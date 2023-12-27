Битва за молоко: На что готовы переработчики, чтобы не остаться без сырья

Некоторые молокозаводы уже покупают молоко по 50 евроцентов за 1 кг с НДС и доставкой

Дефицит молока сводит с ума переработчиков: они готовы платить за него больше, чем в ЕС, чтобы загрузить производство и не потерять собственный рынок из-за конкуренции с импортерами. Игра "куплю молоко дороже" заводит молокозаводы в убытки, а производители молока в это время собирают "сливки" с высокого спроса — их маржа достигла 60%.

Впереди Европы

Соревнования переработчиков за молоко, дефицит которого в Союзе молочных предприятий Украины (СМПУ) оценивают на уровне 3 млн. тонн ежегодно, заканчивается плохо для них самих: сырье увеличивается в цене безумными темпами, уменьшая запас прочности молокозаводов. Из-за дикой конкуренции за молоко с конца июля по ноябрь этого года цены на него в Украине увеличились на 30%, а в декабре прибавили еще 6%. В настоящее время средняя стоимость молока в Украине составляет около 15 грн за 1 кг, что равняется стоимости молока в Польше.

"Не помню в последние годы, чтобы было такое стремительное подорожание молокосырья. Рекорд побьет разве что дорожавшие в разы гречка и яйца" — комментирует тренд Леонид Тулуш, кандидат экономических наук, заведующий отделом ННЦ "Институт аграрной экономики", руководитель экспертно-аналитической службы СМПУ

Он вспоминает, как еще в июле перерабатывающие предприятия скупали молоко-сырье в Украине по 33 евро за 100 кг, а в ноябре стоимость молока у ворот ферм уже составила 42 евро за 100 кг. Еще в начале года украинские цены на молоко составляли 60% европейских, в апреле — 70%, в августе — 80%, в октябре 90%, в ноябре-декабре — 95%. "В настоящее время преимущество в ценах на сырье по сравнению с ЕС нивелировано". – констатирует эксперт.

"Украинское молоко уже стоит на 3,77% дороже чем в Швеции, на 3,38% дороже чем в Словакии, на 10,77% дороже чем в Латвии и почти сравнялось в цене с сырьем в Литве и Ирландии. Поэтому молочная продукция Украина уже не интересна европейцам в отличие от прошлого года", — комментирует ситуацию на рынке Георгий Кухалейшвили, аналитик Ассоциации производителей молока (АВМ).

Поголовье коров в Украине

В декабре ситуация с сырьем еще обострилась. И некоторые молокопереработчики превзошли свои возможности — стали скупать молоко по 20 грн. за 1 кг с НДС и доставкой на предприятие. А это уже 50 евро за 100 кг и выглядит как безумие.

"Мы считаем цену на молоко под 50 евроцентов за литр несправедливой. Это ставит заводы на уровень нулевой рентабельности. В молочной отрасли самая плохая ситуация. Действительно беда. Пора вмешаться государству", — считает господин Тулуш.

Власти, по его мнению, могут стимулировать производителей молока увеличить его предложение. Это прекратило бы безумную гонку за сырьем и сдержало бы инфляцию на молочную продукцию. Следует лишь предусмотреть дотации на увеличение поголовья или компенсацию за строительство новых ферм. Без этого производители молока не захотят увеличивать его производство – дефицит и высокие цены на молоко их полностью устраивают.

У производителей – густо, у переработчиков – пусто

В то время как производители молока демонстрируют на молочных конференциях рентабельность на уровне 30-60% в зависимости от размеров хозяйства, перерабатывающие заводы уже потеряли положительную маржу. "Некоторые заводы работают с нулевой рентабельностью, другие работают в убыток", — рассказывает глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

По его словам, переработчики не могут компенсировать рост цен на сырье повышением стоимости готовой продукции – не позволяет конкуренция с импортом и ритейлом. "Торговые сети, через которые продается 70% молочной продукции, не соглашаются на повышение цен, поскольку имеют более дешевую импортную альтернативу и заинтересованы продать товар", — говорит глава СМПУ. По его мнению, высокие цены на молоко продержатся до апреля, пока не увеличатся надои в хозяйствах. "К тому времени молокозаводам придется работать в убыток", — считает Чагаровский.

Пока что молокозаводы будут производить продукцию длительного хранения из дорогого молока на склад, а именно сухое молоко и масло. Экспортировать эту продукцию они не смогут, пока не будут иметь ценовые преимущества перед конкурентами в ЕС и на других рынках. К тому же экспорт сдерживает блокировку границ поляками. Поэтому работа на склад будет вымывать оборотные средства заводов, которые они не могут вернуть в производство, пока не реализуют товар.

Почему переработчики не останавливаются?

Ситуация выглядит так, что молокозаводы должны сами уменьшить закупки молока, что обуздает цены на него. Но они не собираются этого делать, как и останавливать переработку, хотя это было бы понятно в убыточности. В чем логика? Причин несколько…

Первая — конкуренция за полки магазинов с импортом, в том числе польским. Он почти сравнялся по ценам с украинской продукцией после того, как стоимость молока в Украине достигла уровня Польши. Вторая — если переработчики остановятся, они лишатся коллектива, мест на полках, которые сразу отдадут импорту или другим молочным предприятиям. А восстановить свои позиции на рынке при более благоприятной конъюнктуре будет дороже, чем работать в убыток или "в ноль", объясняет Чагаровский.

Украинский потребитель возвращается

Держаться в рынке переработчиков заставляет и собственный потребитель. Дело в том, что спрос на молочные продукты в Украине возобновлялся в 2023 году. В частности, в этом году в Украину вернулось около миллиона граждан, спасавшихся от войны за границей, что привело к увеличению количества потребителей молока.

Усиливает спрос на молочную продукцию в торговых сетях и уменьшение предложения молочных продуктов на стихийных рынках. Такую ситуацию наблюдает аналитик Леонид Тулуш. "Уменьшение предложения молока от населения привело к тому, что молочные продукты постепенно исчезают с базаров и потребители идут покупать их в супермаркеты", — говорит эксперт. По его данным, поголовье коров в домохозяйствах снизилось вдвое с 2015 по 2023 год – с 1,7 млн до 882 тыс. Вместе с поголовьем уменьшилось и предложение молока на базарах.

Это дополнительно стимулирует молокозаводы бороться за потребителя и гнаться за сырьем. И только разумное вмешательство государства уравновесит рынок.