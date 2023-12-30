Нацбанк буде непередбачуваним: чого чекати від курсу долара у 2024 році

Регулятор продовжуватиме підтримувати стратегію гнучкого курсу

В останній місяць курс долара демонструє постійні коливання, переважно у бік зростання, причому не тільки на готівковому ринку, а й на офіційному рівні. Наступного року, за прогнозами деяких експертів, його курс може досягти 40-42 гривень, причому тенденція до його зростання виявиться вже у січні.

На початку 2024 року Національний банк продовжить активно впливати на валютний ринок та поступово послаблювати гривню. На міжбанку курс може становити 37,70-38,50 грн/долар, на готівковому ринку — плюс ще 50-60 копійок, такий прогноз дав дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний у коментарі "РБК-Україна".

"Ми очікуємо посилення попиту на валюту або, що ймовірно, менший приплив експортної валютної виручки на початку року. Це буде змушувати Національний банк брати активну участь у торгах", — додав він.

За словами експерта, регулятор продовжуватиме підтримувати стратегію гнучкого курсу та поступово послаблювати гривню. Він займатиме то активнішу, то пасивнішу роль продавця, щоб знижувати спекулятивні настрої. Тому Нацбанк буде трохи непередбачуваним для гравців валютного ринку.

"Очікуємо на торги в коридорі 37,70-38,50 грн/долар", — прогнозує банкір.

Курс долара в Україні станом на 30 грудня

За даними порталу Мінфін, у суботу, 30 грудня, середній курс долара в українських банках становить 38,15 грн (купівля) та 38,95 (продаж). Готівковий курс — 39,08 (купівля) та 39,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,98.

Нагадаємо, начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лісовий дав прогноз "Телеграфу", що курс долара в Україні в останні дні 2023 року буде стабільним, а в січні ціна валюти залежатиме від одного чинника — стратегії НБУ щодо лібералізації ринку.