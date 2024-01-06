"План Б" все же есть: в НБУ рассказали, сможет ли Украина продержаться без западной поддержки

Украина продержится некоторое время на своих ресурсах

В Национальном банке Украины допускают вероятность того, что наша страна может столкнуться с перебоями с поставками западной помощи, однако там говорят, что "план Б" у нее все же есть.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей глава НБУ Андрей Пышный, пока в этом плане украинцам волноваться не стоит, поскольку некоторое время она сможет продержаться за счет своих ресурсов.

"Мы остаемся оптимистичными — понимаем, что определенный период времени Украина должна будет удержаться за счет собственных ресурсов и собственных источников", — сказал он.

В частности Пышный отметил, что Украина смогла восстановить работу внутреннего долгового рынка, что является очень положительным моментом. А вместе с другими мерами это позволяет сказать, что "план Б" у нашей страны все же есть.

Как сообщалось ранее, накануне глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что если западные страны прекратят поддерживать Украину, то "плана Б" у нее не будет. Вместе с тем, он отметил, что он уверен в "плане А", а помощь от союзников не прекратится, поскольку цена поражения будет слишком высокой для всего демократического мира.

В свою очередь бывший глава МИД Павел Климкин в комментарии "Телеграфу" рассказал, насколько критичным будет для Украины остаться без западной поддержки и почему ленд-лиз не станет альтернативой.