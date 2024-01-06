"План Б" все ж таки є: у НБУ розповіли, чи зможе Україна протриматися без західної підтримки

Україна протримається якийсь час на своїх ресурсах

У Національному банку України допускають ймовірність того, що наша країна може зіткнутися з перебоями з поставками західної допомоги, проте там кажуть, що "план Б" у неї все ж таки є.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин голова НБУ Андрій Пишний, поки що у цьому плані українцям хвилюватися не варто, оскільки якийсь час вона зможе протриматися за рахунок своїх ресурсів.

"Ми залишаємося оптимістичними — розуміємо, що певний період часу Україна повинна буде утриматися за рахунок власних ресурсів та власних джерел", — сказав він.

Зокрема, Пишний зазначив, що Україна змогла відновити роботу внутрішнього боргового ринку, що є дуже позитивним моментом. А разом з іншими заходами це дозволяє сказати, що "план Б" у нашої країни все ж таки є.

Як повідомлялося раніше, напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що якщо західні країни припинять підтримувати Україну, то "плану Б" вона не матиме. Водночас він зазначив, що він впевнений у "плані А", а допомога від союзників не припиниться, оскільки ціна поразки буде надто високою для всього демократичного світу.

Своєю чергою, колишній глава МЗС Павло Клімкін у коментарі "Телеграфу" розповів, наскільки критичним буде для України залишитися без західної підтримки та чому ленд-ліз не стане альтернативою.