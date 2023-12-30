Нацбанк будет непредсказуемым: чего ждать от курса доллара в 2024 году

Регулятор будет продолжать поддерживать стратегию гибкого курса

В последний месяц курс доллара демонстрирует постоянные колебания, в основном в сторону роста, при чем не только на наличном рынке, но и на официальном уровне. В следующем году, по прогнозам некоторых экспертов, его курс может достичь 40-42 гривен, причем тенденция к его росту проявится уже в январе.

В начале 2024 года Национальный банк продолжит активно влиять на валютный рынок и постепенно ослаблять гривну. На межбанке курс может составить 37,70-38,50 грн/доллар, на наличном рынке — плюс еще 50-60 копеек, такой прогноз дал дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной в комментарии "РБК-Украина".

"Мы ожидаем усиления спроса на валюту или, что вероятнее, меньший приток экспортной валютной выручки в начале года. Это будет заставлять Национальный банк активно участвовать в торгах", — добавил он.

По словам эксперта, регулятор будет продолжать поддерживать стратегию гибкого курса и постепенно ослаблять гривну. Он будет занимать то более активную, то более пассивную роль продавца, чтобы снижать спекулятивные настроения. Поэтому Нацбанк будет немного непредсказуемым для игроков валютного рынка.

"Ожидаем торги в коридоре 37,70-38,50 грн/доллар", — прогнозирует банкир.

Курс доллара в Украине по состоянию на 30 декабря

По данным портала Минфин, в субботу, 30 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,15 грн (покупка) и 38,95 (продажа). Наличный курс — 39,08 (покупка) и 39,50 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,98.

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой дал прогноз "Телеграфу", что курс доллара в Украине в последние дни 2023 года будет стабильным, а в январе цена валюты будет зависеть от одного фактора — стратегии НБУ по либерализации рынка.