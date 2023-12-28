Долар у січні: у банку назвали головний фактор, від якого залежатиме курс

Курс залежатиме в основному від одного

Курс долара в Україні останніми днями 2023 року буде стабільним, а в січні ціна заокеанської валюти залежатиме від одного чинника — стратегії НБУ щодо лібералізації ринку.

Про це "Телеграфу" розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, цьому також сприяють солідні валютні резерви майже 39 млрд доларів.

Загалом, за словами експерта, у січні ситуація на валютному ринку буде схожою на грудневу: регулятор продовжуватиме реалізовувати стратегію "керованої гнучкості" на міжбанку, здійснюючи, якщо потрібно, валютні інтервенції для балансу попиту та пропозиції. З іншого боку, очікується, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку залишиться мінімальною із можливою подальшою проекцією до ще більшого зменшення (ймовірна різниця між курсами може становити 0,3-0,4 грн).

На думку Тараса Лєсового, основні показники валютного ринку у січні будуть такі:

очікуваний коридор коливань на міжбанку та готівковому ринку співпадатиме з грудневими показниками;

поточні курсові зміни на міжбанку та на готівковому ринку не перевищуватимуть 0,2 грн.;

міжкурсова різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку на рівні 0,3-0,4 грн;

поточні курсові коливання міжбанку залишаться мінімальними: до 0,1 грн.

Додатковими факторами, що впливають на курс, стануть також очікувані обсяги макрофінансової підтримки України у 2024 році та очікуване зняття блокади на західних кордонах. Зняття блокади важливе для зростання експортної виручки, що дозволяє і далі накопичувати валютні резерви.

"Загалом же можна сказати, що в січні ситуація на валютному ринку буде досить адекватною і більш менш прогнозованою, адже зараз майже відсутні обставини, які можна було б вважати "непереборними" для ринку", — резюмує Тарас Лєсовий.

Тим часом, на думку деяких експертів, 2024 року долар може зрости до 43 гривень.