США снизят поддержку Украины: что это значит и насколько критично, пояснил экс-глава МИД

Павел Климкин рассказал "Телеграфу", что означает заявление Госдепа о сокращении помощи, и что не так с ленд-лизом

Сокращение поддержки Украины со стороны США в этом году может оказаться критичным для нас, ведь американская помощь касается двух чувствительных для Киева сфер — военной и экономической. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя соответствующее заявление представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.

— Конечно, это критично. Мы ведь не знаем, что означает "не на уровне" 2022-2023 годов. Это может быть минус 1%, может быть минус 5%, а может и минус 20%. И это может касаться либо военной помощи, либо экономической. Для нас критично, чтобы помощь оставалась почти на том же уровне, что и в предыдущие годы. По меньшей мере, военная. Это совершенно очевидно, – отметил экс-министр.

В то же время, по оценкам дипломата, ленд-лиз для Украины фактически еще не заработал вовсю, как анонсировалось ранее, и на что рассчитывал официальный Киев.

— Ленд-лиз – это возможность получать оружие. Здесь очень важно, чтобы, во-первых, мы имели возможность получать то, что мы хотим. А на это требуются разрешения от администрации президента США.

Во-вторых, во многих случаях это оружие нужно заказывать, и затем оно производится. А это длительный срок. И, в-третьих, открытым остается вопрос, можем ли мы использовать ленд-лиз по запасам, которые, например, находятся на складах Пентагона с возможной заменой. Поскольку американцы нам помогают именно со складов с последующей заменой. Так на самом деле и работает эта система, — объяснил он.

Полный текст интервью с Павлом Климкиным читайте на сайте "Телеграф" в понедельник утром, 8 января.

Как сообщалось, на днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Штаты считают приоритетным усиление противовоздушной обороны Украины. В первую очередь, средства ПВО должны быть в будущих пакетах военной помощи Киеву.

Также "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден, комментируя обстрел Украины 29 декабря 2023 г., говорил, что Киеву нужно и дальше помогать защищать свой народ и независимость. Для этого Конгресс должен принять срочные меры в 2024 году.