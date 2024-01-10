Что не так со "старыми" долларами: в Украине набирает обороты истерия по отношению к американским деньгам

В стране — слишком много валютных курсов. Откуда они берутся?

Соединенные Штаты никогда не изымают купюры из обращения, как это делал Советский Союз. Американцы постоянно утверждают, что любой доллар имеет одинаковую стоимость вне зависимости от года выпуска. В Украине это не так, ведь курс обмена "новых" и "старых" долларовых купюр может быть разным. "Бизнес-Телеграф" объясняет, что происходит.

Еще до полномасштабного вторжения в Украину в восточных регионах (Харьковская, Полтавская, Сумская области) началась несколько странная тенденция. Рядовые граждане, покупая доллары, просили продать им исключительно так называемый "синий доллар". Именно так между собой валютчики называют купюры нового образца (2009-2017 года выпуска) из-за густой синей ленты. Все остальные доллары, условно, называют "белыми". Раскрутили этот спрос валютчики так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые были активными покупателями валюты в Харькове, Днепре, Киеве, и брали исключительно доллары нового образца и готовы были за это переплачивать 3-5 копеек на каждом. как правило, доллары старого образца, или "белые".

С началом Великой войны эта тенденция немного спала. Потому что был безумный спрос на наличные доллары. А новые банкноты в страну банки не завозили. И на "возраст" долларов не обращали внимания ни покупатели, ни продавцы валюты. Но примерно год назад дата выпуска доллара вдруг снова стала важной. И сейчас на рынке ходит условно, две американские валюты – "белый" и "синий" доллар. Об этом прямо говорят валютчики.

Разница между курсом "белого" и "синего" доллара доходит до 15-20 копеек. Обменники выставляют курсы именно "синего" доллара. А вот если клиент хочет обменять на гривну купюру, например в 2001 году, то курс может быть ниже. Не согласны? Тогда вашу купюру могут признать старухой, изношенной или откажут из-за отсутствия гривневой наличности в кассе. И дело не в том, что кассир хочет усугубить кому-то жизнь. Просто другой клиент, который придет за долларами, захочет купить не ваш "белый" доллар, а именно "синий". Летом 2024 года 100-долларовая купюра 2006 года выпуска (он же "белый доллар") в зависимости от текущего спроса стоила в обменниках на 3-5 (а иногда и 7-8) гривен дешевле, чем новая "сотка". Еще меньше давали за доллары 1999–2003 выпуска. В экстремальных случаях такая комиссия могла доходить и до 50%. Банки в такое не играли, ведь НБУ обязывает их принимать любую легальную валюту. Но кассиры могли отказать, потому что "нет гривны".

Истерия стала всеобъемлющей. Как признают банкиры, при продаже недвижимости, например, клиенты пытаются получить наличный "синий" доллар. "Также "если клиент хочет накопить "инвестиции в матрас", то пытается делать это в "синем" долларе, что формирует повышенный спрос на него", — рассказывает член правления "Аккордбанка" Николай Войткив. "Ситуация за последние полгода даже ухудшилась, — добавляет менеджер по денежному обращению одного из киевских банков, — клиенты на отделениях требуют исключительно "синий" доллар". "Такая ситуация привела к тому, что мы начали накапливать значительные остатки старого доллара, ведь 99% клиентов хотят получить новый "синий" доллар, без признаков износа, говорит Директор Центра управления наличными КредоБанка Ирина Лебедин. — Весь "старый" доллар мы вывозим за границу. Сегодня любое физическое лицо может приобрести в кассах банка "новые" доллары США в пределах остатков наличной валюты в кассах, но настоящим вызовом было обеспечить банк наличным долларом США нового образца".

Нельзя сказать, что "белый" доллар скомпрометирован окончательно, и банки, и представители бизнеса, покупающие товар за границей за наличную валюту, по-прежнему не делают разницу между видами купюр. То есть, эта истерия – украинская выдумка.

Но постепенно тенденция стала проблемой. "Обменники и банки обязаны принимать все доллары США. Даже выпущенные еще в 1914 году", — категорически заявил летом 2024 года председатель правления НБУ Андрей Пышный.

Проблему "синий-белый" доллар НБУ решает не из-за просветительской работы среди населения, а фискальными мерами. Проще говоря, НБУ пытается заставить банки и обменные пункты установить единый курс любой легальной 100-долларовой банкноты. В июне 2023 года НБУ отменил критерии незначительного износа банкнот иностранной валюты. И все банкноты иностранной валюты, прошедшие проверку на счетчиках и детекторах, принимаются в обмен. Также НБУ запретил обменникам не принимать "незначительно поврежденные" и "старые купюры".

Согласно постановлению № 75 НБУ причина для отказа в проведении валютообменной операции может быть только одна — человек принес фальшивку (в таком случае ее нужно изъять без компенсации). Но если детекторы и счетчики в кассе подтвердили подлинность купюры, то у финансистов есть два варианта действий: обменять банкноту по текущему курсу, или принять ее на инкассо. По состоянию на январь 2024 года 7 банков из 63, работающих на финансовом рынке Украины, оказывали услугу по приему изношенной иностранной валюты на инкассо. Комиссия стартует от 10% от суммы (РайффайзенБанк), 12% – в ПУМБ – 12%, Аккордбанк, Первый инвестиционный банк и Кредобанк (не менее 350 грн) – 15% от суммы и МТБ Банк – 50%.

Банкиры как могли (деятельность кассира регламентируется не только НБУ, но и внутренними распоряжениями самого банка), а обменники откровенно сопротивлялись приему "белых" долларов, все чаще используя в качестве аргумента слово "инкассо". Две трети жалоб, которые получал НБУ по поводу нарушений валютообменных операций, касались финучреждений. 6 июня 2024 года глава профильного комитета парламента Даниил Гетьманцев обратился к валютным обменникам (в том числе банкам) относительно дополнительной комиссии за обмен "изношенных" купюр, среди которых изношенными считаются даже "памяти или с крошечными крапинками в уголке". "Друзья, понимаю, возможно в поиске дополнительной маржинальности, вы немного забыли и забыли, что в стране война… Эта точка может вам слишком дорого стоить. Если точнее – лицензию. Нацбанк уже занимается этой проблемой", — сказал он.

Средняя продолжительность жизни 100 долларовой банкноты – 15 лет. И до последнего времени в Украине не было проблем с этим. Банки всегда не только ввозили "свежепечатную" эмиссионную наличную валюту, но и оказывали классическую услугу по приему изношенной иностранной валюты на инкассо, что фактически означало постепенное замещение "белых" долларов на "синие". Логистические проблемы с вывозом изношенной валюты за границу из-за закрытия неба Украины после 24 февраля 2022 свело эту услугу практически к нулю.

Экспорт и импорт наличного доллара

Ввоз валюты в Украину практически вышел на довоенный уровень уже в третьем квартале 2022 года. "В октябре и ноябре 2024 года банки завезли в Украину более $2 млрд иностранной наличной валюты. Для сравнения, столько же составил годовой объем импорта валюты в 2018 году", — отмечает аналитик Михаил Демкив.

А вот вывозить доллар банкиры не торопятся. С февраля 2022 по октябрь 2023 банки вывезли старых и поврежденных долларов на сумму $537млн. И такой разрыв между импортом и экспортом может объяснять, почему в стране такая проблема с инкассо. Ибо для этого банку нужна возможность либо обменивать валюту напрямую (вывозить за границу), либо услуги посредников. На практике такие банки можно пересчитать по пальцам одной руки. "Мы вывозим не только поврежденные или сомнительные банкноты, принявшие на инкассо, но и большинство наличного доллара, который условно клиенты называют старым. Да, это дополнительные расходы, но что делать", — рассказывает директор департамента одного из банков.

Так что чрезмерный спрос населения на так называемый "синий" доллар заставляет банки нести дополнительные расходы: покупка одного наличного "синего" доллара у ввозящих валюту банков-партнеров стоит банковским учреждениям 0,4-0,45% за эмиссионный доллар при 0- 0,2% за обычный "белый" доллар. ПУМБ, Кредобанк и РайффайзенбанкАваль завозят эмиссионный доллар не только для себя, но и для банков-партнеров. "Здесь имеем содействие со стороны нашего акционера PKO Bank Polski. На протяжении всего 2022-2023 годов до сих пор мы самостоятельно ввозим достаточные объемы наличного доллара США, чтобы обеспечить всех наших клиентов новым долларом и осуществлять продажу доллара США через кассы наших отделений, а также для пополнения касс других банков Украины", — говорит Лебедин из КредоБанка.

Соотношение "синего" и "белого" доллара в обращении, по оценкам банкиров, почти 50 на 50. То есть, раздраженное слухами население делает банки своими заложниками. Смешно, но оснований для этого нет.