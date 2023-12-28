Доллар в январе: в банке назвали главный фактор, от которого будет зависеть курс

Курс будет зависеть в основном от одного

Курс доллара в Украине в последние дни 2023 года будет стабильным, а в январе цена заокеанской валюты будет зависеть от одного фактора — стратегии НБУ по либерализации рынка.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, этому также способствуют солидные валютные резервы почти в 39 млрд долларов.

В целом, по словам эксперта, в январе ситуация на валютном рынке будет похожей на декабрьскую: регулятор продолжит реализовывать стратегию "управляемой гибкости" на межбанке, осуществляя, если нужно, валютные интервенции для баланса спроса и предложения. С другой стороны, ожидается, что разница между курсами межбанка и наличного рынка останется минимальной с возможной дальнейшей проекцией к еще большему уменьшению (вероятная разница между курсами может составить 0,3-0,4 грн).

По мнению Тараса Лесового, основные показатели валютного рынка в январе будут следующие:

ожидаемый коридор колебаний на межбанке и наличном рынке будет совпадать с декабрьскими показателями;

текущие курсовые изменения на межбанке и на наличном рынке не будут превышать 0,2 грн.;

межкурсовая разница между курсами межбанка и наличного рынка будет на уровне 0,3-0,4 грн;

текущие курсовые колебания на межбанке останутся минимальными: до 0,1 грн.

Дополнительными факторами, влияющими на курс, станут также ожидаемые объемы макрофинансовой поддержки Украины в 2024 году и ожидаемое снятие блокады на западных границах. Снятие блокады важно для роста экспортной выручки, что позволяет и дальше накапливать валютные резервы.

"В целом же можно сказать, что в январе ситуация на валютном рынке будет довольно адекватной и более или менее прогнозируемой, ведь сейчас почти отсутствуют обстоятельства, которые можно было бы считать "непреодолимыми" для рынка", — резюмирует Тарас Лесовой.

Тем временем, по мнению некоторых экспертов, в 2024 году доллар может вырасти до 43 гривен.