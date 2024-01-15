Жир Веревского: скандально известный агробарон за бесценок получил порт

Основатель "Кернела" усилил свои позиции на Черном море

Андрей Веревский стал "крупным комбинатором". Скандальный владелец холдинга "Кернел" завершает эпопею по получению контроля над активами Ильичевского масложирового комбината. Этот проект стоил Фондовым гарантированием вкладов почти 5 млрд грн.

15 января 2024 состоится итоговое заседание по делу о банкротстве ООО "Ильичевский зерновой порт". Когда-то эта компания была общим проектом Дельта Банка Николая Лагуна и одесской группы "Агроинвестгрупп" Николая Кучеренко. Судьба компании уже решена. Ее ждет признание банкротом. Большинство кредиторов останется почти ни с чем, за исключением одного счастливчика. Речь идет о ООО "Финансовая компания "Скай", бенефициаром которого является самый богатый украинский аграрный барон Андрей Веревский — скандальный владелец крупнейшего украинского производителя и экспортера подсолнечного масла "Кернел".

29 ноября 2023 года ФК "Скай" официально стала правопреемником Дельта Банка по делу о банкротстве Ильичевского зернового порта и была признана его крупнейшим кредитором с суммой требований 2,93 млрд грн. А уже 13 декабря хозяйственный суд Одесской области с подачи компании принял решение "отменить аресты, запреты отчуждения на другие обременения из ипотечного (залогового) недвижимого и движимого имущества ООО "Ильичевский зерновой порт" и предоставить разрешение на его реализацию. Суд фактически разрешил продать активы компании, которые находятся в залоге в ФК "Скай": земельный участок площадью 5,4253 га, расположенный по адресу: Одесская область, г. Черноморск (Ильичевск), улица Транспортная, 46, и так называемую III очередь Ильичевского масложирового комбината, которая находится на этой территории, вместе с движимым имуществом, фактически речь идет о зерновом портовом терминале, который был построен в 2013-2015.

Решение о продаже залогового имущества до официального признания должника банкротом принято на основе выводов Верховного суда от 2021 года. А именно, что действие моратория на удовлетворение обеспеченных требований кредиторов за счет имущества должника, которое является предметом обеспечения, прекращается автоматически после истечения 170 календарных дней со дня введения процедуры распоряжения имуществом. Если хозяйственный суд в течение этого времени не вынес постановление о признании должника банкротом или о введении процедуры санации. В случае Ильичевского зернового порта, банкротство которого стартовало еще в октябре 2015 года, не было сделано ни того, ни другого, поэтому владелец "Кернела" воспользовался этой лазейкой. И теперь вряд ли что-то помешает ему выкупить этот актив у самого себя без конкуренции, как это произошло несколько месяцев назад с имуществом собственно самого Ильичевского масложирового комбината.

Трудно представить, что кто-то захочет выложить минимум 2,93 млрд грн (а именно такую сумму без проблем может выложить Веревский, поскольку она полностью пойдет в доход его же компании) за актив, уже не имеющий иных перспектив, чем быть интегрированным в бизнес собственника "Кернело".

Ильичевский масложировой комбинат был основан еще в 2001 году. Через четыре года заработала его первая очередь — маслосливная станция. Впоследствии в 2008 году была построена вторая очередь комбината – завод по переработке растительных жиров, а в 2013-м началось строительство третьей очереди – уже указанного зернового портового терминала. В общем, все это хозяйство, технологически соединенное с причалом № 21 Ильичевского морского торгового порта, было рассчитано на переработку около 180 000 т растительных масел и перевалку около 500 000 т в год, но оказалось слишком дорогим для их владельцев. "Любой, даже безумный проект, у нас принимали, потому что мы боялись друг другу сказать: "Нет". Начиная с Ильичевска. Построить такого монстра, сжечь туда 160 млн (долларов) своих и чужих денег... Если любому финансисту дать исходные данные нашего финансового состояния к началу строительства Ильичевска, он скажет по меньшей мере, что это авантюра, если не круче, что мы идиоты. Так вот оно и получилось. Стоит дорогой музей" — так описал кейс Ильичевского масложирового комбината в 2020 году основной владелец "Агроинвест Николай Кучеренко, обращаясь к своим бизнес-партнерам Василию Калашнику, Владимиру Бограду и Ивану Лефи. К тому времени Кучеренко уже находился за пределами Украины и находился в розыске по подозрению в мошенничестве, а "Агроинвестгрупп" разматывали кредиторы за долги на общую сумму около 70 млн долларов.

Ильичевский масложировой комбинат в этой истории стоял в стороне. В 2007 году активы этого предприятия были переданы в залог Укрэксимбанка по кредитам компаниям "Агроинвестгрупп" на сумму около 1,4 млрд грн. А в 2011 году Укрэксимбанк передал права требования по указанным кредитным договорам Дельта Банка, после чего его менеджмент начал развивать Ильичевский проект вместе с "Агроинвестгрупп" 50 на 50. Управляющим партнером масложирового комбината стал первый заместитель председателя совета директоров Дельта Банка Виталий Масюра. Однако в марте 2015 года правление Национального банка Украины отнесло Дельта Банк в категорию неплатежеспособных, и в нем была введена временная администрация. А уже в октябре 2015 года НБУ отозвал банковскую лицензию и начал ликвидацию Дельта Банка. Тогда же началось банкротство масложирового комбината , но его имущество не простаивало. Управление им взяла на себя черноморская компания "Олир ресорсиз", которая, по слухам, входила в орбиту уже упомянутого Виталия Масюры. И успешно предоставляла свои услуги куче зернотрейдеров во главе с "Кернелом" Андрея Веревского.

Логистика экспорта подсолнечного масла

В рамках процесса ликвидации Дельта банка Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к распродаже его активов. Среди других на продажу в 2019 году был выставлен большой пул кредитов Дельта банка на общую сумму 4,9 млрд грн, с начальной ценой 897 млн грн, где залогами выступали активы Ильичевского масложирового комбината и связанных структур.

Аукцион состоялся в марте 2019, а его победителем было признано ООО "ФК "Скай" Андрея Веревского с предложенной ценой 906 млн грн. Однако уже на следующий день оказалось, что платить никто не будет, поскольку за день до торгов Окружной админсуд Киева запретил продавать эти активы .А уже в июне 2019 года ООО "ФК "Скай" стало победителем новых торгов с предложением всего в 182,452 млн грн.

После этого начались долгие судебные разбирательства между компанией Веревского, с одной стороны, и ФГВФЛ и НБУ, с другой. Последние не могли смириться с тем, что Веревский обставил их, сэкономив на ровном месте более 700 млн. грн., и пытались не допустить продажи пула активов по заниженной цене. "Как я могла отреагировать, если компания (ФК "Скай") сначала останавливает торги на 215 млн грн, дальше ставит 906 млн грн. Затем появляется, как черт из табакерки, решение суда, датированное 5 июня, хотя сам конкурс проходил 6 июня, и эта самая компания побеждает уже с ценой на самом низком показателе в 182,5 млн грн. Никого не обвиняю, просто делаю выводы» — комментировала тогда ход этой истории председатель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Все было бесполезно. ООО "ФК "Скай" достиг своего в судах, закрепив успех вердиктом Верховного суда Украины за две недели до широкомасштабного вторжения. И уже в апреле 2022 года стороны подписали мировое соглашение, которое юридически закрепило факт покупки Веревским ценных активов Дельта банка с дисконтом в 96%. После этого получение контроля над активами должников стало делом техники: первым ушел с молотка в правильные руки Ильичевский масложировой комбинат — в июле 2023 года в рамках его банкротства имущественный комплекс предприятия купила компания "Полтава-Зерно" Веревского за 696,6 млн грн — при полном отсутствии конкурентов, а теперь дело дошло до зернового портового терминала, после поглощения которого Веревский окончательно закрепится на черноморском побережье, его новый порт может обрабатывать до 1 млн тонн масла в год, и это немало, потому что в 2022 финансовом году.