Куди летить гривня: національна валюта щодня знецінюється

Чого очікувати від гривні наприкінці року

Гривня продовжує бити антирекорди. 1 січня 2024 року офіційний курс вперше в історії впав нижче за 38 гривень за долар США. І продовжує падати. На який курс гривні очікувати наприкінці року?

Що по економіці

Курс валюти — дуже болюча тема. Воно і зрозуміло, бо він прямо впливає на ціни. Звісно, курс залежить від загальної економічної ситуації. І вона важка. Економічні перспективи виглядають суттєво краще, ніж рік тому, хоча ризики залишаються високими і змістились в сферу зовнішнього фінансування. Це основний висновок дискусії, яку вже традиційно організовує Центр економічної стратегії "Макропрогноз-2024: як змінюватиметься ВВП, ціни та курс".

Прогнозування макроекономічних показників є надзвичайно складним через невизначеність, спричинену війною. На відміну від прогнозів на 2023 рік, коли практично всі аналітики в свої розрахунки закладали фактор завершення активних воєнних дій в середині 2023 року року, в економічних прогнозах на наступний рік домінує сувора константа: війна триватиме протягом всього 2024 року. Що експерти вважають головним? Ризики енергетичного сектору та зовнішньої допомоги. "Рік тому головним негативним трендом було щоденне бомбардування енергосистеми, щодо зовнішньої допомоги був більш менш консенсус, то на цій рік ми бачимо протилежну ситуацію, — каже Олексій Блінов, економіст, начальник аналітичного відділу Sense Bank (2011-2023). — Є розбіжності щодо (обсягів та термінів – БТ) зовнішньої допомоги". "Рік тому ми були спокійні: і Європа, і США нам допоможуть, і МВФ … очікування більш ніж справдилися", — згоден Олександр Паращий з Concord Capital.

Зміну фокусу підтверджує переважна більшість експертів. "Ми не обговорюємо ризики енергетичного сектора. Але, на жаль, у нас матеріалізувався фактор кризи ритмічності зовнішніх надходжень", — констатує Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук. Віце-прем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко висловлюється ще більш жорстко. "Україна може бути змушена відкласти виплату зарплат держслужбовцям і пенсій мільйонам громадян, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року", — заявила вона наприкінці року. "Ми чекаємо ухвалення рішення щодо фінансової допомоги від США, у нас досі не підтверджено надходження від ЄС, але ми очікуємо його в січні-лютому 2024 року. І тут ключове питання — протриматись, — уточнює Олександра Бетлій, провідна експертка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій уточнює. — За нашими оцінками в уряду є запас міцності, плюс також нам може допомогти Норвегія та Японія".

Чи має влада план Б? Міністр фінансів Cергій Марченко запевняє що так. "В нас є бачення того, що ця потреба буде закрита в тому обсязі, який ми передбачаємо, — каже він. — Ми почали відпрацьовувати план "Б" – це запровадження додаткового податку на банки, переспрямування місцевих бюджетів до центрального – це теми, які ми вже реалізовували в цьому році". Нацбанк з цим не сперечається. "У нас є концептуальне бачення, що робити, якщо зовнішнього фінансування буде не вистачати, — каже Ніколайчук. — Є концептуальне бачення що робити, звичайно, це буде досить непростий сценарій. Давайте готуватися до того що у короткостроковій перспективі треба буде більш спиратися на внутрішні ресурси".

Скільки грошей донорів потрібно Україні? Думки експертів помітно розходяться: від 30 до 40 млрд доларів. Олексій Блінов вважає, що "40 млрд доларів — цілком комфортна цифра, а от 25 млрд доларів. – це вже пряма загроза макроекономічній стабільності". В будь-якому випадку без зовнішньої допомоги Україна не впорається. "Якщо ми просумуємо всі можливі зобов’язання з фінансування України, які були оголошені, чи на які натякали, то можемо вийти на 45-47 млрд доларів на наступний рік, це дуже непогана цифра, навіть якщо помножити на знижуючий коефіцієнт, — вважає Олександр Паращий з Concord Capital. – Міжнародна допомога в 36 -37 млрд доларів є цілком реалістичною. Більший ризик в оцінці зовнішньої допомоги я бачу на наступний 2025 та 2026 рік".

Економіка потроху адаптується до війни, але дуже повільно. Порівняно з серпневими дослідженнями в грудні більшість експертів погіршили прогнози щодо зростання реального ВВП в 2024 році: приблизно 3,8% (раніше було 5%), індекс споживчих цін також знижено з 12% до 10%. Але все ж це вище, ніж у 2023 році. "Ціни наступного року будуть рости"- констатує Марія Репко, заступниця директора Центру економічної стратегії.

Що по курсу

З курсом гривні все поки виглядає непогано, хоча єдиного прогнозу фактично не існує. Оцінки на кінець 2024 року — 39-44 грн, консенсусний прогноз — 40,5 грн. МВФ не дає прямого прогнозу, але в його таблицях вказано 41, 5 грн. "Коли ми обговорюємо курс 38-40 … мені здається, це була б принципова різниця, якби ми знаходились в стабільних умовах, зараз ця дискусія — розуміння того, що в нинішніх умовах НБУ буде і надалі контролювати ринок і жодних ризиків валютному ринку немає", — вважає Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Прогноз курсу гривні на 2023 рік

Головними чинниками впливу на економіку та експорт в 2024 році більшість фахівців вважаютьобмежений, але дещо розширений український зерновий коридор та зняття блокади на кордонах із ЄС. "Є дуже хороші шанси, що 2024 рік буде відносно спокійним в макроекономічному плані, — каже Ваврищук. — Ми не обговорюємо, чи буде падіння чи зростання ВВП, ми дискутуємо буде 3% чи 5% зростання … ніхто навіть не припускає що інфляція вийде з під контроля, ми говоримо чи це буде 8% чи 10%… Ключова ставка чи ставки овернайт — прогнозовано" . Потенційні ризики, які міністр фінансів Марченко бачить на наступний рік: ризик необхідності підвищення податків. "Ми тричі переглядали бюджет в 2023 році саме під військові потреби. Найбільшу невизначеність нам формує сектор оборони".

"Ми зовсім в іншій парадигмі очікування, ніж в кінці попереднього року. Я б хотіла підкреслити основні драйвери зростання – 3 чи 5 пунктів — це буде залежати від фактору зернового коридору. Це буде ключовим фактором зростання наступного року, — каже Олена Білан, директорка аналітичного департаменту інвесткомпанії Dragon Capital. — Другий фактор, що підтримає економіку – це розвиток нашого внутрішнього ВПК. Небагато, але те що ми бачимо з офіційної статистики, що виробництво деяків товарів перевищило довоєнний рівень вже на 50% і цей тренд буде продовжуватись".

Чи можливі інвестиції? "Ми відчуваємо зараз шалений інтерес з боку будівельних корпорацій, це відбудова України. Але це не на 2024 рік, не активна фаза війни, але є готовність інвестувати з 2025 року, — каже Євгенія Слєпцова, старша економістка Oxford Economics. — Якщо буде система страхування інвестицій — тоді приватний сектор прийде з задоволенням". Про щось подібне кажуть і в Мінекономіки. І навіть запевняють, що рухаються в цьому напрямку. "Страхування – це один з пріоритетних напрямків роботи, — запевняє Олексій Соболев, заступник Міністра економіки України. — Запрацював механізм страхування пароплавів, далі – інвестиційне страхування".

Що ще впливає на курс? Є болюча тема виплат по євробондам. На це в бюджеті закладені гроші. І це зазвичай стає причиною для конфліктів між Нацбанком і Мінфіном. Білан впевнена, що в цьому році такої проблеми не буде. "Якщо коротко — виплат по евробондах в наступному році не буде. Зважаючи на ситуацію, зважаючи на те, що уряд не має впевненості що вистачить коштів на потреби воєнних це складно уявити не тільки з точки зору фінансів, але й етики. Звичайно, це не означає що Україна піде в дефолт, на конфронтацію з міжнародними інвесторами, — каже Білан. — Я очікую що будуть конструктивні перемовини з держателями евробондів, але не можу прогнозувати цей динамічний процес. Це може бути і повноцінна реструктуризація. Складно сказати який сценарій матеріалізується. В середині рока буде переглянуто бюджет і всі зекономлені таким чином кошти направлені на видатки. Такий сценарій закладено в прогноз нашої компанії".