке с активами в виде 16 000 га арендованной земли и элеватором мощностью хранения 90 000 т. Еще 10% компании принадлежат крупнейшему аграрному барону Украины Андрею Веревскому ("Кернел").

Нападение России и вторжение, в частности, в Черниговскую область, нанесли АПК "Магнат", по утверждению компании, большой ущерб. Так что компания подала иски в хозяйственный суд Черниговской области, указав в качестве ответчика Российскую Федерацию. Первый иск — о взыскании 68,6 млн грн ущерба от повреждения элеватору — был удовлетворен в апреле 2023 года. Но оказалось, что это было только начало. В июле 2023 года этот же суд принял решение о взыскании с Российской Федерации в пользу АПК "Магнат" уже 2,652 млрд грн убытков и недополученной прибыли за 2022 год. За весь 2021 год выручка компании составила 420,68 млн грн, чистая прибыль – 220 млн грн. А в октябре-ноябре хозяйственный суд Черниговской области установил абсолютный рекорд. Тремя решениями он взыскал с Российской Федерации в пользу АПК "Магнат" фантастические 171,5 млрд грн, или эквивалент 4,6 млрд долларов.

Откуда взялись такие суммы? Если верить истцу, он имел чрезвычайно глобальные планы. И вот они не воплотились в жизнь. Так, компания из Талалаевки заявила, что к началу широкомасштабного вторжения планировала построить в Черниговской области элеваторные комплексы мощностью 316 000 т и 440 000 т, завод по глубокой переработке кукурузы мощностью 350 000, и завод по переработке подсолнечника. Конечно, с началом великой войны никто эти проекты не воплотил. И компания оценила упущенную выгоду более чем в 61 млрд грн.

Кроме того, компания Фурсы заявила, что планировала экспансию за границу. В турецкой свободной экономической зоне Текирдаг "Магнат" собирался построить завод по рафинации, дезодорации, гидрации и розливу масел мощностью 1,3 млн т в год. А в Бахрейне – построить комбинат для переработки кукурузы на биоэтанол, биометан, органические удобрения мощностью переработки 600 000 тонн в год. Более того, Фурсы с Веревским утверждают, что планировали реализацию бизнес-проекта по покупке, поставке и продаже нефтепродуктов "с использованием логистических преимуществ интегрированного проекта Украина-Турция и Украина-Бахрейн". Все расчеты недополученных доходов были произведены малоизвестными частными оценщиками и экспертами на основе так называемой "Концепции развития Компании", при гипотетическом условии ее воплощения в жизнь в мирное время.

Юрий Бойко против России

Еще один яркий пример — дело "ООО "НПП "Заря" против России". 28 ноября хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск этой компании и решил "взыскать с государства Российская Федерация (119991, г. Москва, ул. Житня, 14, здание 1 ) в пользу ООО "Научно-Производственное Предприятие "Заря" в счет возмещения ущерба 10,087 млрд грн". Это 276 млн долларов.

Этот кейс чрезвычайно интересен из-за того, что фактическим владельцем ООО "НПП "Заря" считается никто другой, как экс-сопредседатель запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко. "Пособник российских военных преступников и оккупантов. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан", — так описывает "Миротворец" Бойко. В статусе кандидата в президенты Украины в марте 2019 года он посетил Москву вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком и на встрече с возможно трезвым Дмитрием Медведевым заявил, что Украине нужно заключить прямой контракт на поставку газа из РФ.

ООО "НПП "Заря" было создано в 2010 году сразу после избрания президентом Януковича и назначения Бойко министром топлива и энергетики. Впоследствии эта компания получила контроль над активами стратегического государственного предприятия, занимавшегося производством взрывчатки. Речь о Рубежанскомказенный химический завод " Заря" из Луганской области. Его директором в 90-х годах работал именно Бойко. Схема была очень запутанной, однако в ней засветился лично сын Юрия Бойко Анатолий. Именно он был владельцем ООО "Химические инновационные технологии", передавшего активы химзавода в аренду ООО "НПП "Заря". А бенефициаром последней компании был записан Антон Чернецов — сын Александра Чернецова, бывшего председателя ячейки рубижанской городской организации Республиканской партии Украины, которую создал времени Бойко.

Перебрав на себя производство взрывчатки (тротила) и его поставки "Укроборонпрому", Восточному ГОКу, угольным предприятиям, ООО "НПП "Заря" достаточно неплохо себя чувствовало. Вплоть до полномасштабного вторжения России. Выручка компании в 2021 году составила 760 млн грн. Это немного", но деньги фактически с воздуха, потому что компания использовала государственное имущество. И этот "бизнес" закончился., захватническими действиями в отношении территорий Украины, в том числе и Луганской области Постоянные обстрелы, активные боевые действия на территории Луганской области в период февраль-июнь 2022 года, потеря материально-технической базы (основных средств), оккупация украинских территорий заставили истца эвакуировать персонал на подконтрольные безопасные территории и прекратить свою хозяйственную деятельность» — указано в решении суда. Для определения размера упущенной выгоды суд признал упущенную выгоду на период с 24.02.2022 г. по 06.06.2028 г. и стоимость имущества. Согласно независимой оценке, рыночная стоимость утраченных активов ООО "НПП "Заря" составила 949 млн грн. Упущенная выгода — 9,14 млрд грн.

Утраченный гранит

Похожей логикой суд руководствовался и по делу "ПКФ "Автодоркомплект" против России". Неудивительно, что ее рассматривал тот же хозяйственный суд Запорожской области. В сентябре он удовлетворил иск ООО "Производственно-коммерческая фирма "Автодоркомплект" и постановил взыскать с Российской Федерации и государственной корпорации развития ВЕБ.РФ 242,185 млн евро (или примерно 9,45 млрд грн). Истец, фактически контролируемый КУА "Славутич-Инвест" с орбиты владельцев холдинга "Хлебодар" Бориса Шестопалова и Юрия Чекальского, занимался разработкой Анадольского месторождения гранита в Донецкой области. И, по его утверждению, 22 ноября 2021 заключил контракт с австрийской компанией D&D Immobilien Invest (владелец — черниговский Поставку гранитного щебня Согласно ему, "Автодоркомплект" обязался обеспечить производство и поставку щебня в количестве не менее 290 000 т в месяц, начиная с 1 мая 2022 г. Стоимость годового объема товара была установлена на уровне 51,275 млн евро, а срок действия контракта — 5 лет. Тем не менее, Россия оккупировала часть территории Донецкой области. Вместе с Анадольским месторождением., сообщила истцу о том, что нет возможности в дальнейшем отсрочивать сроки выполнения контракта, поскольку это противоречит интересам компании и экономически невыгодно. Соглашением от 29.08.2022, в связи с невозможностью выполнения обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, руководствуясь пунктом 9.2. контракта, истец и Компания D&D Immobilien Invest GmBH пришли к согласию расторгнуть контракт" — указано в решении суда. Таким образом, расчет недополученной выгоды оказался достаточно простым — 256,375 млн евро (5 лет по 51,275 млн), а с вычетом расходов — 242 .

Пять крупнейших исков украинских компаний в Россию, млрд грн

И что дальше?

Легкость, с которой украинские суды принимают решение о взыскании миллиардных сумм из страны-агрессора, имеет обратную сторону. "Бизнес-Телеграф" пообщался о реалистичности их выполнения с юристами.

Глава адвокатского объединения "Портной и партнеры" Ростислав Кравец

Ростислав Кравец

Подобные дела бесперспективны для бизнеса. На сегодняшний день нет механизма, по которому можно заставить государство-агрессора признать решение украинского суда и компенсировать украинской компании нанесенный ущерб. То же и с международными судами, решения которых Россия отказались признавать. Остается разве что рассчитывать, что когда-нибудь в России сменится власть, начнут признавать решения украинских судов, и тогда те, кто уже имеет их на руках, станут первыми в очередь за деньгами. Однако есть и другой аспект. Если украинские власти начнут выплачивать бизнесу компенсации за нанесенный войной ущерб, решение суда о взыскании таких убытков с России может оказать плохую услугу истцу. Есть риски, что украинские власти будут отказывать таким компаниям, мол, если суд решил, что вам виновата россия, то у нее и требуйте деньги. Единственный плюс таких решений — разве что репутационный. Бизнес официально подтверждает свои убытки от военных действий и их размеры. Возможно, некоторые собираются апеллировать этим к кредиторам, в том числе, иностранным.

Юрист ЮК Winner Евгений Мурченко

Евгений Мурченко

Первоочередно следует отметить, что в соответствии с решением Верховного суда Украины, учитывая, что в Украине, в связи с военным вторжением России, введено военное положение, и постоянными обстрелами, временной оккупацией, другими ужасными преступлениями России, судебный иммунитет такой страны должны быть отменены, что позволяет каждому обратиться в суд.

Таким образом, в настоящее время существует судебная практика, отмечающая, что суды руководствуются тем, что действия иностранного государства (российской федерации) вышли за пределы своих суверенных прав, поскольку любое иностранное государство не имеет права вмешиваться путем вооруженной агрессии в другую страну.

Соответственно, причина активности бизнеса с подачей исков в национальные суды Украины дополнительно заключается в том, что рано или поздно в Украине заработает именно четкий механизм выполнения решений судов и непосредственное взыскание убытков.

Обращение в национальный суд и получение положительного решения это только первый этап, который можно назвать самым легким этапом взыскания ущерба от российской федерации. Поскольку выиграть судебный спор еще не означает, что вам в тот же день вернут взысканные денежные средства (ущерб вследствие разрушенного имущества). По состоянию на сегодняшний день в Украине принято законодательство относительно принудительного изъятия в Украине имущества, принадлежащего на правах собственности российской федерации и ее резидентам. Однако это имущество изымается и переходит в собственность государства, а не в собственность отдельных граждан или частных предприятий. Соответственно, первым "распорядителем" данного изъятого имущества России будет именно государство Украины.

Будет ли в дальнейшем процедура по взысканию ущерба за счет изъятого имущества России, пока не известно. Поскольку разрушенного имущества в результате военной агрессии много, а изъятого имущества России на территории Украины не так уж достаточно.

Если истец хочет обратиться в иностранный суд после получения решения национального суда, в первую очередь следует выяснить, в какой стране может находиться имущество российской федерации, на которое может быть применено взыскание. В дальнейшем, соблюдая законодательство иностранной страны, бизнес или обычные граждане Украины могут инициировать обращение в иностранные суды с заявлениями о разрешении на исполнение решения украинского суда.

Однако законодательство каждой страны индивидуально, соответственно выполнить решение украинского суда на территории другой страны может быть проблематично или вообще нереально.

Исходя из нашего опыта, наиболее оптимальные возможности по взысканию ущерба в результате военной агрессии российской федерации в пользу Украины имеют страны, оказывающие Украине наибольшую помощь (военную и гуманитарную), а именно Соединенные Штаты Америки и Великобритания.

Марина Рященко, адвокат, советник ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Марина Рященко

По предварительным оценкам, убытки бизнеса вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины, достигают почти 10 млрд долларов США, а учитывая продолжающийся характер войны, еще будут расти. На сегодняшний день законодательство Украины не предусматривает компенсации военных убытков для бизнеса, как это, например, определено для физических лиц за поврежденное или разрушенное жилье. Более того, не следует ожидать, что такой компенсационный механизм появится в ближайшем будущем.

Именно поэтому, сразу после начала полномасштабного вторжения, украинские компании, пострадавшие от агрессии России, начали искать возможности для возмещения нанесенного ущерба и привлечения России к ответственности. Есть несколько вариантов возможных действий против России как страны-агрессора, в том числе на международном поприще, однако помешает по большей части судебный иммунитет последней (предъявление иска к иностранному государству, применение к иностранному государству и его имуществу обеспечительных мер и обращение взыскания на средства иностранного государства невозможны). Однако все изменилось весной 2022 года, когда Верховный Суд Украины буквально дал "зеленый свет" для исков о возмещении ущерба, причиненного вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

Так, в постановлении от 14 апреля 2022 года по делу № 308/9708/19 Верховный Суд сформулировал позицию о возможности игнорирования судебного иммунитета страны-агрессора и передачи на рассмотрение в национальные суды Украины иски о возмещении ущерба, где ответчиком является РФ. Кроме того, Верховный Суд указал на отсутствие необходимости получения согласия России быть ответчиком по делам о возмещении ущерба в связи с совершением России вооруженной агрессии против Украины.

Учитывая эту правовую позицию, с осени 2022 г. количество исков против РФ относительно возмещения убытков стремительно возросло. Отличительной особенностью таких судебных процессов является то, что ответчик, РФ, не участвует в них. Судебные решения, вынесенные по делам по искам пострадавших компаний буквально устанавливают факт ущерба вследствие вооруженной агрессии РФ, их размер и обязывают взыскать со страны-агрессора соответствующую сумму возмещения.

Однако получить положительное решение суда в Украине – это только начало долгой борьбы. Россия постоянно демонстрирует пренебрежение международным правом и своими обязательствами по международным договорам. Поэтому не стоит ожидать, что решение украинского суда о возмещении ущерба, понесенного в результате вооруженной агрессии, будет выполнено в добровольном порядке. Более того, можно даже не пытаться обращаться с заявлениями о признании и выполнении таких решений непосредственно в России (как это должно быть по стандартной процедуре).

Но это не значит, что у заявителя связаны руки. Так, для пострадавших бизнесов в случае получения положительного решения о взыскании с России ущерба, понесенного в результате вооруженной агрессии, есть возможность обратиться в иностранный суд страны, где у России есть активы, на которые можно наложить взыскание. Такое признание и получение разрешения на принудительное исполнение будет происходить в соответствии с двусторонними договорами Украины, а при отсутствии такого договора – на основании принципа взаимности. При этом нужно быть морально и финансово готовым, что такой процесс будет довольно долгим и непростым, поскольку россия всеми способами будет противостоять и оспаривать украинские судебные решения. Кроме того, иностранный суд при рассмотрении дела будет соблюдать собственное законодательство, которое предусматривает уважение к судебному иммунитету иностранного государства и необходимость надлежащего уведомления ответчика о судебном разбирательстве.

С положительных моментов можно отметить, что по стандартной практике иностранный суд не будет пересматривать решение украинского суда по существу, а значит, если полученное вами решение вынесено с соблюдением обязательных процессуальных требований, можно рассчитывать на его признание и дальнейшее исполнение и в иностранной юрисдикции. В таком случае, исполнение решения по взысканию ущерба, понесенного в результате вооруженной агрессии, в пользу пострадавшей компании ляжет на плечи местной исполнительной службы и будет происходить в соответствии с законодательством страны, где такое исполнение будет происходить.