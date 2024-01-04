Куда летит гривна: национальная валюта ежедневно обесценивается

Чего ждать от гривни в конце года

Гривна продолжает бить антирекорды. 1 января 2024 года официальный курс впервые в истории упал ниже 38 гривен за доллар США. И продолжает падать. Какого курса гривны ожидать в конце года?

Что по экономике

Курс валюты – очень болезненная тема. Оно и понятно, потому что он оказывает прямое влияние на цены. Конечно, курс зависит от общей экономической ситуации. И она тяжелая. Экономические перспективы выглядят значительно лучше, чем год назад, хотя риски остаются высокими и сместились в сферу внешнего финансирования. Это основное заключение дискуссии, которую уже традиционно организует Центр экономической стратегии "Макропрогноз-2024: как будет меняться ВВП, цены и курс".

Прогнозирование макроэкономических показателей чрезвычайно сложно из-за неопределенности, вызванной войной. В отличие от прогнозов на 2023 год, когда практически все аналитики в свои расчеты закладывали фактор завершения активных военных действий в середине 2023 года, в экономических прогнозах на следующий год доминирует строгая константа: война будет продолжаться в течение всего 2024 года. Что эксперты считают основным? Риски энергетического сектора и наружной помощи. "Год назад главным негативным трендом была ежедневная бомбардировка энергосистемы, относительно внешней помощи был более или менее консенсус, то на этот год мы видим противоположную ситуацию, — говорит Алексей Блинов, экономист, начальник аналитического отдела Sense Bank (2011-2023). — Есть разногласия по (объемов и терминов – БТ) внешней помощи". "Год назад мы были спокойны: и Европа, и США нам помогут, и МВФ... ожидания более чем сбылись", — согласен Александр Паращий из Concord Capital.

Смену фокуса подтверждает подавляющее большинство экспертов. "Мы не обсуждаем риски энергетического сектора. Но, к сожалению, у нас материализовался фактор кризиса ритмичности внешних поступлений", — констатирует заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук. Вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко высказывается еще более жестко. "Украина может быть вынуждена отложить выплату зарплат госслужащим и пенсиям миллионам граждан, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года", — заявила она в конце года. "Мы ожидаем принятия решения о финансовой помощи от США, у нас до сих пор не подтверждены поступления от ЕС, но мы ожидаем его в январе-феврале 2024 года. И здесь ключевой вопрос — продержаться, — уточняет Александра Бетлий, ведущая эксперт Института экономических исследований и политических". консультаций уточняет. — По нашим оценкам у правительства есть запас прочности, плюс нам также может помочь Норвегия и Япония".

Есть ли у власти план Б? Министр финансов Сергей Марченко уверяет что да. "У нас есть видение того, что эта потребность будет закрыта в том объеме, который мы предполагаем, — говорит он. — Мы начали отрабатывать план "Б" — это введение дополнительного налога на банки, перенаправление местных бюджетов в центральный — это темы, которые мы уже реализовывали в этом году. Нацбанк с этим не спорит. "У нас есть концептуальное видение, что делать, если внешнего финансирования будет не хватать, — говорит Николайчук. — Есть концептуальное видение, что делать, конечно, это будет довольно непростой сценарий. Давайте готовиться к тому, что в краткосрочной перспективе нужно будет больше опираться на внутренние. ресурсы".

Сколько денег доноров нужно Украине? Мнения экспертов заметно расходятся: от 30 до 40 млрд долларов. Алексей Блинов считает, что "40 млрд долларов – вполне комфортная цифра, а вот 25 млрд долларов – это уже прямая угроза макроэкономической стабильности". В любом случае, без внешней помощи Украина не справится. "Если мы просуммируем все возможные обязательства по финансированию Украины, которые были объявлены, или на которые намекали, то можем выйти на 45-47 млрд долларов на следующий год, это очень неплохая цифра, даже если умножить на понижающий коэффициент, — считает Александр "Международная помощь в 36 -37 млрд долларов является вполне реалистичной. Больший риск в оценке внешней помощи я вижу на следующий 2025 и 2026 год".

Экономика постепенно адаптируется к войне, но очень медленно. По сравнению с августовскими исследованиями в декабре большинство экспертов ухудшило прогнозы по росту реального ВВП в 2024 году: примерно 3,8% (ранее было 5%), индекс потребительских цен также снижен с 12% до 10%. Но все-таки это выше, чем в 2023 году. "Цены в следующем году будут расти" — констатирует Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии.

Что по курсу

С курсом гривны все пока смотрится неплохо, хотя единого прогноза фактически не существует. Оценки на конец 2024 года – 39-44 грн, консенсусный прогноз – 40,5 грн. МВФ не дает прямого прогноза, но в его таблицах указано 41,5 грн. "Когда мы обсуждаем курс 38-40… мне кажется, это была бы принципиальная разница, если бы мы находились в стабильных условиях, сейчас эта дискуссия — понимание того, что в нынешних условиях НБУ будет и дальше контролировать рынок и никаких рисков валютному рынку нет", — считает Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Прогноз курса гривны на 2023 год

Главными факторами влияния на экономику и экспорт в 2024 году большинство специалистов считают ограниченный, но несколько расширенный украинский зерновой коридор и снятие блокады на границах с ЕС. "Есть очень хорошие шансы, что 2024 год будет относительно спокойным в макроэкономическом плане, — говорит Ваврищук. — Мы не обсуждаем, будет ли падение или рост ВВП, мы дискутируем будет 3% или 5% роста… никто даже не предполагает, что инфляция выйдет из под контроля, мы говорим будет ли это 8% или 10%… Ключевая ставка или ставки овернайт — прогнозируемо". Потенциальные риски, которые министр финансов Марченко видит на следующий год: риск необходимости повышения налогов. "Мы трижды пересматривали бюджет в 2023 году именно под военные нужды. Наибольшую неопределенность нам формирует сектор обороны".

"Мы совсем в другой парадигме ожидания, чем в конце предыдущего года. Я хотела бы подчеркнуть основные драйверы роста — 3 или 5 пунктов — это будет зависеть от фактора зернового коридора. Это будет ключевым фактором роста в следующем году, — говорит Елена Билан, директор аналитического. департамента инвесткомпании Dragon Capital. — Второй фактор, который поддержит экономику — это развитие нашего внутреннего ВПК. Немного, но то, что мы видим из официальной статистики, производство некоторых товаров превысило довоенный уровень уже на 50% и этот тренд будет продолжаться".

Возможны ли инвестиции? "Мы испытываем сейчас безумный интерес со стороны строительных корпораций, это восстановление Украины. Но это не на 2024 год, не активная фаза войны, но есть готовность инвестировать с 2025 года, — говорит Евгения Слепцова, старшая экономистка Oxford Economics. — Если будет система страхования инвестиций — тогда частный сектор придет с удовольствием". О чем-то подобном говорят и в Минэкономики. И даже уверяют, что двигаются в этом направлении. "Страхование – это одно из приоритетных направлений работы, – уверяет Алексей Соболев, заместитель Министра экономики Украины. – Заработал механизм страхования пароходов, далее – инвестиционное страхование".

Что еще влияет на курс? Есть болезненная тема выплат по евробондам. На это в бюджете заложены деньги. И это обычно становится причиной конфликтов между Нацбанком и Минфином. Билан уверена, что в этом году такой проблемы не будет. "Если коротко — выплат по евробондам в следующем году не будет. Учитывая ситуацию, учитывая, что у правительства нет уверенности что хватит средств на нужды военных это сложно представить не только с точки зрения финансов, но и этики. Конечно, это не "Значит, что Украина пойдет в дефолт, на конфронтацию с международными инвесторами, — говорит Билан. — Я ожидаю, что будут конструктивные переговоры с держателями евробондов, но не могу прогнозировать этот динамичный процесс. Это может быть и полноценная реструктуризация. Сложно сказать, какой сценарий материализуется". В середине года будет пересмотрен бюджет и все сэкономленные таким образом средства направлены на расходы. Такой сценарий заложен в прогноз нашей компании".